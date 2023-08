Keksiukai su cukinijomis: pigu, gardu ir sveika

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad cukinijos ne tik naudingos akims, odai ar imunitetui, bet ir padeda kontroliuoti svorį – jose esančios skaidulos mažina alkio jausmą.

Stiprina imunitetą, naudingos vėžio prevencijai

Nors kartais peikiamos, kad neturi išreikšto skonio, jaunos cukinijos tarsi prisitaiko prie įvairiausių patiekalų komponentų, subtiliai juos paryškindamos. Jos tinkamos ne tik kepti, troškinti ar grilinti – skanios ir tiesiog žalios, įpjaustytos į pagardintas prieskoniais salotas. Juolab, kad, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, tai labai naudinga daržovė.

„Cukinijos ne tik aprūpina mūsų organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, vitaminais C, A, E, B6 ir B2 – jose esančios skaidulos mažina ir alkio jausmą. Be to, cukinijos vertingos dėl karotinoidų: liuteino, zeaksatino, beta karoteno, beta kriptoksantino. Tai itin svarbu norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligų(kataraktos ar glaukomos) progresavimą“, – sako dr. E. Gavelienė.

Ir nors dažnai manoma, kad karotinoidų gausu tik morkose, jų yra ir cukinijose: „Liuteinas bei zeaksatinas saugo akis ir nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio. Beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. O kripkoksantinas, kurio randama cukinijose, gali būti naudingas norint išvengti vėžio.“

Cukinijos – vienos pigiausių daržovių

Vasaros pabaigoje gausiai derančios mūsų platumose cukinijos – itin nepretenzingos: auginamos nereikalauja nuolatinės priežiūros, iš jų galima pagaminti daugybę nebrangių patiekalų, be to, jaunų cukinijų visus metus nepritrūksta parduotuvėse.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad prekybos centruose cukinijos populiarios ištisus metus: „Daržovės vis dar lieka vienos iš pigiausių produktų, todėl tikrai sutaupysite. Cukinijos – itin universalios, pritaikomos daugybėje patiekalų. Jos tinka ne tik blyneliams, apkepams, troškiniams, sriuboms, jas galima kepti įdarytas, dėti į faršą, marinuoti, rauginti, kartu su kitomis daržovėms konservuoti žiemai – tokia mišrainė pravers ant žiemos vaišių stalo, netikėtai užsukus svečiams.“

Pasak ekspertės, vasarą pirkėjai jas dažniausiai renkasi kepti grilyje, o visus metus ekologiškai užaugintas cukinijas mielai perka šeimos su mažais vaikais, nes tai viena iš pirmųjų daržovių, kurios galima duoti net kūdikiams.

O. Suchočeva siūlo cukinijas panaudoti ir kepant saldžius daržovių pyragus bei keksiukus: „Galite į tešlą dėti džiovintų vaisių arba šokolado gabaliukų, taip pat į kvietinius ar ruginius miltus įmaišyti sorų, migdolų, kokosų, bolivinių balandų ar burnočių miltų: kaskart bandykite vis kitokius ir stebinkite artimuosius kulinariniais eksperimentais.“

Keksiukai su cukinijomis

Reikės:

3 puodelių bet kokių miltų

2,5 puodelio smulkintų cukinijų

2 kiaušinių

1 puodelio cukraus

1 puodelio augalinio aliejaus

1 šaukšto kepimo miltelių

1,5 šaukštelio malto cinamono

žiupsnelio druskos

2 šaukštelių vanilės ekstrakto

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių.

Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir druską.

Atskirame dubenyje sumaišykite kiaušinius, tarkuotą cukiniją, cukrų, aliejų ir vanilę.

Drėgną mišinį supilkite į miltų mišinį ir išmaišykite.

Supilkite tešlą į paruoštas keksiukų formeles, užpildydami jomis 2/3 tūrio. Kepkite maždaug pusvalandį.

Patikrinkite, ar iškepė, įbesdami į keksiuko vidurį dantų krapštuką – jis turėtų būti sausas.

Išimkite ant grotelių ir leiskite atvėsti.