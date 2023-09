Krevetės pagal Mažvydos receptą: vos per 10 minučių – nuostabus rezultatas

O prancūziško batono mirkymas į nuostabų padažą nuneš į tikrą skonių jūrą.

Be to, kaip aš mėgstu: tai per 10 minučių paruošiamas patiekalas, kuris leis mėgautis minimaliomis laiko sąnaudomis ir maksimaliai geru skoniu.

Reikės:

krevečių (žalių, nevirtų) šviežių arba šaldytų,

baltojo vyno,

kapoto česnako,

sviesto, aliejaus,

citrinos sulčių,

rudojo cukraus,

druskos,

pipirų,

rūkytos paprikos miltelių,

aitriųjų paprikų prieskonių,

česnako miltelių,

mėgstamų žalumynų,

česnakinio batono.

Kaip gaminti

Keptuvėje (aš naudoju gilią) išlydome sviestą, pilame šiek tiek aliejaus. Sudedame krevetes, leidžiame minutę kitą apkepti iš abiejų pusių ant vidutinės kaitros.

Pilame baltą vyną, dedame kapotą česnaką, maišydami dedame šaukštelį rudojo cukraus, likusius prieskonius. Leidžiame pasitroškinti akimirką ir pabaigai sudedame mėgstamus kapotus žalumynus.

Valgant būtina gausiai mirkyti batoną padaže.

Nuostabiai tiks su baltojo vyno taure.

„Food for soul“