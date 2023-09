Išbandykite kitokį kugelį: pigu, gardu ir rudeniška

Apsidžiaugs ir norintys sutaupyti: net ir kepdami didelę skardą, išleisite vos kelis eurus, skaičiuoja Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Tarp populiariausių rudens gėrybių kiekvienais metais rikiuojasi bulvės, morkos, svogūnai, kopūstai, pomidorai. Ypač paklausios tos, kurios užauginamos vietos ūkiuose – Lietuvos pirkėjams tai yra taip pat svarbu, kaip ir gera kaina. Beje, pastebime, kad tarp lietuviškos produkcijos pirkėjai dairosi ne tik tradicinių gėrybių – mielai renkasi įvairių rūšių moliūgus, kukurūzų burbuoles, kuriuos derina įvairiuose patiekaluose“, – sako V. Budrienė.

Svarbu žinoti, kur daržoves ir vaisius laikyti

Gera kaina kartais paskatina šviežių gėrybių nusipirkti tiek, kad suvalgyti per kelias dienas sudėtinga. Kad rudeniškas derlius namuose išstovėtų ilgiau, „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė dalijasi keliomis paprastomis taisyklėmis.

Bulvių į šaldytuvą ar balkoną nedėkite. Ne be reikalo nuo senų laikų bulvės laikomos rūsyje – ten vėsu ir tamsu, o būtent to reikia šioms daržovėms. Bulves geriausia laikyti medinėje dėžėje arba drobiniame maiše. Jei rūsyje per šilta, jį vėdinkite, nes dėl per aukštos temperatūros bulvės tampa žalios arba sudygsta.

„Bulvėms optimali temperatūra yra 5–7 laipsniai. Tokioje temperatūroje laikomos jos išlieka šviežios iki pusės metų. Jei rūsio neturite, daržoves laikykite tamsioje virtuvės spintelėje atokiau nuo šilumos šaltinių, ten jos išsilaikys kelias savaites. Nerekomenduojama bulvių dėti į šaldytuvą – jame temperatūra yra per žema. Laikyti balkone irgi ne pati geriausia mintis. Kol kas jame dar per šilta, be to, gali pasiekti saulės spinduliai“, – aiškina J. Sabaitienė.

Bulves reikėtų laikyti pakuotėse, kurios netrukdo vėdinimui. Blogiausias įmanomas pasirinkimas – plastikinis maišelis, nes jame kaupsis drėgmė. Pakuotė turėtų būti su skylutėmis, pavyzdžiui, gerai tiks medvilninis arba džiuto maišelis.

Morkoms gali padėti smėlis. „Jei jūsų morkos žalios, t. y. tiesiai iš žemės, privalumas tas, kad jas lengviau laikyti. Verta jų net neplauti, o tik gerai nuvalyti. Tuomet pagrindinis laikymo principas – šviesa ir drėgmė yra didžiausi morkų priešai. Geras triukas, jeigu turite vietos namuose, sudėti jas į indą su smėliu ir laikyti nuo drėgmės ir šviesos apsaugotoje vietoje“, – patarimu dalijasi daržovių žinovė.

Priešingai, kai morkos jau nuplautos ir nuskustos, tuomet geriausia jas laikyti šaldytuve, daržovių stalčiuje, tačiau ne plastikiniame maišelyje. Tai padės išlaikyti jų traškią tekstūrą. Kita vertus, jeigu norite dar kurį laiką išsaugoti tarkuotas morkas, jas reikia laikyti sandariai uždarytame maišelyje, kad prie jų nepatektų oras. O kad morkos taip greitai neruduotų, galite apšlakstyti citrinos sultimis.

Obuoliams patiks laikraštis. Obuolius laikykite vėsioje ir šiek tiek drėgnoje vietoje – optimali temperatūra yra 1–4 laipsniai. Žemesnėje temperatūroje obuoliai gali sušalti, o aukštesnėje – per greitai sunokti. Sausas oras taip pat neigiamai veikia vaisius, nes laikui bėgant obuoliai pradeda raukšlėtis, o vėliau – pūti. Ideali vieta jiems yra rūsys.

„Jeigu rūsio neturite, tai tradicinis, nors šiais laikais primirštas metodas – suvynioti kiekvieną obuolį į paprastą laikraštį ar kepimo popierių. Taip lėčiau išsiskirs etilenas, tad jie ilgiau išliks švieži. Kitas metodas – prie vaisių dėžės pastatykite dubenį su vandeniu, kad užtikrintumėte pakankamą oro drėgmę. Taip pat verta obuolius įdėti į šaldytuvą“, – pataria J. Sabaitienė.

Pigus ir gardus kugelis iš bulvių, morkų ir obuolių

Išbandžius šio neįprasto kugelio receptą, rūpintis rudens derliaus atsargų laikymu namuose gali ir neprireikti – bus taip skanu, kad tikrai gaminsite jį dar ne ne kartą. Šis kepinys, pasak „Iki“ kulinarijos technologės Gailės Urbonavičiūtės, bus sotus, skanus pagrindinis patiekalas arba galės derėti kaip garnyras prie mėsos, paukštienos.

„O geriausia – bus visiškai pigu ir paprasta gaminti. Ingredientams išleisite vos kelis eurus, o gamybai nereikės jokių specialių įgūdžių ar įrankių. Be to, tai bus naujas požiūris į kugelį, kuris toks mėgstamas, bet kartais gali ir pabosti.

Tikriausiai ne vienas yra išbandęs į kugelį be bulvių dėti ir cukinijų, galbūt mėsos, kai kurie jį gardina ir raugintais kopūstais. O štai morkos ir obuoliai – rečiau sutinkami palydovai, bet puikiai derantys“, – sako kulinarijos technologė.

Pats metas pasinaudoti rudeniškų gėrybių pigumu ir į savo racioną įtraukti daugiau daržovių bei vaisių.

Bulvių kugelis su morkomis ir obuoliu

Reikės:

500 g bulvių,

150 g morkų,

1 vidutinio dydžio saldaus obuolio,

pusės vidutinio dydžio svogūno,

1–2 česnako skiltelių,

4 šaukštų neutralaus skonio aliejaus,

1 šaukštelio druskos,

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų,

žiupsnelio džiovintų čiobrelių,

šiek tiek šviežių arba džiovintų krapų,

puodelio miltų,

pusės šaukštelio kepimo miltelių,

2 kiaušinių.

Kaip gaminti

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių.

2. Susmulkinkite svogūną, česnaką ir pakepinkite keptuvėje šlakelyje aliejaus. Kepkite, kol lengvai karamelizuos.

3. Kol kepa, nuskuskite ir sutarkuokite bulves. Sudėkite į rėti virš dubens ir lengvai paspauskite, kad nutekėtų skystis. Nuskuskite ir sutarkuokite morkas, obuolį.

4. Dubenyje sumaišykite bulves, morkas, obuolį, pagardinkite druska, pipirais, sudėkite čiobrelius, krapus, miltus, kepimo miltelius ir likusį aliejų. Gerai sumaišykite, tuomet įmaišykite du kiaušinius.

5. Sudėkite mišinį į šiek tiek riebalais pateptą kepimo indą. Kepkite maždaug 50–60 minučių – kol įkištas ir ištrauktas dantų krapštukas bus beveik švarus, o kugelio viršus – lengvai apskrudęs.