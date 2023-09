Restorane dirbanti Goda pasidalijo cukinijų duonos receptu: nesigailėsite išbandę

Viename garsių sostinės restoranų virėja dirbanti maisto entuziastė ir tinklaraštininkė Goda Juknaitė siūlo išeitį ir rekomenduoja netikėtą cukinijų duonos receptą, kuris tikrai nepaliks abejingų.

Mažina alkio jausmą ir stiprina imunitetą

Nors anksčiau tradiciškai iš cukinijų buvo kepami blyneliai, dabar įvairių šalių tinklaraštininkai ir maisto gaminimo entuziastai dalijasi pačiais netikėčiausiais cukinijų panaudojimo būdais – nuo desertų, uogienių ar glotnučių iki juostelėmis pjaustytų cukinijų bei makaronų.

Dėl neutralaus skonio cukinijos tinkamos salotoms, sriuboms, troškiniams, apkepams, jos itin skanios keptos ant grotelių, o gurmanai vertina ir keptus cukinijų žiedus.

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, cukinijos yra išties vertingos ir naudingos daržovės: „Jos aprūpina organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, cinku, taip pat vitaminais C, A, E, B6 ir B2. Be to, cukinijos vertingos ir dėl karotinoidų: liuteino, zeaksatino, beta karoteno, beta kriptoksantino. Tai itin svarbu, norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligas: kataraktos, glaukomos progresavimą, taip pat apsaugoti akis nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio.“

Be to, beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą ir stiprina imunitetą. Tuo tarpu kriptoksantinas, kurio randama cukinijose, gali būti naudingas siekiant išvengti vėžio.

„Cukinijos padeda palaikyti pastovią gliukozės koncentraciją kraujyje žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu bei mažina riziką sveikiesiems susirgti šia liga. Reguliarus cukinijų vartojimas gali padėti ir svorio kontrolei, nes skaidulos, esančios šioje daržovėje, mažina alkio jausmą“, – vardina dr. E. Gavelienė.

Ji priduria, kad sveikatai palankiausia valgyti jaunas, termiškai neapdorotas arba trumpai orkaitėje ar ant grotelių keptas cukinijas, o mažiausiai palanku jas čirškinti keptuvėje su dideliu kiekiu aliejaus: į šias daržoves, kaip ir į baklažanus, jis gana stipriai įsigeria.

Populiarios visus metus

Cukinijos – vienos pirmųjų daržovių, kurios trinamos į košeles kūdikiams, tačiau ūgtelėję vaikai dažnai cukinijų atsisako, tad mamos griebiasi įvairių gudrybių: įtarkuoja cukinijų į blynelių ar keksiukų tešlą, įdeda į kotletų faršą ar bulvių tarkius plokštainiui. Anot „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, dėl savo universalumo ir pigumo, cukinijos prekybos centruose yra populiarios ištisus metus.

„Daržovės, o ypač derliaus sezono metu, išlieka vienos iš pigiausių pirkinių, todėl tikrai sutaupysite. Jei norite išsirinkti kokybiškiausias cukinijas, parduotuvėje dairykitės kietų, blizgių, sodrios spalvos, nepažeista ir nedėmėta odele daržovių. Naudingąsias savybes cukinijos, laikomos tamsioje ir sausoje vietoje, išsaugo gana ilgai. Tačiau ne visas jų rūšis

galima ilgai laikyti, tad neturintiems rūsio ar šalto sandėliuko geriau jas dėti į šaldytuvą (galima suvynioti į popierių ar įdėti į maišelį). Taip pat cukinijų tyrę ar jų gabalėlius galima užšaldyti arba konservuoti žiemai kartu su kitomis daržovėmis“, – kaip išsaugoti cukinijų perteklių, pataria komercijos operacijų vadovė.

Maisto tinklaraštininkė, receptų kūrėja ir „Rimi“ ambasadorė Goda Juknaitė siūlo išsikepti cukinijų duoną: ilgai nesugaiš net virtuvės naujokai, o rezultatas tikrai pradžiugins.

„Kol visi rudenį kepa bananų duoną ar morkų pyragus, siūlau išbandyti puikų cukinijų receptą: burnoje tirpstančią ir tiesiog tobulą cukinijų duoną. Mėgstantiems valgyti saldžiau, į tešlą patariu įberti šiek tiek šokolado gabalėlių, o propaguojantiems sveiką mitybą – sumažinti cukraus kiekį šiame recepte“, – rekomenduoja G. Juknaitė.

Cukinijų duona pagal Godą Juknaitę

Cukinijų duonai reikės:

370 g cukinijos;

3 kiaušinių;

160 ml alyvuogių aliejaus;

80 g rudojo cukraus;

80 g baltojo cukraus;

1 šaukštelio vanilės;

1 šaukštelio cinamono;

1 šaukštelio malto muskato riešuto;

1,5 šaukštelio valgomosios sodos;

1 šaukštelio kepimo miltelių;

260 g miltų.

Kaip gaminti

1. Nuplaukite cukinijas, jas sutarkuokite. Dubenyje su tarkuota cukinija sumaišykite cukrų, vanilę, druską, kiaušinius ir aliejų.

2. Tuomet įmaišykite prieskonius ir kepimo miltelius bei sodą, bet nepermaišykite. Įsijokite miltus ir maišykite, kol masė tampa vientisa. Ją supilkite į 25x9 cm duonos/keksų kepimo formą, išteptą riebalais.

3. Užbarstykite (nebūtina) rudo cukraus traškiai plutelei karamelizuotis ir pašaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę 55 minutėms. Palikite atvėsti kambario temperatūroje. Galite patiekti su su natūraliu graikišku jogurtu.