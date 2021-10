Neišmeskite moliūgų likučių: štai ką skanaus ir naudingo galima pasigaminti

„Lidl“ kviečia panaudoti kiekvieną moliūgo dalį – išskaptuota moliūgo dalimi papuošti namus, o iš likučių pasigaminti sveikų ir sveikatai naudingų patiekalų.

Juk moliūgas – ne tik skani, bet ir itin sveika daržovė. Šimte jos gramų galima rasti vos 26 kalorijas, jame nėra sočiųjų riebalų ir cholesterolio. Be to, jis puikus antioksidantų, vitamino A, C ir E šaltinis.

Keptos moliūgų sėklos

Pirmas darbas, kurį turėtumėte padaryti su savo moliūgu, nesvarbu, ar jį raižote, ar kepate, ar verdate – išskobti sėklas. Jas paruošti lengvam ir vertingam užkandžiui – itin paprasta.

Nuvalykite jas ir pavirkite vandenyje 10 minučių, kad suminkštėtų. Tuomet nusausinkite ar palaukite, kol išdžius, apšlakstykite trupučiu aliejaus ir, jei norite suteikti kiek daugiau skonio, apibarstykite druska, pipirais ar kitais prieskoniais.

Skardą išklokite kepimo popieriumi, ant jo sudėliokite sėklas ir pašaukite į orkaitę. Kepkite apie 45 minutes, kol jos taps traškios ir gražiai apskrus.

Paruoškite gardų sultinį

Moliūgo minkštimas – itin aromatingas elementas, galintis tapti puikiu sultinio pagrindu, tiksiančiu į bet kokį receptą, kurio paruošimui reikalingas vištienos ar daržovių sultinys. Taigi, moliūgo masė tikrai pasitarnaus ruošiant rizotą, paeliją ar daugybę skirtingų sriubų.

Išrinkę iš moliūgo vidurių sėklas, sudėkite jas į didelį puodą kartu su kitomis įvairių daržovių – morkų, salierų, svogūnų – atliekomis, kurias norėjote išmesti. Trumpai pakepinkite visą turinį į puodą įpylę truputėlį alyvuogių aliejaus ir užpilkite daržoves vandeniu. Virkite apie valandą.

Nukoškite daržoves ir naudokite sultinį kaip ingredientą arba valgykite vieną su pakepta duonele.

Moliūgų čatnis

Čatnis – tirštas, saldžiai aštrus ir uogienę primenantis pagardas. Ir nors jis įprastai yra ruošiamas iš vaisių, skanų čatnį nesunkiai pagaminsite ir iš moliūgų masės.

Reikės 2 puodelių moliūgo vidurių, skardinės nusausintų avinžirnių, 2 nedidelių svogūnų, aliejaus, žaliosios citrinos sulčių, truputėlio smulkiai pjaustytų šviežių kalendrų, aitriųjų paprikų ir druskos pagal skonį.

Paruošimo būdas – visai nesudėtingas. Įkaitinkite šlakelį aliejaus keptuvėje ir pakepkite supjaustytus svogūnus, kol taps rudi, po to perkelkite į atskirą dubenį. Į likusį aliejų sudėkite besėklius moliūgo vidurius, kepkite, kol daržovės masė suskystės, įspauskite citrinos sulčių.

Kitoje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir 5 minutes pakepkite avinžirnius, sudėkite aitriąsiais paprikas ir kalendras. Tuomet sudėkite svogūnus, moliūgus bei keptus avinžirnius į virtuvinį kombainą arba sutrinkite juos dideliame puode trintuvu, kol daržovės taps viena mase. Pagal skonį pasūdykite.

Leiskite čatniui atvėsti, sudėkite į stiklainius ir laikykite šaldytuve.

Valgykite kaip užtepėlę ant duonos, mirkykite į čatnį traškučius arba ragaukitė jį su įvairia mėsa – vištiena, kalakutiena.

Pasigaminkite veido kaukę

Moliūgo vidurius galima panaudoti ne tik maistui ar užkandžiams, bet ir sveiką kaukę, dėl kurios oda švytės.

Paimkite apie 5 arbatinius šaukštelius moliūgų tyrės (be sėklų), įdėkite 3 arbatinius šaukštelius rudojo cukraus ir įpilkite šlakelį pieno. Viską sumaišykite ir vengdami akių zonos užtepkite ant veido sukamaisiais judesiais.

Palaikykite švelniai kvepiančią kaukę ant veido apie 20 minučių. Praėjus laikui, nusivalykite veidą ir grožėkitės spindinčia oda.