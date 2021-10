Kaip teisingai išvirti koldūnus: 4 taisyklės, kurias žino ne visi

Patyrusioms šeimininkėms tai gal ir nebus naujiena, tačiau virtuvės naujokams tikrai bus neprošal sužinoti.

Tinkamas puodas ir vandens kiekis

Puodas, kuriame virsite koldūnus, turi būti tinkamo dydžio. Jei jis bus per mažas, koldūnai prilips prie šonų ar dugno.

Be to, koldūnai būna apibarstyti miltais, tad verdant per mažame vandens kiekyje, jis virs apetito nekeliančia klampia mase.

Taip pat dėl per mažo puodo koldūnai gali sulipti.

Kad koldūnai išvirtų tinkamai, jie turi „plaukioti“ sultinio ar vandens paviršiuje vienu sluoksniu.

Skanių koldūnų paslaptis – geras sultinys

Žinoma, virtinius galima virti ir paprastame vandenyje, tačiau jie nebus tokie skanūs ir aromatingi, kaip išvirti sultinyje.

Jei sultinio neturite, į vandenį dėkite prieskonių ir daržovių: lauro lapelių, pipirų žirnelių, pakepintų svogūnų ir morkų, džiovintų arba šviežių krapų. Ir bent jau sultinio kubelį.

Kaip teisingai virti

Koldūnai dedami į verdantį vandenį – iš karto juos reikia išmaišyti. Kol koldūnai iškils į paviršių, kaitra turi būti maksimali.

Kad vanduo ar sultinys greičiau užvirtų, puodą galite uždengti dangčiu, bet kai tik užvirs, dangtį nuimkite ir sumažinkite kaitrą perpus.

Koldūnams iškilus į paviršių, fiksuokite laiką – po penkių minučių bus išvirę. Jei jie itin dideli, prireiks dar poros minučių.

Taisyklė, kurią žino nedaugelis

Tai viena iš svarbiausių koldūnų gaminimo taisyklių. Tačiau apie ją žino nedaugelis.

Koldūnus reikėtų ne šiaip išgriebti kiaurasamčiu, bet supilti į rėtį, kad gerai nutekėtų skysčių perteklius. Jei koldūnai per drėgni, prie jų nelips grietinė, sviestas, spirgučiai ar padažas.

Žinoma, ši taisyklė netaikoma, jeigu koldūnai valgomi su sultiniu.

Parengta pagal lifter.com