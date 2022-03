Jūsų šaldiklis vis dar pilnas šaldytų gėrybių? Štai ką būtina apie tai žinoti

Kaip šaldytas vasaros ar rudens gėrybes geriausia atšildyti ir kodėl šaldiklį verta pasitelkti kovai su maisto švaistymu visus metus, o ne tik šaldant šviežią derlių? Apie visa tai ir pasakoja kulinarijos ekspertai.

Produktų perlaikyti nereikėtų

Šaldiklis yra vienas svarbiausių įrenginių lietuvių virtuvėse, o jame šalies gyventojai laiko ne tik vasarą ar rudenį surinktus grybus, uogas, daržoves bei kitas gėrybes. Taip teigianti „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė remiasi prekybos tinklo pardavimų statistika, kuri rodo augantį šaldytų produktų populiarumą.

„Šaldytuvuose pirkėjai dažniausiai renkasi tradicinius gaminius. Vienas populiariausių šalies gyventojų pasirinkimų išlieka miltiniai ar bulviniai pusgaminiai, tokie, kaip koldūnai, cepelinai, varškėčiai. Taip pat noriai perkamos šaldytos jūros gėrybės, žuvis, daržovės ir jų mišiniai. Toks šaldyto maisto populiarumas yra išties suprantamas, nes tai praktiškas bei patogus būdas.

Norite ryte mėgautis šiltomis bandelėmis? Nereikės nei iš namų eiti, nei tešlos minkyti, jei šaldiklyje turėsite šaldytų bandelių“, – pastebi E.Dapkienė.

Tokiai nuomonei pritaria ir „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Anot jos, produktų šaldymas yra vienas seniausių bei geriausių konservavimo būdų, kuris leidžia išsaugoti kone daugiausiai skirtingų gaminių maistinių savybių.

„Vitaminų, mineralų ir kitų svarbių medžiagų kiekis maistą užšaldžius sumažėja tik apie 10–15 proc. Taigi ne veltui daugelis šviežio derliaus produktus vasarą ar rudenį sudeda į šaldiklį ir laiko per žiemą. Tačiau produktų čia perlaikyti nereikėtų. Daržoves, uogas, ir vaisius rekomenduojama suvartoti per metus – iki kito derliaus, o šaldytų virtų ar keptų grybų galiojimo laikas dar trumpesnis. Juos suvalgyti rekomenduojama per 3–4 mėnesius“, – pataria B.Baratinskaitė.

Atitirpinti būtina tinkamai

Šaldytus produktus ne tik svarbu laiku suvartoti, bet ir tinkamai atšildyti jau susiruošus tai daryti. Todėl žinovė dalijasi patarimais, kaip maistą saugiai, greitai ir lengvai atitirpinti.

„Nederėtų iš šaldiklio ištrauktų uogų, grybų ar kitų gėrybių tiesiog palikti kambario temperatūroje ant stalo ar spintelės virtuvėje.

Šiuos produktus atšildyti patartina po truputį. Pirmiausia rekomenduojama produktus perkelti iš šaldiklio į šaldytuvą, taip nesudarant didžiulio temperatūrų skirtumo“, – pažymi B.Baratinskaitė.

Ji taip pat akcentuoja, kad sudėjus produktus į šaldytuvą, svarbu užtikrinti, kad pastarieji nesiliestų su kitais. Tokiu būdu atitirpinimas bus saugesnis, pavyks užkirsti kelią skirtingų kvapų bei skonių susimaišymui.

Dar vienas atšildymo būdas, pasak B.Baratinskaitės, yra produktų sudėjimas į šaltą vandenį.

„Tokiu būdu produktus galima atitirpinti greičiau, tačiau svarbu laikytis kelių taisyklių. Produktus atšildant inde su šaltu vandeniu arba po tekančio vandens srove būtina juos sudėti į sandarias plastikines dėžutes. Kitu atveju bakterijos iš oro ir aplinkos gali patekti į atitirpinamą gaminį. Procesą taip pat būtina kruopščiai stebėti bei kas pusvalandį keisti vandenį. Be to, po atitirpinimo maistas turi būti iškart suvartotas“, – akcentuoja pašnekovė.

Svarbu rūpintis ir planeta, ir šaldikliu

Šaldyti produktus verta ne tik norint išsaugoti šviežią derlių, bet ir siekiant sutaupyti bei gyventi tvariau. Todėl B.Baratinskaitė siūlo šaldiklį naudoti ir tuomet, kai nespėjama suvalgyti mėsos, daržovių, kitų produktų.

„Statistinis lietuvis kasmet išmeta apie 60 kilogramų dar tinkamo vartoti maisto, o kiekvienas europietis jo atsikrato beveik tris kartus daugiau. Tokius duomenis skelbia tarptautinės visuomeninės organizacijos. Jos nurodo, kad beveik trečdalis viso pasaulyje pagaminamo maisto yra prarandama arba išmetama: maisto atliekos planetoje kasmet sudaro 1,6 mlrd. tonų, Europos Sąjungoje – 88 mln. tonų. Taigi rūpintis tvariu, sąmoningu ir atsakingu vartojimu šiandien privalome visi“, – tikina kulinarijos ekspertė.

Kad tai daryti būtų paprasčiau, ji rekomenduoja šaldyti produktus, taip prailginant jų tinkamumo vartoti laiką. Tačiau, priduria B.Baratinskaitė, tinkamai pasirūpinti svarbu ir pačiu šaldikliu.

„Šaldiklis šiltu muiluotu vandeniu ir kempinėle turėtų būti plaunamas po kiekvieno ištuštinimo. Tuomet būtina šaldiklį sausai iššluostyti, gerai išvėdinti ir taip paruošti kitam sezonui. Susidaręs šerkšno sluoksnis ant saugomų maisto pakuočių patvirtina faktą, kad buvo pažeistos užšaldymo sąlygos, per dažnai varstomos šaldiklio durelės arba jau atitirpintas produktas antrą kartą užšaldytas. Tokio maisto vartoti nebereikėtų“, – teigia ekspertė.