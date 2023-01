5 indai, kurie turėtų būti kiekvienoje virtuvėje

Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, pirkėjai šiuo metu ne tik itin aktyviai atsinaujina savo indus, bet ir dairosi skirtingų dydžių keptuvių bei puodų.

„Pastebime, kad pastaruoju metu lietuviai daug dėmesio skiria ne tik kokybiškam maistui, bet ir virtuvės įrankiams. Galbūt praūžusios šventės, kurių metu išsitraukiame rečiau naudojamus indus, įkvepia naujiems pirkiniams. Žinoma, atsinaujinti skatina ir ypatingi pasiūlymai, naujų metų išpardavimai. Pirkėjai šiuo metu labiausiai domisi įvairiausiomis keptuvėmis, nuo aliuminio iki nerūdijančio plieno, skirtingų dydžių puodais, dairosi lėkščių, užkandžių dėžučių“, – teigia V. Budrienė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad renkantis keptuves ar puodus, pirmiausia reikėtų apsvarstyti, kokiam kiekiui žmonių ir ką dažniausiai gaminate.

„Jeigu maistą dažniausiai ruošiate vienam ar dviem asmenims, gali užtekti ir vos kelių keptuvių bei puodų. Jeigu gaminate didelei šeimai, mėgstate dažnai suktis ir eksperimentuoti virtuvėje – galbūt praverstų pagalvoti ir apie specialius puodų bei keptuvių rinkinius. Svarbiausia – keptuvių ar puodų nepirkti spontaniškai, rinktis tokius įrankius, kuriuos tikrai naudosite“, – pataria V. Juodkazienė ir dalijasi patarimais, kaip pasirinkti virtuvės reikmenis.

Ketaus keptuvė. Nesvarbu, ar kasdien kepate mėsą, ar troškinate daržoves – ketaus keptuvė yra puikus pasirinkimas ruošiant įvarius patiekalus. Svarbu tai, kad šią keptuvę galima naudoti ir orkaitėje. Pavyzdžiui, joje ant viryklės galite apskrudinti vištienos ketvirčius, o po to perkelti tą pačią keptuvę į orkaitę, kurioje patiekalą baigsite kepti. Tuomet neprireiks kelių skirtingų indų. 20 cm skersmens ketaus keptuvė yra idealaus dydžio gaminant vienam ar dviem žmonėms. Gausesnei šeimai labiau tiktų didesnė, 30 cm skersmens, keptuvė.

Keptuvė nelimpančia danga. Tokio tipo keptuvė tobulai tinka kepti blynams, omletams, žuviai. Kadangi prie šios keptuvės dugno maistas neprilimpa – ją itin lengva išvalyti. Renkantis šios keptuvės dydį, galioja jau anksčiau aprašyta taisyklė. 20 cm skersmens keptuvės užtenka ruošiant maistą vienam ar dviem žmonėms, o gaminant didesniam kiekiui žmonių – reikėtų 30 cm skersmens keptuvės.

Nedidelis puodas su rankena. Jeigu maistą dažniausiai gaminate vienam žmogui – virtuvėje rekomenduojama turėti litro talpos puodą su rankena. Jame galėsite išsivirti nedidelį kiekį makaronų, kruopų, bulvių. Jis taip pat puikiai tinka ir daržovėms gaminti ar įvairiausiems patiekalams pašildyti. Be to, tokio dydžio puode vanduo greičiau užvirs. Jeigu gaminate didesnei šeimai – toks puodas puikiai tiks ruošti įvairiausius padažus, be to, jame galite virti ir kiaušinius.

Gilus orkaitei skirtas indas. Dar vienas patogus virtuvės rakandas – gilus indas, skirtas orkaitei. Jis tinka lazanijai, kugeliui, įvairiausiems makaronų ar daržovių bei mėsos apkepams ruošti. Be to, jame patogiai išsikepsite ir vištą ar antį.

Didesnis puodas. Jei mėgstate sriubas ir troškinius – virtuvėje verta turėti ir didesnį puodą. Beje, būtent ketaus puodas atliks ir troškinimui orkaitėje tinkamo indo vaidmenį. Renkantis puodo dydį, kaip ir keptuvių, iš pradžių reikėtų apsvarstyti, kokiam žmonių kiekiui skirtas maistas jame bus gaminamas. Vienam asmeniui ar porai užteks vidutinio dydžio, 3–4 litrus talpinančio, puodo, o didesnei šeimai verta turėti 6–9 litrų talpos puodą.