5 patarimai padės išsirinkti patį skaniausią ananasą

„Vis dar sakoma, kad ananasas yra egzotinis vaisius, bet lietuviams jis puikiai pažįstamas ir be galo mėgstamas. Tai įrodo ir faktas, kad ananasas nuolat patenka į perkamiausių vasaros vaisių dešimtuką. Lietuviai savo meniu šiltuoju metų laiku praturtina įvairiais vaisiais, o patys populiariausi yra arbūzai, bananai ir įvairūs kaulavaisiai, tokie kaip persikai, nektarinai, abrikosai“, – sako V. Budrienė.

Padės net ir virškinimui

Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė sako, kad ananasus į mitybą rekomenduojama įtraukti dėl įvairių priežasčių.

Visų pirma šiuose vaisiuose yra nedaug kalorijų (tik 56 kcal 100 g), o jų glikemijos indeksas mažas, todėl puikiai tinka net ir besirūpinantiems figūra ar sergant diabetu. Žinoma, kalba eina tik apie šviežius ananasus, o ne konservuotus – šie būna saldinti ir turi daug daugiau kalorijų.

„Ananasuose yra daug imunitetą stiprinančio vitamino C, kraujospūdį mažinančio kalio, taip pat mangano, geležies, vario ir vitaminų A, E, K, B6, folio rūgšties. Jie turi priešuždegiminių savybių ir net palengvina svorio metimą. Be to, nedaugelis žino, kad ananasai padeda ir virškinimui. Visa tai vyksta yra dėl juose esančio antioksidanto bromelaino, kuris iš virškinimo sistemos pašalina nesuvirškintus baltymus“, – pasakoja J. Sabaitienė.

Renkantis ananasą dėmesį atkreipkite į 5 dalykus

Idealu, jeigu parduotuvėje yra jau perpjautų ir supakuotų ananasų – tuomet nesunkiai pagal spalvą ir faktūrą atskirsite, kuris bus saldus ir išnokęs. Tačiau net ir visą ananasą išsirinkti nėra labai sunku.

J. Sabaitienė pataria įsidėmėti penkis požymius, kuriuos įvertinę namo parsinešite patį saldžiausią ir skaniausią vaisių.

Paspauskite ananasą. Prinokęs vaisius turi turėti kietą žievę, bet spustelta ji turėtų įsilenkti. Visiškai kietas ananasas tikriausiai dar neprinokęs ir bus rūgštaus skonio.

Pauostykite. Pakelkite vaisių ir pauostykite jo apačią. Prinokęs ananasas turėtų būti intensyvaus saldaus kvapo. Aštrus, kartus kvapas gali rodyti, kad vaisius pernokęs. Jeigu kvapo neužuodžiate – gali būti, kad ananasas nėra visiškai sunokęs.

Įvertinkite spalvą. Prinokę ananasai turėtų būti gelsvos spalvos ir sveikų, ryškiai žalių lapų. Jei žievė žalia, vaisius tikriausiai dar nesunokęs, o jei ruda – jau tikriausiai pernokęs. Visgi, vien spalva dar nėra lemiamas kriterijus – kartais ir žalios žievės vaisius bus saldus ir sunokęs.

Pasverkite. Sunkesni ananasai yra labai sultingi, todėl ir saldesni bei skanesni.

Ištraukite lapą. Kai kurie pataria lengvai patraukti už lapų. Sakoma, kad prinokusių ananasų lapai turėtų būti labai lengvai ištraukiami. Sunkiai ištraukiami lapai gali reikšti, kad vaisius dar nesunokęs.

Kaip namuose laikyti ananasą? „Jeigu neketinate jo valgyti iškart, tai pirmas dalykas, kurį reikia padaryti parsinešus jį namo, yra nuplėšti lapus nuo vaisiaus. Lapai iš nuskinto vaisiaus toliau semia energiją ir medžiagas, todėl be jų ananasas ilgiau išliks skanus. Jei ketinate jį suvalgyti per dieną ar kelias, palikite vaisių ant stalviršio. Priešingu atveju dėkite į šaldytuvą ir suvalgykite per trumpiau nei savaitę“, – pataria J. Sabaitienė.

Lengviausias būdas supjaustyti

Ananasai yra skanūs, tačiau juos nulupti yra šiek tiek vargo. Šie saldūs vaisiai yra labai dideli ir turi storą, nevalgomą odelę, kurios turime atsikratyti. Dažnai vargstama ir išpjaustant minkštime likusias žievės „akis“. Tačiau žinant vieną triuką, tai padarysite kur kas greičiau.

„Jeigu ananasas dar su lapais – nenupjaukite jų. Už jų bus patogu laikyti vaisių, ir taip jo minkštimą mažiau liesite rankomis. Nupjaukite vaisiaus apačią ir, laikydami už lapų, aštriu peiliu pjaukite žemyn ananaso šonais. Lenkite peilį pagal vaisiaus formą, kad nupjautumėte kietą išorinę žievelę. Ananaso „akys“ pasirodys įstrižomis linijomis per visą ananasą“, – pasakoja vaisių žinovė.

Kad nereikėtų vargti su kiekviena jų atskirai, J.Sabaitienė siūlo naudotis „V“ metodu. Vaisių laikykite 45 laipsnių kampu ir padarykite ilgą įstrižą maždaug 1,5–2 cm gylio pjūvį tarp „akučių“. Padarykite dar vieną pjūvį kitoje „akių“ pusėje, šį kartą pjaukite į priešingą pusę. Pirmasis ir antrasis pjūviai turėtų susijungti apačioje ir sudaryti raidę „V“. Dabar įpjova lengvai išsiims – tą kartokite eilė po eilės aplink visą vaisių.

Tuomet nupjaukite jau ir viršutinę ananaso dalį su lapais, statykite vertikaliai ant pjaustymo lentos ir padalinkite į keturias dalis, pjaudami per šerdį. Ją pašalinsite kiekviename ketvirtyje nupjaudami vidinį trikampį. Supjaustykite kiekvieną ketvirtį į gabalėlius – ir baigta!