Šaldydami uogas nepamirškite dviejų svarbių dalykų – tai turi įtakos ne tik skoniui

Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, lietuviai visą vasarą gausiai perka lietuviškas uogas – sezoną pradeda su braškėmis, trešnėmis ir jau nekantriai laukia artėjančio lietuviškų mėlynių, aviečių, šilauogių derliaus.

„Kasmet sparčiai didėjantys uogų pardavimai mums rodo, kad lietuviai yra dideli uogų gerbėjai. Dėl to atidžiai rūpinamės uogų asortimentu – jį užtikrinti padeda tiek Lietuvos, tiek užsienio tiekėjai. Tad nors sakoma, kad uogų sezonas Lietuvoje trumpas, dėl to nerimauti nereikia – galima dabar įsigytas sezonines gėrybes užsišaldyti, o to nepadarius, parduotuvėse net ir šaltuoju metų laiku bus pakankamas uogų pasirinkimas“, – sako V. Budrienė.

Lietuviai mėgsta iš uogų virti įvairias uogienes, tačiau kasmet vis labiau populiarėja ir jų šaldymas. Įtakos tam turi tiek noras gyventi sveikiau, vartoti mažiau cukraus, tiek ir noras sutaupyti. Šaldant uogas nereikia nei ilgo virimo proceso, nei papildomų priedų – tereikia maišelių ar indelių šaldymui.

Tačiau kaip užšaldyti uogas, kad jos išlaikytų savo formą ir nesuliptų į vieną luitą? Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė sako, kad tai visai nesunku – pakaks atsiminti kelias taisykles. Principus, regis, žino visi, tačiau nemaža dalis pamiršta du svarbius žingsnius – trečiąjį ir ketvirtąjį.

I. Rinkitės kuo šviežesnes uogas

Norint užšaldyti uogas ir išsaugoti jų skonį, vitaminus ir kitas naudingas medžiagas, jos turi būti kuo šviežesnės. Tuomet galėsite būti tikri, kad uogos bus tvirtos ir kupinos maistinių savybių. Prieš šaldant jas atidžiai perrinkite – patižusias, pažeistas uogas, jeigu jos dar tinkamos vartoti, verčiau suvalgykite šviežias.

II. Uogas nuplaukite, bet būkite atsargūs

Kitas žingsnis – uogų plovimas. Jas švariai nuplovus, po atšildymo bus galima naudoti iškart, bus patogu jas dėti tiesiai į kokteilį, glotnutį, košę ar pyrago tešlą.

J. Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad uogas plauti derėtų kruopščiai, tačiau vandenyje „neužsižaisti“. „Jeigu jas parsinešėte iš miško, svarbiausia pašalinti nuo jų dulkes, šapelius, vabaliukus ir kitus nešvarumus. Todėl uogas gerai nuskalaukite, tačiau tą darykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų švelnios odelės. Geriausia jas supilti į dubenį su dideliu kiekiu vandens ir atsargiai pamaišyti rankomis. Jeigu vanduo dar lieka gerokai nešvarus – pakeisti jį ir pakartoti plovimą dar kartą“, – pataria uogų žinovė.

III. Būtina: uogas turite nusausinti

„Šis žingsnis yra be galo svarbus, tačiau dažnai pamirštamas. O tiesa ta, kad kuo prasčiau uogas išdžiovinsite prieš šaldymą, tuo didesni bus nuostoliai – nukentės tiek skonis, tiek išvaizda ir naudingosios savybės“, – pabrėžia J. Sabaitienė.

Nuplautas uogas verta sudėti į sietelį, kad vanduo visiškai nutekėtų.

Tuomet jas gerai nudžiovinkite, pavyzdžiui, supylę ant popieriniais rankšluosčiais iškloto padėklo.

IV. Svarbu, kad uogos nesuliptų: šaldykite jas paeiliui

Naudojant šią gudrybę, net ir viename maišelyje sudėtos uogos išliks tvirtos ir nesulipusios. Prireiks šiek tiek laiko, ypač – jeigu uogų turite daug, tačiau rezultatas atpirks šį darbą. Taip užšaldžius uogas, jų išsiimti iš šaldiklio galėsite tik tiek, kiek reikia – nors ir vos vieną saujelę kokteiliui.

„Visa paslaptis – šaldyti uogas reikia porcijomis. Paimkite į jūsų šaldiklį telpantį padėklą, lentelę ar didesnį indą, išklokite jį kepimo popieriumi ir viena eile ant jo paberkite nuplautų bei gerai nusausintų uogų. Berkite jų nedaug ir išdėliokite uogas taip, kad jos nesiliestų viena su kita. Įdėkite į šaldiklį maždaug valandai, tuomet perkelkite uogas į didesnį maišelį ar indą ir užšaldykite kitą partiją ant padėklo. Kartokite, kol užšaldysite visas uogas. Taip paruoštos jos tikrai nesulips“, – sako J. Sabaitienė.

V. Nelaikykite šaldiklyje per ilgai

Maišelius su šaldytomis uogomis, kaip ir kitus namuose užšaldytus maisto produktus, reikėtų paženklinti – ant maišelio užrašyti užšaldymo datą, o jei produktus sunku atskirti – ir pavadinimą. Pasak J. Sabaitienės, užšaldytas uogas geriausia sunaudoti per 3–4 mėnesius.