Didysis Perimetras: E. Gelažninkienės rekordinė konkurencija negąsdina

Neseniai nulinio ekipažo rolę klasikiniame ralyje Elektrėnuose išbandžiusi sportininkė džiaugiasi galėdama grįžti į konkurencingą, bet pažįstamą discipliną. „Ne paslaptis, jog pagrindinis mano tikslas – dalyvavimas Dakaro ralyje. Tad ir Perimetre norisi dalyvauti, kadangi Lietuvoje nėra kitų varžybų, kurios būtų panašesnės į Dakarą. Tam iššūkiui privalu ruoštis, ir kuo daugiau aš turėsiu startų, tuo man bus geriau ateities varžybose,“ – besiruošdama startui kalbėjo E. Gelažninkienė.

Anot lenktynininkės, tarp Dakaro ralio ir Didžiojo Perimetro galima įžvelgti keletą sportininkams reikšmingų panašumų. „Didysis Perimetras trunka keturias dienas, tad jau panašu į ralio reidą, kur sportininkai važiuoja savaitėmis. Kitas panašumas – kelio knyga. Perimetre ji nėra identiška tam, kas laukia Dakare, bet tai panašiausia, ką turime Lietuvoje.“

Tiesa, šiemet Perimetras į istoriją įeina kaip niekada gausia SSV arba dar vadinama bagių klase. Čia šiemet prie starto rikiuosis 24 dalyviai – daugiau negu visose kitose klasėse kartu paėmus. Tačiau E. Gelažninkienė to nemato kaip kliūties iškeltiems tikslams. Kaip tik – „Rentway team“ ekipažas čia įžvelgia galimybes.

„24 dalyviai – išties įspūdingas skaičius. Svarbu pažymėti ir tai, jog tikrai ne vienas jų atitinka visus FIA keliamus standartus ir galėtų dalyvauti Dakare, tad smagu, jog nesame čia vieninteliai. Galiausiai, toks varžovų kiekis suteikia labai gerą galimybę pasitikrinti savo lygį, įsivertinti treniruočių efektyvumą ir pažiūrėti, ar teisingu keliu einame tikslo link,“ – situaciją SSV klasėje komentavo sportininkė.

O ir tikslas, anot E. Gelažninkienės, nėra grandiozinis. „Mano tikslas šiemet – būtent įsivertinti, ar veikia mano treniruotės bei pagerinti praėjusių metų rezultatą. O mūsų su Arūnu bendras lūkestis – susidėlioti tinkamai strategiją. Kadangi važiuojama ne vieną dieną, vien tik spausti greičio pedalą neužtenka.“

Pirmasis išbandymas – prologas

Varžybos prasidėjo jau trečiadienio vakarą, kur sportininkų laukė pirmieji 15 kilometrų. Trasą atidarė po sunkios traumos grįžtantis ir „AGDakar school“ vėliavą nešantis Modestas Siliūnas. Sportininkas birželio mėnesį vykusio Breslau metu patyrė smūgį į tanko vėžias ir iš varžybų turėjo pasitraukti dėl kairės kojos šeivikaulio lūžio. Operacija ir ilga reabilitacija lėmė, jog nuo lemtingo greičio ruožo lenktynininkas ant motociklo taip ir nesėdo, tačiau tai nesustabdė fizinio pasiruošimo ir noro kuo greičiau sugrįžti į trasą.

Nors anot M. Siliūno, prie starto linijos netrūko jaudulio, tačiau vos tik gavo signalą startui, jaudulį pakeitė adrenalinas, o tai lėmė, jog preliminariais duomenimis, pavyko iškovoti antrąją vietą.

„Sekėsi puikiai, tačiau jau prologe pataikiau į uždarytą kelią, tad teko improvizuoti ir bandyti sugalvoti, kaip čia organizatoriai paslėpė pravažiavimą. Tačiau pasirinkau kitą kelią, ir nuo ten viskas klostėsi sklandžiai, nors ir praslydau kelis posūkius ir šiek tiek laiko praradau. Bet bendrai – smagus ir greitas pravažiavimas, gera sugrįžti,“ – po pirmojo varžybų finišo kalbėjo M. Siliūnas.

Ne toks sklandus važiavimas laukė „Rentway team“, kadangi kaip teigė E. Gelažninkienė, koją pirmiausiai pakišo netinkamai pasirinktos padangos. „Pusėje greičio ruožo tiesiog slidinėjome, negalėjome deramai sustoti bei laikyti konkurencingo tempo. Taip pat padarėme kelias navigacines klaidas ir taip praradome brangaus laiko. O laikas šiandien buvo itin svarbus, kadangi ekipažus skiria vos kelios sekundės, tad įsitaisėme tikrai žemoje pozicijoje. Rytoj startuojame iš galo, tad bandysime vytis varžovus, ir viliuosi, jog rytoj viskas klostysis žymiai sklandžiau.“

Šturmanas A. Gelažninkas taip pat antrino vairuotojai, jog šiandien komanda tiesiog neparodė savo pilno potencialo. „Rodos į ralį atvykome pasiruošę, tačiau vos startavus pasijuto, jog esu šiek tiek užsnūdęs. Keliose vietose visiškai nugrybavau, tad praradome svarbias sekundes kartu su nepaimtais posūkiais. Tačiau reikia sau priminti – tai tik pirmieji kilometrai. Rytoj prabusime ir realiai įsivertinsime, kaip galime važiuoti Varėnos apylinkėse.¨

O atsigriebti kur dar tikrai bus – per ateinančias tris dienas dalyvių laukia dar aštuoni greičio ruožai, per kuriuos lenktynininkai prasuks per 400 kilometrų. Greičiausi ekipažai paaiškės rugsėjo 23 dieną.