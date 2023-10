Paskutinis šių metų iššūkis Maroke L. Kanciui: „Labai laukiu šių varžybų“

Su nekantrumu varžybų Maroke laukiantis L.Kancius didelio nerimo nejaučia. Savo pasiruošimą varžyboms jis vertina gerai. Vienintelis jaudinantis dalykas yra technikos patikimumas, tai yra techninė sporto šaka, todėl nesvarbu kiek esi pasiruošęs pats, gedimas koją gali pakišti bet kada.

„Nuo paskutinių varžybų praėjo nemažai laiko, keli mėnesiai, todėl labai laukiu Maroko ralio, kai vėl galėsiu išvažiuoti į trasą. Galiu pasakyti atvirai, nesiruošiu bet kokia kaina Maroke nugalėti. Mano tikslas yra trečia-ketvirta vietos. Ne tik dėl to, kad man to pakanka užsitikrinti čempiono titulą, tiesiog nesinori per daug rizikuoti. Stengsiuosi palaikyti gerą tempą ir negadinti technikos. Būtent dėl jos prašau visų laikyti „sukryžiuotus pirštus“. Jei su tuo problemų nebus, dėl savęs esu užtikrintas,“ – pasakoja L.Kancius.

Į Maroką lietuvis vyks jau trečią kartą, todėl didelių staigmenų nesitiki. Varžybų organizatoriams paskelbus maršrutą, paaiškėjo, kad dalyviams teks startuoti vakarinėje šalies dalyje. Startas Agadiro mieste, o finišas Maroko rytuose, Marzouge, taigi teks išbandyti ir žymiąsias itin sudėtingas Marzugos kopas. Pamatęs varžybų žemėlapį L.Kancius jau žino ko tikėtis – startas vyks akmenuotoje vietovėje, o antroje lenktynių dalyje laukia smėlynai ir kopos. Taip pat reikės prisitaikyti ir prie aukštos temperatūros, bet pasak lietuvio, visa tai neturėtų sudaryti problemų, nes į Maroką jis išvyks likus kelioms dienoms iki varžybų pradžios.

Lietuvio lenktynių technika jau pakeliui. Rugsėjo pabaigoje L.Kanciaus keturratis iškeliavo į Čekiją, kur juo pasirūpins „Story Racing“ komanda, kuri jį ir pristatys į Maroką. Pats lenktynininkas varžybų vietoje planuoja būti spalio 9-ąją, todėl aklimatizuotis laiko bus pakankamai – šiuo atžvilgiu viskas ramu ir suplanuota.

Ko suplanuoti neįmanoma, tai varžybų eigos. Kadangi Maroko ralis yra paskutinės lenktynės prieš Dakarą, labai tikėtina, kad čia atvyks daug stiprių dalyvių, nes tai puiki vieta pasitreniruoti, kadangi sąlygos panašios į tas, kurios laukia ir Saudo Arabijoje. Tai savotiška generalinė Dakaro ralio repeticija. Konkurenciją mėgstančiam L.Kanciui tai ne problema.

„Nors šiuo metu iki galo tiksliai dar nežinau kurie mano konkurentai atvyks į Maroką, bet istoriškai, čia susirenka visi stipriausieji, todėl turiu ruoštis viskam. Žinoma, mano pozicija gera, tarp Pasaulio čempionato įskaitos dalyvių turiu užimti ne žemesnę kaip penktą vietą, kad užsitikrinčiau Pasaulio čempiono titulą, bet dėl to per daug atsipalaiduoti negaliu. Kita vertus, tai, jog nėra ypač didelio spaudimo, leidžia į viską žvelgti ramiau, planuoti ne tokią agresyvią strategiją“, – svarsto L.Kancius.

Šių metų sezonas, ypač pirmoji jo pusė, lietuviui buvo intensyvi. Iš karto po Dakaro, jis dalyvavo dar dviejuose pasaulio čempionato etapuose Abu Dabyje ir Meksikoje. Tai pareikalavo nemažai jėgų, nes nors tarpai tarp varžybų atrodytų nemaži, tačiau logistika ir planavimas atima nemažai laiko, todėl pirmas pusmetis buvo kaip niekada aktyvus. Tuo metu antroje metų pusėje lenktynėse lietuvis nedalyavo, todėl buvo daugiau laiko atsipūsti ir visas jėgas skirti fiziniam pasiruošimui bei treniruotėms Lietuvoje, iš kurios į Maroką lenktynininkas išvyks spalio 9 dieną.

Šiuo metu L.Kanciaus sąskaitoje „Rally-raid“ pasaulio čempionato įskaitoje yra 69 taškai. Antroje vietoje esantis Rudolfo Guillioli turi 53, o trečią pozicija užimantis Juraj Varga – 46 taškus. Teoriškai abu lietuvio varžovai dar gali tapti čempionais, tačiau J.Vargai būtina laimėti, bet čempionu jis taptų jei L.Kancius taškų negautų apskritai, o R. Guillioli pasirodymas taip pat nebūtų ypač geras. Kalbant apie R.Guillioli, jo pozicija kiek geresnė, čempionu jis gali tapti jei Maroke laimėtų, o L.Kancius, tarp pasaulio čempionato įskaitos dalyvių finišuotų žemesnėje nei penktoje pozicijoje.

Maroko ralis startuoja spalio 12 dieną, o finišas ir galutiniai rezultatai paaiškės spalio 18-ąją.