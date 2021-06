Geriausiu „Premier“ lygos sezono žaidėju tapo „City“ gynėjas Rubenas Diasas

Portugalas geriausiu lygos žaidėju buvo pripažintas jau pirmajame sezone – praėjusiais metais į „miestiečių“ ekipą jis persikėlė iš Lisabonos „Benfica“ komandos. Už 24-ių gynėją „City“ sumokėjo 65 mln. svarų sterlingų.

Antroje balsavimo vietoje liko R.Diaso komandos draugas Kevinas De Bruyne – jis šį apdovanojimą laimėjo praėjusiais metais. Trečioje – „Tottenham“ puolėjas Harry Kane'as.

Taip pat į titulą pretendavo „Man Utd“ saugas Bruno Fernandesas, „Aston Villa“ žvaigždė Jackas Grealishas, „Liverpool“ puolėjas Mohamedas Salahas, „West Ham“ saugas Tomašas Součekas ir„Chelsea“ talentas Masonas Mountas.

Tai jau antrasis individualus R.Diaso apdovanojimas šį sezoną – anksčiau geriausiu sezono žaidėju pripažino ir Anglijos futbolo žurnalistai.

Šį sezoną R.Diasas su „Manchester City“ tapo „Premier“ lygos čempionu. Iš viso sužaidė 32 rungtynes pelnė vieną įvartį, tačiau buvo laikomas svarbiausia komandos gynybos grandimi.

„City“ per 38 rungtynes įvarčių nepraleido 15-oje rungtynių. Be to turėjo 15 nepralaimėtų rungtynių iš eilės atkarpą.