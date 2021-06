„Euro 2020“ grupių etapo įdomybės: nuo kritusių rekordų iki didžiausių nelaimėlių

Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite Europos futbolo pirmenybių pirmojo etapo įdomiausių skaičių rinkinyje.

1

Tik vienas futbolininkas gavo tiesioginę raudoną kortelę. Per rungtynes su Italijos rinktine palikti aikštę buvo priverstas valas Ethanas Ampadu. Lenkas Grzegorzas Krychowiakas per rungtynes su slovakais buvo pašalintas iš aikštės už dvi geltonas korteles.

2

Dvi komandos grupių varžybose neiškovojo nė vieno taško. Visas trejas rungtynes pralaimėjo Turkija ir Šiaurės Makedonija. Po 1 tašką iškovojo Škotija ir Lenkija, 2 taškus – Vengrija. Visos kitos komandos pasiekė bent po vieną pergalę.

3

Trys komandos pirmajame etape laimėjo visas trejas rungtynes. Geriausiai žaidė Italija, Belgija ir Nyderlandai. Pralaimėjimų taip pat nepatyrė Anglija, Švedija (surinko po 7 taškus), Prancūzija ir Ispanija (po 5).

4

Tik ketveriose pirmojo etapo rungtynėse teisėjai neparodė nė vienos kortelės. Drausmingiausiai žaidė Belgija – Rusija, Škotija – Čekija, Ukraina – Austrija ir Suomija – Belgija. Tuo tarpu per Ispanijos – Lenkijos rungtynes italas teisėjas Daniele Orsato parodė 6 geltonas korteles (tai šio turnyro rekordas).

Geltonų kortelių neišvengė nė viena komanda, o rečiausiai ši bausmė taikyta Belgijos, Anglijos, Italijos, Nyderlandų ir Portugalijos rinktinėms. Jos gavo po vieną kortelę.

5

Rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas portugalas Cristiano Ronaldo įmušė 5 įvarčius. Portugalų žvaigždė dalyvauja penktosiose Europos pirmenybėse ir per jas įmušė 14 įvarčių. Antrąją vietą rezultatyviausių visų laikų Europos pirmenybių futbolininkų sąraše užimantis prancūzas Michelis Platini pelnė 9 įvarčius.

Šių metų Europos pirmenybių rezultatyviausių žaidėjų sąraše antrąją vietą dalijasi po 3 įvarčius įmušę belgas Romelu Lukaku, olandas Georginio Wijnaldumas, švedas Emilis Forsbergas, čekas Patrikas Schickas ir lenkas Robertas Lewandowski.

6

Europos pirmenybėse liko šešios šeimininkų komandos. Grupėse sėkmingai žaidė namie rungtyniavusios Italijos, Danijos, Nyderlandų, Anglijos, Ispanijos ir Vokietijos rinktinės. Tuo tarpu Rusijos, Škotijos ir Vengrijos futbolininkams namų sienos nepadėjo.

Komandos namie žaidė 24 rungtynes. Šeimininkai iškovojo 12 pergalių (italai ir olandai – po 3), 5 kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė 7 pralaimėjimus (škotai pralaimėjo abukart, danai – dvejas iš trejų rungtynių).

7

Per teisėjo pridėtą laiką futbolininkai įmušė 7 įvarčius. 4 įvarčiai buvo įmušti per pridėtas pirmojo kėlinio minutes, 3 įvarčiai – per pridėtas antrojo kėlinio minutes.

Rungtynes suskirsčius 15 minučių tarpsniais, rezultatyviausias yra antrojo kėlinio pirmasis trečdalis. Nuo 46-osios iki 60-osios minutės buvo pelnyti 22 įvarčiai. Tuo tarpu pirmojo kėlinio pirmajame trečdalyje (nuo 1-osios iki 15-osios minutės) – tik 8 įvarčiai.

8

Net aštuoni futbolininkai per grupių varžybas įmušė įvarčius į savus vartus. Tarp nelaimėlių buvo trys vartininkai: lenkas Wojciechas Szczęsny, suomis Lukašas Hradecky ir slovakas Martinas Dubravka (įdomu, kad jų komandos iškrito iš Europos pirmenybių). Į savo vartų tinklą kamuolį taip pat pasiuntė vokietis Matsas Hummelsas, turkas Merihas Demiralis, slovakas Jurajus Kucka ir portugalai Rubenas Diasas bei Raphaelis Guereiro.

11

Italijos rinktinė jau 11 rungtynių iš eilės nepraleido nė vieno įvarčio. Italai Europos pirmenybėse pratęsė įspūdingą seriją, kurią pradėjo dar 2020 metų lapkričio mėnesį. Nuo tada italai laimėjo visas 11 rungtynių ir patys per jas pelnė 32 įvarčius.

Šiame čempionate nė karto nepraleido ne tik italai, bet ir Anglijos rinktinė. Tiesa, anglai įmušė vos 2 kartus.

14

Pirmajame etape teisėjai skyrė 14 baudinių. Net šeši smūgiai nuo 11 metrų žymės buvo nesėkmingi. Įmušti baudinių nesugebėjo danas Pierre‘as-Emile Hojbjergas, velsietis Garethas Bale‘as, makedonas Ezdžanas Alioskis, ukrainietis Ruslanas Malinovskis, ispanai Gerardas Moreno ir Alvaro Morata.

Šie futbolininkai galėtų pasimokyti iš portugalo Cristiano Ronaldo. Jis įmušė visus tris baudinius.

18

Turkijos rinktinės vartininkas Ugurcanas Čakiras atrėmė net 18 varžovų smūgių – daugiausiai šiame čempionate. Nepaisant vartininko pastangų, turkai buvo viena iš dviejų daugiausiai įvarčių praleidusių komandų. Į Turkijos ir Šiaurės Makedonijos rinktinių vartus varžovai įmušė po 8 kartus.

34

Eikliausi futbolininkai grupės varžybose bėgo beveik 34 km/val. greičiu. 33,8 km/val. greitį pasiekė italas Leonardo Spinazzola ir vengras Loicas Nego.

56

Budapešto „Puskas Arena“ vykusias Vengrijos ir Prancūzijos rinktinių rungtynes stebėjo beveik 56 tūkst. žiūrovų (55998). Tai – šio turnyro rekordas. Mažiausiai žiūrovų (5607) buvo per Kroatijos ir Čekijos rungtynes, kurios vyko Glazgo „Hampden Park“.

94

Pirmajame etape buvo įmušti 94 įvarčiai (vidutiniškai 2,61 įvarčio per rungtynes). Rezultatyviausiai žaidė 8 įvarčius pelniusi Nyderlandų rinktinė. Po 7 įvarčius įmušė Italija, Belgija ir Portugalija. Nė viena komanda neišvyko namo nepasižymėjusi. Nors tik po vieną įvartį, bet įmušti sugebėjo Turkijos, Suomijos bei Škotijos komandos.