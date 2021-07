A lygos turo anonsas: dvikova, kurios „Nevėžis“ pralaimėti negali

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 23 dieną 18 val. Vilnius. LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:1, 1:1, 0:2

Sostinės klubas vėl pateko į duobę: du pralaimėjimai išvykoje Telšių bei Alytaus ekipoms leido išsilaikyti 6-oje vietoje, tačiau nuo aukščiau esančių varžovų atsiliekama 8 taškais, o nuo pavojingos zonos atitrūkta vos 5 taškais. Angelis Lezama kiek nuslopo, Maksymas Marusičius vis dar nepelno įvarčio, be to, dažnai besikeičianti starto sudėtis neleidžia pasiekti norimo rezultato. Per 21 mačą be diskvalifikuoto Tomo Dombrauskio besiversiantys „Riteriai“ laimėjo tik 5 kartus – pergalė Valdo Trakio kariaunai reikalinga kaip oras.

Savo ruožtu Telšių klubas liepos mėnesį per trejas rungtynes iškovojo 7 taškus, tačiau tai buvo pasiekta rungtyniaujant savo sirgalių akivaizdoje. Išvykoje iki šiol tik „Džiugui“ nepavyko iškovoti pergalės, tad žemaičiams išties galima priskirti namų komandos statusą. Jei su žibančiu duetu, kurį sudaro Leo Ribeiro ir Nasko Milevas, Telšių ekipai pavyks pagaliau svečiuose nugalėti, būtų atliktas šuolis į 6-ąją vietą. Tiesa, „Džiugui“ negalės padėti diskvalifikuotas Yudai‘us Koike.

Gargždų „Banga“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Liepos 23 dieną 20 val. Gargždai. Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:2, 1:4

Įsibėgėję „Hegelmann Litauen“ futbolininkai atvyks pas varžovą, kurį neseniai buvo sutriuškinę.

Po dviejų blankesnių pasirodymų „Banga“ atsitiesė ir, neturėdama svarbių gynybinio plano žaidėjų, sugebėjo susitelkti bei Telšiuose iškovoti tašką. Nors komandai stinga ginklų puolime be Simono Urbio, tačiau svarbiu metu iššovė gynėjas Mauricio Pinto, kuris turėtų pradėti mačą starto sudėtyje. Gargždiškiai nukrito į 9-ąją poziciją ir nėra šios dvikovos favoritai, tačiau žaidžiant namuose „Banga“ demonstruoja geresnius rezultatus ir gali tikėtis pozityvios baigties. Dėl taškų gargždiškiai kovos be diskvalifikuoto Skirmanto Rakausko.

„Hegelmann Litauen“ ekipa greitai nustūmė į šoną pralaimėjimą Žemaitijoje ir dviem pergalėmis priartėjo prie „Kauno Žalgirio“. Jei Andriaus Skerlos kariauna iškovotų trečią pergalę iš eilės, abi ekipas skirtų tik 3 taškai, tiesa, žalgiriečiai dar turėtų trejas rungtynes atsargoje. Tik kartą nuo gegužės mėnesio pradžios pralaimėjęs Kauno rajono klubas ir toliau demonstruoja solidų žaidimą – iššauti gali ne tik rezultatyviausias čempionato žaidėjas Nauris Petkevičius.

Kėdainių „Nevėžis“ – Alytaus DFK „Dainava“. Liepos 25 dieną 19 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:1, 1:1

Jei šioje akistatoje Kėdainių klubas suklups, abi ekipas turnyro lentelėje skirs net 12 taškų praraja.

„Nevėžis“ šį kartą neturės diskvalifikuotų žaidėjų ir su naujokais sieks iškovoti itin svarbią pergalę. Per 21 susitikimą 9 taškus iškovoję bei daugiau dvikovų su tiesioginiais konkurentais sužaidė Kėdainių ekipos futbolininkai pralaimėję šį mačą dar labiau sumenkintų savo šansus kovoje dėl išlikimo. Tarpusavio susidūrimuose kol kas „Nevėžis“ turi nedidelį pranašumą didesniu skirtumu laimėto pirmojo rato mačo, tačiau lygiosios kėdainiečių čia tikrai netenkins.

Dainaviečiai skambesniu akordu baigė namų rungtynių seriją ir dabar trejas rungtynes sužais svečiuose. Įdomu tai, kad varžovų stadionuose „Dainava“ iškovojo tašku daugiau negu rungtyniaudama namuose. Kad ir kaip „Nevėžiui“ reikėtų šio laimėjimo, dainaviečių šansai su atvykusiu Alexu Kyeremeh atrodo geresni. Alytaus klubo svarbiausioms sezono kovoms sulaukė solidaus papildymo ir sustiprino atsarginių žaidėjų suolą.