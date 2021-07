Kaip ir Lietuvoje, mačo baigtis tap aiški jau po pirmojo kėlinio – 13 minutę pasižymėjo Danielis Redmondas, dar po 7 minučių – Louisas Roblesas, o 25-ąją akistatos minutę triuškinimą pradėjo Declanas McManusas.

Antrame kėlinyje 69-ąją minutę antrąjį savo įvartį pelnė L.Roblesas ir rezultatas tapo 4:0. Ir tai buvo ne pabaiga – 74 minutę tokį patį rezultatą kaip ir Marijampolėje fiksavo Danielio Davieso įvartis.

Kai atrodė, kad kauniečiai taip ir nieko verto nenuveiks, bent jau paguodos įvartį į varžovų vartus 84 minutę įmušė Michaelis Thuique.

Dvikova buvo labiau formalumas, nes po mačo Marijampolėje buvo sunku tikėtis, kad kauniečiai sugebėtų atsitiesti.

„Kauno Žalgiris“ pirmajame atrankos etape iš tolimesnių kovų eliminavo „Europa“ futbolininkus, tuo tarpu „The New Saints“ susitvarkė su „Glentoran“. Pirmosios rungtynės Šiaurės Airijoje baigėsi lygiosiomis 1:1 (įvartį įmušė Leo Smithas), o Osvestrio „Park Hall“ stadione, kuriame yra vos tūkstantis sėdimų vietų, šeimininkai nugalėjo 2:0 (pasižymėjo Declanas McManusas ir L.Smithas, įvarčius įmušę 26-ąją ir 27-ąją min.).

Dabar Velso atstovai kitame etape susitiks su „Plzen“ arba Bresto „Dinamo“.

„The New Saints“ klubas buvo įkurtas 1959 metais nedideliame Anglijos mieste Osvestryje (17 tūkst. gyventojų), tačiau nuo pat įkūrimo žaidžia Velso lygoje. Osvestrio komanda kelis dešimtmečius varžėsi žemesnėse pakopose, bet 1993 m. tapo antrosios lygos Šiaurės grupės nugalėtoja ir iškovojo teisę žaisti su stipriausiomis Velso komandomis. Nuo tada „The New Saints“ nė karto neiškrito į žemesnę lygą.

„The New Saints“ pirmą kartą Velso čempionu tapo 2000 metais, o 2019 metais iškovojo 13-ąjį titulą. Be to, šis klubas septynis kartus laimėjo Velso taurę ir devynis kartus – Velso lygos taurę.

Praėjusį sezoną Velso lygoje „The New Saints“ užėmė antrąją vietą. Osvestrio komanda per 32 rungtynes surinko 77 taškus ir 2 taškais atsiliko nuo čempionu tapusio Kona Ki „Nomads“.