Lyderiai

Europos komandos atrankos turnyre sužaidė šešis iš dešimties turų. Atrankos lyderė yra Danijos rinktinė, kuri vienintelė laimėjo visas šešerias rungtynes. F grupės lyderiai danai du kartus nugalėjo Izraelį, po kartą – Škotiją, Austriją, Farerų Salas ir Moldovą.

Danai vieninteliai nepraleido nė vieno įvarčio ir įmušė 22 įvarčius. Taip pat 22 įvarčius įmušė Nyderlandai, 21 įvartį – Belgija. Gera gynyba gali pasigirti Kroatijos ir Italijos rinktinės, per šešerias rungtynes praleidusios po 1 įvartį.

Pralaimėjimų nepatyrė dar devynios komandos, bet jos prarado taškus sužaidusios lygiosiomis. Rečiausiai ir mažiausiai taškų barstė Anglija ir Belgija. Jos iškovojo po 5 pergales ir po kartą sužaidė lygiosiomis. Belgai vienintelius taškus prarado dar per pirmąjį atrankos langą kovo mėnesį, o Anglijos futbolininkų penkių pergalių virtinė nutrūko šią savaitę per lygiosiomis pasibaigusias šeštojo turo rungtynes su Lenkija.

Tik vieneriose rungtynėse taškų neteko Portugalija (4 pergalės ir 1 lygiosios), Vokietija (5 pergalės ir 1 pralaimėjimas) bei Švedija (3 pergalės ir 1 pralaimėjimas).

Lygiosios

Ukrainos futbolininkai atrankos turnyre nė karto nelaimėjo ir nė karto nepralaimėjo. Ukrainiečiai visas penkerias rungtynes baigė lygiosiomis (po dvejas su Prancūzija ir Kazachstanu bei vienerias su Suomija).

D grupėje, kurioje žaidžia Ukrainos rinktinė, lygiosiomis baigėsi net 8 iš 12 rungtynių.

Visiška priešingybė yra I grupė, kurioje nugalėtojai paaiškėjo per 16 iš 18 rungtynių. Šioje grupėje lygiosiomis baigėsi vos dvejos rungtynės, kuriose Lenkija pasidalijo taškus su Vengrija ir Anglija.

Autsaideriai

Nė vieno taško atrankos turnyre neiškovojo trys komandos: Lietuva, Gibraltaras ir San Marinas.

Lietuviai pralaimėjo visas 5 rungtynes, didesnėse grupėse žaidžiančios Gibraltaro ir San Marino rinktinės – po 6 rungtynes.

Šią savaitę šeštajame ture pirmuosius taškus iškovojo lygiosiomis sužaidę Lichtenšteino ir Estijos futbolininkai. Tiesa, estai žaidė tik ketverias rungtynes.

Taip pat tik po vieną tašką turi Azerbaidžanas, Gruzija (po 5 rungt.) ir Moldova (po 6 rungt.).

Visos komandos įmušė bent po vieną įvartį. Rečiausiai kamuolį į varžovų vartus nukreipdavo Lietuva, San Marinas ir Kipras, kurių sąskaitose yra vos po vieną įvartį.

Daugiausiai įvarčių praleido Gibraltaras (25) ir San Marinas (24).

Triuškinimai

Per šį atrankos langą – tris turus, kurių rungtynės buvo žaidžiamos rugsėjo 1-8 dienomis – šešerios rungtynės baigėsi penkių įvarčių ar didesniu skirtumu.

Lenkija sutriuškino San Mariną 7:1, Vokietija – Armėniją 6:0, Nyderlandai – Turkiją 6:1, Danija – Izraelį 5:0, Albanija – San Mariną 5:0 ir Italija – Lietuvą 5:0.

Lenkai dideliu skirtumu nugalėjo svečiuose, o kitos laimėjusios komandos įvarčių liūtimi sirgalius džiugino savo aikštėse.

Rekordas

Italijos rinktinė nepralaimėjo jau 37 rungtynių iš eilės ir pasiekė ilgiausios nepralaimėtų rungtynių virtinės pasaulio rekordą, skaičiuojant FIFA registruotas oficialias ir draugiškas rungtynes. Iki praėjusios savaitės šį rekordą dalijosi Brazilijos (1993-1996 m.) ir Ispanijos (2007-2009 m.) rinktinės, kurios nepralaimėjo 35 iš eilės rungtynių.

Tiesa, statistikai nesutarė dėl brazilų rezultato, nes ši komanda tuo laikotarpiu žaidė dar vienerias FIFA neregistruotas rungtynes. Jas pridėjus, Brazilijos rinktinės sąskaitoje buvo 36 nepralaimėtos rungtynės.

Vis dėlto trečiadienį lietuvius sutriuškinę italai tapo rekordininkais pagal visas skaičiavimo metodikas.

Įvarčiai

Rezultatyviausi atrankos turnyro Europos zonos futbolininkai yra olandas Memphisas Depay ir Aleksandaras Mitrovičius. Jie muša daugiau nei po įvartį per rungtynes ir pasižymėjo jau po 7 kartus.

Po 6 įvarčius pelnė lenkas Robertas Lewandowski ir izraelietis Eranas Zahavi, po 5 įvarčius – belgas Romelu Lukaku, prancūzas Antoine‘as Griezmannas, anglas Harry Kane‘as ir norvegas Erlingas Haalandas.

Lietuviai

Lietuvos rinktinė per penkerias rungtynes neiškovojo nė vieno taško ir C grupėje užima paskutinę penktąją vietą.

Grupės lyderė yra Italija, per 6 rungtynes iškovojusi 14 taškų. Šveicarija per 4 rungtynes surinko 8 taškus, Šiaurės Airija per 4 rungtynes – 5 taškus, Bulgarija per 5 rungtynes – 5 taškus.

Kitas atrankos langas bus atidarytas spalio pirmoje pusėje. Lietuvos rinktinė dukart žais savo aikštėje: spalio 9 dieną – su Bulgarija, spalio 12 dieną – su Šveicarija.

Kiti žemynai

Atrankos rungtynės rugsėjo pradžioje taip pat buvo žaidžiamos kituose žemynuose. Azijos, Afrikos bei Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų šalių atrankos turnyrai yra daugiapakopiai. Juose šį mėnesį dar tik prasidėjo pagrindinis atrankos etapas.

Azijoje per du pirmuosius turus po dvi pergales iškovojo Iranas, Australija ir Saudo Arabija, Afrikoje – Tunisas, Nigerija, Libija ir Senegalas, Šiaurės, Centrinėje Amerikoje ir Karibų šalyse visų trejų rungtynių nelaimėjo nė viena komanda, o lydere tapo 7 taškus iškovojusi Meksika.

Toliausiai pažengė Pietų Amerikos komandos. Šioje atrankos zonoje pirmauja visas 7 rungtynes laimėjusi ir 21 tašką surinkusi Brazilija, antrąją vietą užima per 7 rungtynes 15 taškų iškovojusi Argentina. Kitos komandos žaidė po 8 rungtynes. Ekvadoras turi 13 taškų, Urugvajus – 12, Kolumbija – 10, Paragvajus ir Peru – po 8, Čilė – 7, Bolivija – 6, Venesuela – 4.

Pietų Amerikoje dešimt komandų kovoja dėl keturių tiesioginių kelialapių į pasaulio pirmenybes. Penktąją vietą užimsianti rinktinė žais tarpžemynines atkrintamąsias rungtynes.