Rezultatai

RFS – Egiptas 9:0;

Kazachstanas – Kosta Rika 6:1;

Uzbekistanas – Gvatemala 4:5;

Lietuva – Venesuela 1:2;

Pirmas

FIFA Pasaulio salės futbolo čempionate pirmojo įvarčio teko laukti kiek daugiau nei penkias minutes. Nuo pat susitikimo pradžios tvirtai iniciatyvą į savo rankas perėmusi Rusijos futbolo sąjungos komanda (dėl sankcijų rusams čempionate uždrausta naudoti šalies pavadinimą, vėliavą ir himną) kūrė vieną progą po kitos, kol galiausiai kamuolys atsidūrė vartų tinkle.

Nuostabi ataka baigėsi perdavimu Ruslanui Kudzijevui, kuris būdamas baudos aikštelėje apatine pėdos dalimi pakeitė kamuolio skriejimo kryptį bei pelnė pirmąjį čempionato įvartį. To ir tereikėjo rusams, kurie vėliau Egipto rinktinę pradėjo skalpuoti negailestingai. Iki pertraukos buvo įmušti dar du įvarčiai, po pertraukos – net šeši.

Peržiūros

Šiame FIFA pasaulio salės futbolo čempionate pirmąkart istorijoje naudojama peržiūrų sistema (angl. „Video support“), kuri yra analogiška VAR sistemai didžiajame futbole. Šios sistemos pagalbos teisėjams prireikė jau pačiose pirmose čempionato rungtynėse. Po peržiūros buvo skirtas šešių metrų baudinys į Egipto vartus, o netrukus rusų persvara išaugo iki 7:0.

Įdomu tai, kad matydami „neteisybę“, treneriai po kartą per kėlinį gali patys paprašyti teisėjų peržiūrėti epizodus. Šia privilegija debiutinėse rungtynėse pasinaudojo ir Lietuvos trenerių štabas, kai Venesuela įmušė pergalingą įvartį. Deja, po peržiūros įvartis atšauktas nebuvo.

Pražangos

Per pirmas ketverias čempionato rungtynes nei viena komanda per kėlinį neprasižengė bent šešių kartų, o tai reiškia, kad nei sykio nebuvo skiriami dešimties metrų baudiniai. Arčiausiai tokios dovanėlės buvo Lietuvos rinktinė, kuri venesueliečius antrajame kėlinyje privertė prasižengti penkis kartus. Nors ta penktoji pražanga buvo padaryta likus žaisti aštuonias minutes, tačiau per likusį laiką lietuvių varžovai sužaidė itin drausmingai.

Hat-trickai

Po pirmosios čempionato dienos į rezultatyviausių žaidėjų viršūnę pakilo du žaidėjai: rusas Ivanas Čiškala bei uzbekas Ichtioras Ropievas. Pirmasis prisidėjo prie itin užtikrintos savo atstovaujamos rinktinės pergalės, antrojo įvarčių neužteko net taškui pasiekti.

Džiaugsmo ašaros

Drama iki paskutinių sekundžių ir iš džiaugsmo verkiantys gvatemaliečiai – toks scenarijus buvo surašytas Gvatemalos – Uzbekistano rungtynėse, kur pergalingas įvartis buvo įmuštas pačioje susitikimo pabaigoje.

Įspūdingai rungtynes pradėjusi Gvatemalos rinktinė susikrovė trijų įvarčių (4:1) persvarą, tačiau uzbekai sugebėjo ją panaikinti. Artėjant dvikovai į pabaigą, Uzbekistanas savo vartininką pakeitė penktu žaidėju, o tai davė labai greitų rezultatų. Likus penkioms minutėms skirtumas tapo minimalus, o priešpaskutinę minutę ir jis išnyko.

Esant rezultatui 4:4, abiejų komandų žaidėjai sulaikę kvėpavimą laukė teisėjų sprendimo, kuris galėjo lemti šešių metrų baudinį į Gvatemalos vartus. Po vaizdo peržiūros baudinys skirtas nebuvo. Netrukus (likus žaisti penkiolikai sekundžių) savo žodį tarė Gvatemalos atstovai, kurių triumfas buvo aplaistytas džiaugsmo ašaromis.

Standartai

Kokį svarbų vaidmenį salės futbole atlieka standartinės situacijos, puikiausiai galėjo įsitikinti Egipto ir Kosta Rikos komandos. Pirmiesiems porciją įvarčių po standartų sumušė rusai, antriesiems – kazachai. Lietuvos rinktinės varžovai A grupėje pirmojo kėlinio viduryje tokiu būdu pelnė pirmuosius du įvarčius.

Lietuva

Itin drausmingai žaidusi Lietuvos rinktinė, deja, turėjo pripažinti varžovų iš Venesuelos pranašumą. Nepaisant praleisto greito įvarčio, lietuviai nesutriko ir po Justino Zagursko įvarčio rezultatą išlygino.

Venesuelos rinktinė sukūrė kiek daugiau pavojaus prie lietuvių vartų, tačiau mūsiškius gelbėjo puikias rungtynes sužadęs vartininkas Egidijus Žagaras.

Pergalingą įvartį venesueliečiai pelnė likus žaisti pora minučių. Tuo metu Venesuelos treneriai paprašė peržvelgti epizodą, kuriame tikėjosi Artūro Juchno žaidimo ranka bei šešių metrų baudinio. Nors baudinys skirtas nebuvo, tačiau lietuviai per tą pauzę išsimušė iš ritmo ir praleido apmaudų įvartį.

Anonsas

Pirmadienį čempionatas tęsiasi – rungtynės bus žaidžiamos Kaune ir Klaipėdoje. Kaune nuo 18 valandos santykius aiškinsis Maroko bei Saliamono Salų komandos, o nuo 20 valandos dėl trijų taškų žais Portugalijos bei Tailando rinktinės.

Tuo tarpu Klaipėdoje 18 valandą susikaus Brazilijos ir Vietnamo rinktinės, o po jų, 20 valandą, susitiks Panamos bei Čekijos salės futbolininkai.