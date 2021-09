„Manchester City“ barstė taškus, o „Liverpool“ žaidėjas S. Mane pelnė ekipai 100-ąjį įvartį

„Miestiečiai“ po nesėkmės pirmenybių starte prieš „Tottenham Hotspur“ buvo laimėję tris kartus iš eilės ir pakilo į penktąją vietą.

Jie buvo pelnę 11 įvarčių, o praleido tik vieną. Tai geriausias santykis tarp visų lygos ekipų. Tuo tarpu „Southampton“ neturėjo nė vienos pergalės, iki šeštadienio tris mačus iš keturių baigę taikiai ir įsitaisę 14-oje vietą.

Nors komandos išsiskyrė taikiai, „Manchester City“ galėjo ir pralaimėti: 61-ąją minutę buvo paskirtas 11 m baudinys į „City“ vartus, o raudoną kortelę buvo parodyta Kyle'ui Walkeriui. Tiesa, po VAR peržiūros šie du veiksmai buvo atšaukti.

Vėliau iš nuošalės įvartį dar įmušė Raheemas Sterlingas.

„Nemačiau, kad reikia skirti 11 metrų baudinį, nemačiau ir nuošalės. Tačiau jei VAR aiškina, kad nei to, nei to nebuvo, vadinasi nebuvo. Iš esmės, lygiosios yra teisingas rezultatas“, – kalbėjo „Manchester City“ treneris Pepe Guardiola.

„Liverpool“ šeštadienį savo žiūrovų akivaizdoje kovojo su „Crystal Palace“ ir iškovojo tris taškus – „raudonieji“ svečiams atseikėjo tris įvarčius ir laimėjo 3:0.

„Liverpool“ puolėjas Sadio Mane šiame mače pelnė įvartį ir jis buvo šimtasis, atstovaujant šiai komandai. Be to, S.Mane į „Crystal Palace“ vartus per visus mačus jau įmušė 10 įvarčių.

Be to Liverpulio ekipa ir toliau tęsią puikia nepralaimėtų dvikovų seriją: komanda nepralaimėjo 15 mačų iš eilės – lygiosiomis sužaidė tris kartus, o 12 kartų nugalėjo.

Kiti Anglijos čempionato šeštadienio mačų rezultatai:

„Wolverhampton Wanderers“ – „Brentford“ 0:2

„Burnley“ – Londono „Arsenal“ 0:1 „Norwich City“ – „Watford“ 1:3

Birmingamo „Aston Villa“ – Londono „Everton“ 3:0