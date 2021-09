Panamos rinktinė prieš lemiamą dvikovą su brazilais laukia stebuklo

Tos rungtynės buvo didžiausios Panamos futsalo istorijoje – bent iki dabar. Likimas lėmė komandų akistatą paskutinėse D grupės rungtynėse Lietuvoje. Brazilai jau turi vietą aštuntfinalyje, o Centrinės Amerikos komandai būtina pergalė norint žengti toliau.

„Mums reikia ir palankių rezultatų kitose grupėse, – sakė Goodridge'as, kuris futsalą žaidžia Panamos čempionate. – Jei įveiksime brazilus, turime šansą išeiti į kitą etapą, bet tik tuo atveju, jei Vietnamo ir Čekijos rungtynėse kas nors laimės. Tai būtų stebuklas. Be to, reikės žiūrėti į rezultatus grupėse ir skaičiuoti, kiek įvarčių reikėtų laimėti.“

Nors užduotis atrodo beveik neįmanoma, C. Goodridge'as vilties nepraranda: „Mums tai didelės rungtynės, prieš vieną geriausių komandų pasaulyje“.

31 metų žaidėjas dalyvauja jau trečiajame savo pasaulio čempionate ir yra vienas iš trijų, kurie žaidė ekipoje 2012 m. Tailande – kiti du yra Michaelas de Leonas ir Edgaras Rivas. Pastarasis prieš brazilus tada nežaidė dėl geltonų kortelių.

„Jie mus sutriuškino 2012 metais, dabar turime šansą atsirevanšuoti, – kalbėjo Goodridge'as. – Kartu su vaikinais, kurie debiutuoja pasaulio čempionate, mes, labiau patyrę žaidėjai, norime pasiekti istorinį laimėjimą. Esame susikaupę šioms rungtynėms, norime įveikti brazilus. Komandos susirinkime vienas kitą padrąsinome. Galime daug ką laimėti ir turime mažai ką prarasti. Nėra geresnio būdo tai parodyti, kaip laimėti prieš tokią didelę komandą kaip Brazilija. Jei sužaisime gerai, galime pasiekti istorinę pergalę ir gerų emocijų šiame čempionate“.

Viena galima priežastis dėl Panamos optimizmo yra tai, jog brazilams praktiškai užsitikrinus pirmą vietą grupėje, treneris Xavieras Marquinhosas gali duoti atsikvėpti komandos lyderiams. Tačiau Goodridge'as pripažino, jog brazilai turi daug talento komandoje: „Bus labai sunku. Jų gretose Rodrigo pradeda žaidimą nuo gynybos, o Dyego, Pito ir Gadeia išlenda kraštuose. O priekyje dar yra Ferrao. Pirmus du mačus savo komandai jis praktiškai laimėjo vienas. Jis gauna kamuolį, apsisuka ir įmuša. Taip pasižymėjo kelis kartus“.

Visgi Goodridge'as turi planą: „Kai žaidi prieš Ferrao, reikia laukti, stengtis kad jis negautų kamuolio, ir kad Rodrigo negalėtų atlikti tolimų perdavimų nuo aikštės vidurio. Ties tuo dirbome paskutines pora dienų“.

Panamai čempionatas Tailande baigėsi skaudžiu pralaimėjimu, bet tai tapo pagrindu ateities tobulėjimui. Dabar jie nusiteikę parodyti, kad ne be reikalo žaidžia pasaulio čempionate.

„Daug dirbome vadovaujami trenerio Jose Botana, – kalbėjo Goodridge'as. – 2012 metais debiutavome pasaulio čempionate, trūko patirties. Dabar žaidžiame labiau kaip Europoje, esame tvirtesni. Paskutines dvejas rungtynes parodėme, kad galime atakuoti ir sukurti progų. Tik reikia jas išnaudoti“, – sakė rinktinės veteranas.

Kas beatsitiktų sekmadienį, svarbiausia Panamai toliau tobulėti.

„Panamos futsalas žengia didelius žingsnius į priekį, – sakė C. Goodridge'as. – CONCACAF zonoje jau esame vieni iš lyderių. Galbūt turime tik tris patyrusius žaidėjus, tačiau atsiradus naujiems dabar turime geriausią komandą, kokia yra buvusi per visus tris pasaulio čempionatus. Tiesiog reikia atlikti paskutinį žingsnį čia, Lietuvoje“.

Kalbėdamas apie ateitį Goodridge'as pabaigė optimistine nata.

„Galbūt Lietuvoje trūko pasitikėjimo savo jėgomis, spaudimas atsiliepė. Tačiau tikiu, kad 2024 metais turėsime labai stiprią komandą, kuri gali pasiekti istorinių pergalių. Reikia tik jiems suteikti tikėjimo“, – sakė pašnekovas.