A lygos turo anonsas: ar „Džiugas“ pagaliau pralauš ledus išvykose?

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 1 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:2, 1:1

„Riteriai“ nepralaimėjo per pastarąsias penkerias rungtynes, nors trejos iš jų buvo su pirmo penketo atstovais. Miguelio Moreiros kariauna demonstruoja išties gerą žaidimą, praleidžia nedaug įvarčių ir priprato sėkmingai žaisti be Angelio Lezamos – drausmę dažnai pažeidinėjęs buvęs sostinės klubo lyderis šią savaitę paliko komandą. „Riteriams“ dėl diskvalifikacijos vėl negalės padėti Olaide Badmusas, tad komanda be šio vidurio gynėjo sieks pagaliau nugalėti „Kauno Žalgirį“, ko nesiseka padaryti jau beveik trejus metus.

Žalgiriečiai sugrįžo į pergalių kelią laimėdami du mačus iš eilės, tačiau tai buvo akistatos su dviem paskutines vietas turnyro lentelėje užimančiomis komandomis. Šią savaitę „Kauno Žalgiris“ galėjo ir kiek lengviau atsikvėpti, kadangi Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ futbolininkai buvo eliminuoti iš „Hegelmann LFF taurės“, tad Roko Garasto treniruojamai komandai reikia tiesiog išsilaikyti pirmame ketverte. Kauniečiai svečiuose kausis be diskvalifikuoto Martyno Dapkaus.

Kėdainių „Nevėžis“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 2 dieną 13 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 2:1, 0:2

Paskutiniame čempionato rate „Džiugas“ turi puikią progą iškovoti pirmą pergalę svečiuose.

„Nevėžis“ ir toliau suteikia šansų jaunesniems ekipos žaidėjams, kurie įgauna vis daugiau patirties „Optibet A lygoje“. „Džiugas“ yra vos vienas iš dviejų varžovų šių metų pirmenybėse, kurį kėdainiečiams pavyko įveikti – tą Dariaus Gvidžlio kariauna padarė būtent žaisdama namuose. Įvertinus likusį tvarkaraštį, tai yra bene geriausia proga „Nevėžiui“ nutraukti pralaimėjimų seriją. Šioms rungtynėms D. Gvildys gali verstis kovine sudėtimi – ekipoje nėra diskvalifikuotų žaidėjų.

Savo ruožtu „Džiugas“ per 12 išvykos mačų šiemet yra surinkęs tik 5 taškus – penkis sykius sužaidė lygiosiomis ir septynis kartus pralaimėjo. Džiugiečiai versis be diskvalifikuoto gynėjo Jeremy Fernandeso, tačiau turi pakankamai ginklų pasiekti istorinę pergalę. „Džiugui“ nugalėjus Kėdainiuose, o Gargždų „Bangai“ pralaimėjus Vilniaus „Žalgiriui“, šias komandas skirtų jau 8 taškai, maža to, gargždiškiai yra sužaidę dviem susitikimais daugiau.

Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Spalio 2 dieną 15 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:2, 1:1

8-oje vietoje žengiantys dainaviečiai turi gerą galimybę įsitvirtinti šioje pozicijoje.

„Dainava“ po ilgesnės pertraukos nepraleido įvarčio ir šiuo metu tašku lenkia laipteliu žemiau žengiančią ir dvikova daugiau sužaidusią „Bangą“. Nors komandai dėl raudonos kortelės negalės padėti Linas Klimavičius, tačiau į rikiuotę po ilgokos diskvalifikacijos sugrįžo Joshua Silva. Dzūkijos klubas šiemet prieš būsimus varžovus rungtyniauja gana sėkmingai, tiesa, namuose per 15 susitikimų yra iškovota vos 13 taškų – tai 9-as rezultatas lygoje.

Kauno rajono ekipa priešingai – svečiuose per 15 dvikovų pasiekė 24 taškus ir varžovų stadionuose rungtyniauja prasčiau tik už dvi pirmaujančias čempionato komandas. Tiesa, šią savaitę vieni vartai į Europos Konferencijų lygą užsivėrė – taurės pusfinalyje net 0:4 nusileista „Žalgiriui“. Norint laikytis kovoje dėl pirmojo ketverto, „Hegelmann Litauen“ ekipai Alytuje būtina pergalę, bet tą teks daryti be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Roko Rasimavičiaus bei Manto Fridriko.

„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“. Spalio 3 dieną 13 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:0, 0:3

Panevėžiečiai sieks trečią kartą šiame sezone atimti taškus iš pirmenybių lyderių.

Per pastarąsias penkerias rungtynes „Optibet A lygoje“ tik kartą laimėjęs „Panevėžys“ nukrito į 4-ąją poziciją ir leido priartėti turnyro lentelės kaimynei „Hegelmann Litauen“ komandai. Visgi šią savaitę įvyko vienas malonus akcentas – įveikus Plungės „Babrungą“, buvo prasibrauta į taurės finalą. „Panevėžys“ kontroliuoja situaciją abiejuose frontuose, tačiau sekmadienį teks perrikiuoti gynybos gretas, kadangi dėl diskvalifikacijų žaisti negalės tiek Matheusas Bissi, tiek Rafaelis Floro.

„Sūduvos“ gretose diskvalifikacijų nėra, grįžta į rikiuotę traumas patyrę žaidėjai, o Keisuke Honda pelnė pirmą įvartį jau debiutiniame mače. Vis dėlto tokia pergalė neturėtų lyderių užmigdyti: „Banga“ sužaidė vieną prastesnių sezono mačų, savo ruožtu, „Panevėžys“ šiemet jau du kartus iš marijampoliečių sugebėjo atimti taškus. K. Hondos laukia kur kas sudėtingesnis testas, pavargti teks ir „Sūduvos“ gynybai, kadangi „Panevėžys“ nepelnė įvarčio dviejuose mačuose iš eilės ne dėl blankaus žaidimo, o dėl sėkmės stokos.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 3 dieną 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:3, 0:3

Labai intensyvią atkarpą žalgiriečiai užbaigs dvikova Gargžduose.

„Banga“ per pastarąsias trejas pralaimėtas rungtynes praleido net 10 įvarčių, tad rezultatyvesnis puolimas pernelyg neatneša naudos. Priešingai nei „Džiugas“ ar „Dainava“, gargždiškiams šiemet visiškai nesiseka kovoti su pirmojo penketo komandomis. Jei tokia tendencija tęsis ir toliau, „Bangai“ išlikti lygoje bus itin sudėtinga – teks tikėtis „Dainavos“ kluptelėjimų, tad visi koziriai bus varžovų rankose. Gargždų ekipai būtina mobilizuotis – net ir iškovotas taškas šioje situacijoje gali būti labai svarbus.

Kitas lygos ekipas pagal sužaistas rungtynes besivejantis „Žalgiris“ „Optibet A lygoje“ nelaimėjo trejų pastarųjų rungtynių. Ilgi pokalbiai po lygiųjų su „Riteriais“, panašu, kad duoda naudos – taurės pusfinalyje net 4:0 buvo sutriuškintas šiemet nė vieno tokio didelio pralaimėjimo šiemet nepatyręs „Hegelmann Litauen“ klubas. Titulo lenktynėms artėjant link finišo tiesiosios, „Žalgiriui“ pergalė būtina, tiesa, dėl jos teks kovoti be diskvalifikuoto Djibrilio Diaw.