C. Ronaldo elgesys sunervino garsųjį Anglijos gynėją: „Kas jam nepatinka?“

Portugalas savaitgalio rungtynes namuose prieš Liverpulio „Everton“ pradėjo sėdėdamas ant suoliuko, o aikštėje pasirodė tik 57-ąją minutę. Rungtynėms pasibaigus rezultatu 1:1 C.Ronaldo murmėdaas skubiai paliko aikštę.

„Manchester United“ legenda G.Neville’as sako, suprantantis, kodėl penkistkart geriausiu planetos futbolininku išrinktas puolėjas, tačiau liko nusivylęs tokiu žaidėjo elgesiu, sukėlusiu nereikalingas diskusijas dėl komandos trenerio.

„Žiūrėjau rungtynes ir mačiau kaip jis palieka aikštę. Negaliu sakyti, kad man tai patiko. Ar Cristiano nelaimingas kai jis nežaidžia? Taip. Ar Cristiano nelaimingas kai jis neįmuša? Taip. Ar Cristiano būna be galo nelaimingas kai komanda nelaimi? Be abejo. Mes visi tai žinom ir jam to įrodinėti nereikia“, – kalbėjo G.Neville’as.

„Jis paliko aikštę kažką murmėdamas sau, o tai išsaukia klausimus. Ką jis sako? Kas jam nepatinka? Visą tai grįžta komandos treneriui. Cristiano yra pakankamai protingas, kad suprastų, jog tokie jo veiksmai duos tik dar daugiau spaudimo komandos treneriui – dar daugiau nei jis turi dabar“, – situacija komentavo Anglijos gynėjas.

Ole Gunaro Solskjaro auklėtiniai Anglijos „Premier“ lygoje po 7 turų užima 4-tą vietą ir nuo lyderių atsilieka dviem taškais. Iš „Carabao“ taurės Mančesterio klubas jau spėjo iškristi, o čempionų lygoje su trimis taškais grupėje užima 3-ąją vietą, tačiau jau patyrė gėdingą pralaimėjimą prieš „Young Boys“ ekipą iš Šveicarijos.