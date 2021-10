Lietuvos ekipa atrankos C grupėje ir toliau lieka be pergalių ir net be lygiųjų – po penkių mačų mūsų ekipos taškų grafoje yra visiškas nulis. Tokius pačius nulius savo grupėse turi dar Gibraltaras ir San marinas. Tuo tarpu Bulgarija, kaip ir Šiaurės Airija, C grupėje turi po penkis taškus ir dalijasi 3-4 vietomis

Būsimą Lietuvos varžovė mūsiškius namie įveikė 1:0, sužaidė lygiosiomis su Europos čempione Italija 1:1 ir išsiskyrė be įvarčių su Šiaurės Airija.

„Mūsų pasirengimas šioms rungtynėms vyko palyginus gerai – buvo net savaitė pratybų. Turėjome problemų, bet galiausiai viskas atsistojo į vėžes, buvo svarbiausia futbolininkus įvesti į žaidybinį ritmą“, – tikino V.Ivanauskas.

Nors į pasirengimui kovoms su Bulgarija ir Šveicarija buvo pakviesti 26 futbolininkai, baigiantis savaitei du iš jų atsisveikino su komanda.

Dėl traumos į savo klubą Belgijoje išvyko Edgaras Utkus – jį rinktinės sudėtyje pakeitė iš vaikinų U21 rinktinės prie pagrindinės komandos prisijungsiantis Benas Šatkus.

Nacionalinėje ekipoje taip pat nebus gynėjo Vaido Slavicko ir vartininko Igno Plūko – šie stovyklą paliko taip pat dėl atsinaujinusių traumų.

„Dėl V.Slavckio problemų jau žinojome sekmadienį ir galvojome, kas galėtų jį pakeisti – pasirinkome Edviną Girdvainį.

Dėl E.Utkaus taip pat sužinojome ir ėmėmės veiksmų. Visi žaidėjai, kurie yra kviečiami į rinktinę – svarbūs ir kiekivieno praradimas yra galvos skausmas“, – kalbėjo nacionalinės komandos strategas.

– Kaip vertinti Bulgarijos rinktine?, – buvo paklaustas V.Ivanauskas.

– Ji kaip ir mes buvo nepavydėtinoje situacijoje, tačiau dabar komanda lipa iš nesėkmių liūno. Toks savotiškas impulsas jai buvo lygiosios su Europos čempione Italija. Manau nieko naujo nepasakysiu, kad ši rinktinė turi tikrai gerus futbolininkus, puikiai atlieka standartines padėtis.

Jų metu ir mes gavome į savo vartus tą vienintelį įvartį išvykoje. Sakysime taip, kad dabartinėje situacijoje bulgarai prieš mus turi psichologinę persvarą. Nes turi kuo pasidžiaugti.

– Į rungtynes bus įleidžiama nemokamai ir jau išgraibstyti visi 3,5 tūkst. kvietimų. Tai jus džiugina?

– Puiki naujiena. Seniai LFF stadionas nematė pilnų tribūnų. Tačiau tai ir įpareigojimas – juk privalome nenuvilti aistruolių, kad ir kitą kartą jie ateitų. Manau, kad galingas palaikymas mūsų komandai bus motyvacija stengtis pasiekti gerą rezultatą.