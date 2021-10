Žalgirietis K. Uzėla – geriausias rugsėjo mėnesio jaunas žaidėjas

Čempionų starto sudėtyje įsitvirtinęs bei šalies rinktinėje debiutavęs 21-erių vilnietis sulaukė geriausio rugsėjo mėnesio jaunojo žaidėjo įvertinimo.

Praėjusį mėnesį Lietuvos čempionate žalgirietis sužaidė ketverias rungtynes, per kurias pelnė 1 įvartį – tai buvo per akistatą su to paties miesto „Riterių“ ekipa. Iš viso šiame sezone K. Uzėla per 17 mačų pasižymėjo penkis kartus.

„Asmeniškai mėnuo buvo neblogas, pavyko sužaisti keletą neblogų rungtynių, tačiau toli gražu tai nebuvo idealus mėnuo, nes praradome turėtą pranašumą prieš „Sūduvą“. Pagrindinė kova laukia dar ateityje.

Trenerio pasitikėjimą jaučiu nuo pat pasiruošimo sezonui pradžios ir tikėdamas jis nuolat leisdavo žaisti starto sudėtyje.

Aišku, vėliau buvo sudėtinga grįžti į startinę sudėtį po patirtos traumos, bet treneris Europos turnyruose dar kartą parodė savo pasitikėjimą ir turbūt ten ir buvo tas momentas, kai pilnai įsitvirtinau starto sudėtyje.

Svarbiausioms sezono kovoms jaučiuosi puikiai pasiruošęs, tikiu, kad komanda po sunkaus laikotarpio sugėbėjo vėl pagauti savo žaidimą ir tai padės gerbėjams padovanoti tiek LFF taurę, tiek čempionų titulą“, – teigė kartą šalies čempionu tapęs saugas.

K. Uzėla geriausio rugsėjo mėnesio jaunojo žaidėjo įvertinimo sulaukė suskaičiavus ekspertų bei žurnalistų balsus ir pridėjus tv3.lt portale surengtos sirgalių apklausos rezultatus.

„Žalgirio“ atstovui atiteks lygos partnerio „Nike“ dovana. Geriausiųjų rinkimus taip pat globoja „7Pack“, „Customprocard“ bei „Vaga“.

Geriausiu jaunuoju kovo mėnesio futbolininku buvo išrinktas „Kauno Žalgirio“ garbę ginantis Philipas Otele, balandį geriausiu tapo „Panevėžio“ vartų sargas Danas Šimkevičius, gegužę – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ klubo gynėjas Vilius Armalas, birželį – pastarojo komandos draugas Nauris Petkevičius, liepą – Alytaus DFK „Dainava“ lyderis Saidas Hamuličius, o rugsėjį – kitas jaunas Vilniaus ekipos saugas Gustas Jarusevičius.

Su K. Uzėla šį kartą konkuravo „Hegelmann Litauen“ bei „Dainavos“ komandų rezultatyviausi žaidėjai – N. Petkevičius ir S. Hamuličius, Alytaus klubo gynėjas Gustas Zabita bei Emmanuelis Davidas, ginantis „Kauno Žalgirio“ garbę.