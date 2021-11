Lietuvos futbolo sirgaliai įpratę prie dažniausiai besiginančios rinktinės, kuri puolime blyksteli tik retkarčiais. Panašiai įvykiai klostosi ne tik futbolo aikštėje, o ir LFF teisinėje kovoje su video tinklaraštininku Skirmantu Malinausku.

Teismuose ketina kovoti iki galo

Gruodžio 7 dieną LFF vykdomasis komitetas spręs dėl trenerio Valdo Ivanausko ateities, gali prireikti greitai ieškoti naujo stratego, o kur dar naujo techninio direktoriaus suradimas ir įliejimas į sistemą ar dar diskusijos su Lietuvos futbolo A lygos klubais dėl lietuvių ir legionierių skaičiaus santykio komandoje.

Atrodo, kad darbų – apstu, tačiau LFF surado laiko ir piniginių resursų kovai prieš S.Malinauską, kuris jau spėjo apsiginti nuo kelių atakų – LFF prezidento Tomo Danilevičiaus bei pačios federacijos ieškinius teismas atmetė.

Tačiau LFF nusprendė pateikti apeliaciją bei daug vilčių deda į LFF vykdomojo komiteto nario Arūno Pukelio gynybą dėl S.Malinausko išsakytų teiginių.

Ir kol visuomenėje kyla klausimų, ar tokioje situacijoje gintis turėtų ne pats A.Pukelis ir ar tikrai tikslingai panaudojami LFF pinigai, E.Stankevičius pirštu rodo į finansines eilutes bei kalba apie pačios federacijos garbę.

„Jeigu kalbame skaičiais – 2017-2018 metais teisinėms paslaugoms buvo išleidžiama 200 tūkstančių eurų, pernai – 51 tūkst. O šiais metais – 67 tūkstančiai. Čia įeina ir VMI ginčas, visuomenėje aptarinėjamos bylos ir visi kiti, – sakė E.Stankevičius. – Tai skaudina tiek LFF bendruomenę, tiek LFF dirbančius žmones. Neleisime žeminti ir kad toks dalykas atsilieptų mūsų užklasinėje veikloje – bendraujant su rėmėjais ir partneriais. Visi esame žmonės ir dirbame savo darbą.“

Siūlo pažvelgti į Seimą

Tačiau pats S.Malinauskas pabrėžia – LFF skundžia tik epizodą „Šviniaus žmonės“, o ne kitus, kur daugiau dėmesio skirta futbolui, Vykdomajam komitetui ir kitoms asmenybėms federacijoje.

„Tie epizodai niekam nerūpi. E.Stankevičiui svarbu tik Šviniaus reikalai. Ir tai yra tas vienintelis žmogus, kurio mundurui plauti metama tiek mūsų visų pinigų. Beje, žodis „ginti“ labai sunkiai tinka, kai tu keturiais ieškiniais puoli vieną vlogerį. Aš ginuosi. Nuo LFF jau apsigyniau. Procesas laimėtas, teismo argumentai aiškūs, sunkiai įsivaizduoju, kaip juos įmanoma paneigti neįvedant cenzūros. Su Šviniaus procesu irgi viskas aišku, kad ir kaip jis pasibaigtų, – feisbuke lapkričio 18 dieną rašė S.Malinauskas. – Žmogus savo garbę ir orumą įvertina 100 tūkstančiu, bet po to kaip įmanoma išsisukinėja nuo dalyvavimo teisme, meluoja teismui, bėga nuo klausimų. Garbės čia nulis, tik orumo daug jo advokatų kalbose.“

Išgirdęs klausimą, ar nebūtų paprasčiau federacijai nutraukti santykius su kritikos sulaukiančiomis asmenybėmis, E.Stankevičius siūlė pažiūrėti į Seimą.

„Ar yra legitimu, kai yra žeminama LFF ar čia dirbantys asmenys, kurie vadinami kriminalu, banditais? Šių epitetų asmeniškai nepriimu ir nesitaikysiu su tokia situacija, – sakė E.Stankevičius. – Šiandieną yra nustatyti kriterijai, ką turi atitikti LFF vykdomojo komiteto nariai. Tokie kriterijai numatyti ir Seime. Jeigu žmonės atitinka įstatymo pataisą, jie gali dalyvauti futbolo veikloje ir Seimo gyvenime, tad pas mus – tas pats.“

Be to, LFF generalinis sekretorius tikina, kad pačios federacijos įvaizdis per pastaruosius trejus metus, kiek čia dirba T.Danilevičius ir E.Stankevičius, pagerėjo.

„Tyrimai rodo, kad pavyko, bet normalu, kad viską imu asmeniškai. Norėtųsi kiek įmanoma greičiau padėtį pataisyti, bet tam prireiks bent keleto metų, kad įvaizdis pasikeistų. Niekas anksčiau nepristatinėdavo LFF biudžeto, faktinio biudžeto panaudojimo, o aš tai darau ir darysiu, kol dirbu šioje pozicijoje“, – sakė jis.