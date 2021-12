Treneriui buvo patarta sutikti su mažesniu atlyginimu už darbą Uzbekistano futbolo klube „Navbahor“, pranešė „Telegram“ kanalas SHOT, remdamasis trenerio pareiškimu.

A.Kančelskio teigimu, į kavinę „Oasis“, kur jis vakarieniavo, įėjo trys nepažįstami vyrai su medicininėmis kaukėmis.

Vienas jų atsisėdo prie stalo ir paklausė, ar strategas dirba Uzbekistane. Rusui buvo pasiūlyta už darbą Uzbekistano klube sumokėti 80 tūkst., o ne žadėtus 1,6 mln.

Nepažįstamasis patarė sportininkui sutikti su tokiu pasiūlymu, be to, pagrasino, kad net per teismus nepavyks pasiekti visiško atsiskaitymo, o tada sakė, kad A.Kanchelskiui sulaužys kojas ir padarys neįgalų, jei toliau sieks sutartyje nurodytų pinigų.

Dukart Anglijos čempionu su „Manchester United“ klubu tapęs A.Kančelskis praėjusiais metais treniravo Uzbekistano „Navbahor“.

Jam vadovaujant klubas pirmą kartą per 13 metų iškovojo bronzos medalius Uzbekistano čempionate. 2020-ųjų spalį dėl įsiskolinimų treneris paliko postą. FIFA įpareigojo „Navbahoro“ komandą sumokėti jam daugiau nei 1,6 mln.

A.Kančelskio tėvas Antanas Kančelskis buvo lietuvis, persikėlęs gyventi į Ukrainą. 1969 metų sausio 23 dieną Kirovograde A.Kančelskio ir jo žmonos ukrainietės šeimoje gimė sūnus Andrejus, kuris vėliau tapo žinomu futbolininku.

Sugriuvos Sovietų imperijai futbolininkas pasirinko Rusijos rinktinę. Viso SSRS rinktinėje A.Kančelskis yra žaidęs 17 rungtynių, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos rinktinėje – 6, o Rusijos rinktinėje – 36 mačus.

Būdamas futbolininku A.Kančelskis po du kartus tapo Anglijos ir Škotijos čempionu, laimėjo tris Škotijos ir vieną Anglijos taures, Anglijos lygos taurę, dvi Anglijos supertaures ir Europos supertaurę.

A.Kančelskis paskutinį kartą Lietuvoje lankėsi 2018 m., kai padėjo „Trakų“ komandai.