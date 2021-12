Abiejotinas „Arsenal“ įvartis „užkūrė“ Cristiano Ronaldo – portugalas padėjo laimėti „Manchesteru United“ ir tapo išskirtiniu pasaulio futbolininku

Mačas prasidėjo gan keistu įvarčiu, dėl kurio Mančesterio klubo sirgaliai kaltino tik teisėją. Mat 13 minutę po kampinio „Manchester United“ žaidėjas Fredas užmynė savo ekipos vartininkui Davidui De Gea ant kojos, kuris iš skausmo nukrito ant vejos ir laukė medikų pagalbos.

Tačiau teisėjas nereagavo į situaciją, o Emile‘is Smithas Rowe‘as, galima sakyti, smūgiavo į tuščius vartus. Nors šeimininkai protestavo, vis dėlto įvartis buvo įskaitytas. Išlyginamąjį įvartį Mančesteris pelnė prieš pat pertrauką, kai 44-ąją min. Bruno Fernandesas „uždarė“ Fredo perdavimą.

Tik prasidėjus antram kėliniui Cristiano Ronaldo 52-ąją minutę persvėrė rezultatą, o dar nespėjus pasidžiaugti 54-ąją min. Martinas Odegaardas išlygino rezultatą.

Vis dėlto C.Ronaldo 70-ąją minutę realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą 11 metrų baudinį ir šeimininkai išsiveržė į priekį 3:2 bei laimėjo.

Portugalijos žvaigždė C.Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, peržengusiu 800 įvarčių ribą oficialiose rungtynėse.

Dabar jo sąskaitoje jau yra 801 įvartis. Be to, „Manchester United“ klubui jis pelnė jau 130 įvarčių per 307 mačus.

Be anglų ekipos, C.Ronaldo įmušė 450 įvarčių (438 mačai) atstovaudamas Madrido „Real“, 101 įvartį (134 mačai) – už Turino „Juventus“ ir penkis įvarčius jaunystėje žaisdamas už „Sporting“. Be to, portugalas įmušė 115 įvarčių per 184 rungtynes, atstovaudamas nacionalinei ekipai.