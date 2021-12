„Barcelona“ ir Argentinos rinktinės puolėjas profesionalią karjerą baigia dėl širdies ligos.

„Ši konferencija surengiau tam, kad paskelbčiau, jog nusprendžiau baigti profesionalo karjerą. Tai labai sunkus momentas. Sprendimą priėmiau dėl savo sveikatos problemų, kurias patyriau prieš pusantro mėnesio. Baigti karjerą galutinai nusprendžiau prieš 10 dienų, po to kai buvau viską padaręs, kad galėčiau sugrįžti. Didžiuojuosi savo karjera. Profesionalu būti svajojau nuo tada, kai pirmą kartą paliečiau kamuolį – 5-erių metų“, – sunkiai rinkdamas žodžius kalbėjo S.Aguero.

Argentinietis savo profesionalią karjerą pradėjo Aveljanedos „Independiente“ klube, o sulaukęs 18-оs metų futbolininkas persikėlė rungtyniauti į Europą – Madrido „Atletico“ komandą.

„Noriu padėkoti Madrido „Atletico“ komandai, kuri patikėjo manimi, kai man buvo 18-ką metų ir žinoma „Manchester City“. Visi žino ką aš jaučiu tai komandai, ir kaip manimi buvo rūpinamasi. Palieku futbolą su aukštai iškelta galva. Nežinau kas laukia manęs toliau gyvenime, bet žinau, jog turiu žmonių, kurie mane myli. Visados prisiminsiu nuostabius dalykus“, – jausmingai kalbėjo futbolininkas.

S.Aguero per savo karjerą sužaidė 786 rungtynes ir per jas pasižymėjo 427 įvarčiais. Įsimintiniausias S.Aguero etapas buvo „Manchester City“ klube. Su „miestiečiais“ argentinietis sužaidė 390 rungtynių per kurias pelnė 260 įvarčių ir 5 kartus triumfavo Anglijos „Premier“ lygoje.