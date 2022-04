A lygos turo anonsas: pirmasis „Žalgirio“ ir „Sūduvos“ susidūrimas

Gargždų „Banga“ – „Kauno Žalgiris“. Balandžio 15 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Penktadienį 8-ąjį turą pradės dvi antroje turnyro lentelės pusėje esančios komandos.

„Banga“ po 5 iškovotų taškų du sykius pralaimėjo, tačiau pademonstravo solidžią gynybą ir buvo labai arti pasiektų lygiųjų Vilniuje. Vyr. treneris Davidas Afonso sustatė savo kariauną į aiškius gynybinius rėmus, be to, su Dariumi Zubausku ir Karoliu Žebrausku priešakyje gargždiškiai yra pavojingi kontratakose. „Banga“ šiame mače versis ne tik be traumą patyrusio Igno Venckaus – dėl keturių geltonų kortelių negalės žaisti diskvalifikuotas vidurio gynėjas Mauricio Pinto. Tai yra ryški netektis ir ją kompensuoti bus sudėtinga.

Kauniečiai nepralaimėtų mačų seriją pratęsė iki penkių. Vis dėlto akistatose su Jonavos ir Šiaulių komandomis „Kauno Žalgiris“ nesužibėjo tiek žaidimo kokybe, tiek progų realizacija bei nepasinaudojo galimybe pakilti į pirmąjį penketą. Žalgiriečiai nuo pirmojo trejeto atsilieka 6 taškais, tad prarasti taškai Gargžduose ir labai sudėtingas tvarkaraštis iki gegužės pabaigos gali sukelti rūpesčių. Kauno ekipai svečiuose būtina pelnyti kuo ankstesnį įvartį, nes po to pramušti kovingai žaisiančių šeimininkų gynybą gali būti sudėtinga.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 16 dieną 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

Šeštadienio kovas pradės pirmame ketverte įsitaisiusių komandų duetas.

„Hegelmann“ futbolininkai iškovojo svarbią pergalę mače Marijampolėje ir gana užtikrintai nuslopino nukraujavusios „Sūduvos“ atakas. Su 16 taškų Kauno rajono komanda žengia antra ir vos tašku atsilieka nuo „Panevėžio“, kurį, palankiai susiklosčius aplinkybėms, gali aplenkti bei po 8-ojo turo pakilti į viršūnę. Mėlynai balti dar kartą įrodė, kad skirtingose rungtynėse gali iššauti vis kitas lyderis – pritilus puolėjams, įvarčių mušimo estafetę perėmė Yukiyoshi Karashima. Vis tik kitų atakuojančių žaidėjų tyla gali būti laikina.

Sostinės klubas per praėjusio sezono tarpusavio rungtynes „Optibet A lygoje“ nė karto nenugalėjo būsimų varžovų ir buvo pelnęs vos vieną įvartį. Naujas sezonas – nauja istorija, visgi, pastarieji du mačai „Riteriams“ nieko gero nežada. Blankus puolimas dvikovose su FA „Šiauliai“ ir „Bangos“ ekipomis leido išspausti tik vieną taiklų smūgį, tačiau praėjusiais metais „Riteriai“ tokiu būdu pergales skindavo labai retai. Vilniečiai vis dar turi traumas besigydančių futbolininkų, tačiau sudėtis yra pakankamai gili, jog nepalankus varžovas pagaliau būtų įveiktas.

FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“. Balandžio 16 dieną 15 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Tarpusavio mačą „Optibet A lygoje“ taip pat sužais dvi geriausią gynybą demonstruojančios ekipos.

Šiauliečiai sudėtingą tvarkaraščio atkarpą įveikė nepriekaištingai ir per trejas rungtynes iškovojo 5 taškus, nepraleisdami nė vieno įvarčio. Visgi pastarajame mače, kai Saulės miesto atstovams akivaizdžiai pradėjo trūkti jėgų ir rotacijos, žibėjo įspūdingą sezoną žaidžiantis Lukas Paukštė. Šią savaitę Mindaugo Čepo kariauna galėjo kiek lengviau atsikvėpti, o prieš „Kauno Žalgirį“ negalėję žaisti futbolininkai geriau pasiruošti šeštadienio susitikimui. Siauresniame „Gytarių“ stadione šeimininkai dar nėra praleidę įvarčio ir varžovams neleidžia sukurti daug pavojingų situacijų.

Taip pat vos vieną įvartį šiame sezone praleidęs „Panevėžys“ pastarosiose rungtynėse pasižymėjo beveik tiek pat kartų, kiek per ankstesnius šešis susidūrimus. Prabilo tokie žaidėjai Elivelto ar Wandersonas Melo – pirmasis brazilas artėja prie 50 įvarčių ribos „Optibet A lygoje“. Aukštaitijos sostinės komanda turėjo sąlyginai lengvesnes rungtynes praėjusią savaitę, parotavo žaidėjus ir išsiskiria tuo, kad įvarčius pelno visi skirtingi žaidėjai. Savo progos pasižymėti vis dar tyko tokie futbolininkai kaip Nasko Milevas, Tautvydas Eliošius ar Jeffrey Sarpongas.

„Jonava“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 16 dieną 17 val. Jonava, Jonavos dirbtinės dangos stadionas.

Visus septynis mačus pralaimėjusi „Jonava“ turi šiokią tokią galimybę iškovoti bent jau tašką.

Jonaviečiai per pastarąsias dvejas rungtynes kiek pakėlė žaidybinę kartelę į viršų. Eisvino Utyros kariauna neblogai priešinosi „Kauno Žalgiriui“, o mače su „Panevėžiu“ atkarpomis gynėsi labai solidžiai, visgi, kelių žaidėjų individualios klaidos dar neleidžia džiaugtis taškais. Daugiau kokybės aikštės viduryje atnešė ukrainiečio Vladyslavo Chameliuko atvykimas, be to, realu, jog nežibantį Martyną Matuzą jau artimiausiame mače gali pakeisti naujasis vartininkas Orestas Kostykas. Greičiausiai šiose rungtynėse „Jonava“ parodys varžovams rimčiausią pasipriešinimą.

Kartais braškanti gynyba bei nesėkmingi vartininko Vincento Šarkausko pasirodymai nuslopina į ataką orientuotą džiugiečių žaidimą siekiant rezultato. „Džiugas“ čempionams atseikėjo net 3 įvarčius, tačiau praleido dar dviem daugiau ir ypač kentėjo nuo varžovų greitų kontratakų. Marius Šluta pradėjo mesti į kovą du aiškiai išreikštus bei fiziškai stiprius puolėjus ir tai „Jonavai“ gali kelti labai daug rūpesčių. Telšių ekipa įprastai prastai rungtyniauja svečiuose, tačiau dabar turi puikią progą tiek pakilti turnyro lentelėje, tiek iškovoti svarbų laimėjimą.

Vilniaus „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 17 dieną 17.30 val. Vilnius, LFF stadionas.

Per septynis mačus keturis kartus laimėjęs ir sykius lygiosiomis sužaidęs „Žalgiris“ dar nė karto nepralaimėjo, tačiau su 15 iškovotų taškų žengia trečias. Rezultatyviausia čempionato komanda puolime įjungė aukštą pavarą – Manto Kuklio, Franciso Kyeremeh bei Marko Miličkovičiaus trejetas kartu jau pelnęs net 9 įvarčius. Žalgiriečių gynyba pastarajame mače neturėjo sužavėti Vladimiro Čeburino, tačiau tą galima nurašyti ir atsipalaidavimui. Dabar situacija visai kitokia ir su buvusiu „Sūduvos“ saugu Nicolasu Gorobsovu priešakyje pamatysime itin motyvuotus šalies čempionus.

„Sūduvai“ itin nesiseka: komandai pralaimėtame mače su „Hegelmann“ ekipa nepadėjo Simonas Urbys, Levanas Mačarašvilis, Justinas Januševskis ir Giedrius Matulevičius, o dvikovos pirmame kėlinyje iš rikiuotės iškrito du labai svarbūs žaidėjai – Olivier Rommensas bei Tomislavas Gomeltas. Marijampolės klubą gelbėti atvyko jaunas, bet gana tvirtos rankos strategas – portugalas Miguelis Moreira, kurio naujoji komanda jau turi 9 taškų deficitą nuo pirmo trejeto. Tokiomis aplinkybėmis „Sūduvai“ lygiosios Vilniuje būtų išties geras rezultatas.