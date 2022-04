Deganti Čempionų lygos intriga: „Liverpool“ istorinė svajonė prieš titanų žudikę „Villarreal“

Čempionų lygoje išliko visiems puikiai žinomi „Manchester City“ ir Madrido „Real“ bei „Liverpool“ su puikią staigmeną pateikusiu „Villarreal“ klubu.

Po „Manchester City“ ir Madrido „Real“ batalijų lrytas.lt pristato balandžio 27-osios desertą – „Liverpool“ ir „Villarreal“ akistatą.

„Liverpool“ – „Villarreal“. Balandžio 27 diena, 22 valanda.

Septintąjį sezoną Jurgeno Kloppo vadovaujamas Liverpulio klubas gali patekti į istoriją – dar nei vienam anglų klubui nepavyko užfiksuoti vadinamojo „pokerio“ – laimėti visus pagrindinius turnyrus. „Liverpool“ įveikė „Chelsea“ iš iškovojo Anglijos lygos taurę, jau prasibrovė į Anglijos futbolo asociacijos (FA) taurę, kur vėl susitiks su „Chelsea“. „Premier“ lygos lentelėje nuo „Manchester City“ atsilieka vos tašku.

Čempionų lygos pusfinalį pasiekė jau po dvejų metų pertraukos.

Nors sezono finišui ir tenka milžiniški fiziniai ir psichologiniai krūviai, „Liverpool“ ir toliau rodo akiai patraukų futbolą.

J.Kloppas propoguoja vadinamą „gegenspressing“, kai praradus kamuolį stengiamasi jį kuo greičiau susigrąžinti, o ne atsitraukti ir persigrupuoti. Jo taktika reikalauja greičio, organizuotumo, didelėse ištvermės bei drausmės.

Dažnai žurnalistai ir kolegos treneriai vokiečio taktiką vadina „sunkiojo metalo“ stiliaus futbolu, turėdami omenyje muzikos stilių „heavy metal“.

Panašumo yra – didelis spaudimas, įmušama daug įvarčių, bet nemažai ir praleidžiama. Per šešerias paskutines rungtynes „Liverpool“ įmušė 17 įvarčių, bet ir praleido 8, tad „Villarreal“ puolėjai tikrai turėtų gauti progų.

„Liverpool“ gretose šį sezoną Čempionų lygoje pasižymėjo 11 futbolininkų, o tai – šių metų rekordas. Puikiai į komandą įsiliejo iš „Porto“ persikėlęs kolumbietis L.Diasas ir rezultatyviu netikėtumu tapęs Prancūzijos jaunimo rinktinės gynėjas 22-ejų I.Konate, kuris pasižymėjo ir per dvikovą su „Benfica“, ir per FA taurės pusfinalį su „Manchester City“.

Tad pastovus, prasmingas, aukšto tempo futbolas ir uraganinis puolimas turėtų kelti nerimą „Liverpool“ varžovams.

Žinoma, J.Kloppo komanda atsipalaiduoti negali. Geltonu povandeniniu laivu („Yellow Submarine“ – angl. Red.) vadinama „Villarreal“ yra šio sezono staigmena ir šios ekipos tikrai niekas negali išgąsdinti.

Keturios ispanų paleistos torpedos aštuntfinalyje paskandino Turino „Juventus“ (1:1, 3:0), o ketvirtfinalyje – ir Miuncheno „Bayern“ (1:0, 1:1). Tai leido pakartoti 2005-2006 metų sezono pasiekimą – patekti į pusfinalį.

„Villarreal“ treneris 50-metis Unai Emery yra savotiškas fenomenas. Ispanas triskart bandė laimę už tėvynės ribų – dirbo Maskvos „Spartak“, „Paris Saint-Germain“ bei Londono „Arsenal“ klubuose – bet taip ir liko nieko nepešęs, tad 2020-aisiais sugrįžo namo.

U.Emery dideliuose klubuose teko susidurti su žvaigždžių charakteriu ir ego, o kur dar vadovybės, žiniasklaidos ir sirgalių spaudimas, tačiau sugrįžus namo, kur visiems buvo lyderis ir pavyzdys, pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų.

U.Emery jau yra iškovojęs 4 Europos lygos taures – triskart triumfavo dar su „Sevilla“, kuriai vadovavo 2013-2016 metais, o pernai laimėjo ir su „Villarreal“, pakeliui pašalinant Londono „Arsenal“ bei finale nukaunant „Manchester United“.

Tai daug pasako apie patį trenerį ir paverčia jį savotiška turnyro legenda.

„Villarreal“ kovoje su „Liverpool“ neturėtų jausti jokio spaudimo, nes yra ten, kur prieš turnyro pradžią būti nesvajojo net ir optimistiškiausi klubo gerbėjai.

Vienas didžiausių „Villarreal“ pliusų yra tai, kad „Primera“ lygoje ekipa jau praktiškai neturi dėl ko kovoti, o tai leidžia leisti pailsėti svarbiausiems žaidėjams.

U.Emery mėgsta pasinaudoti tokiomis progomis, o tai matėme ir prieš atsakomąsias Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynes su „Bayern“, kai likus trims dienoms iki šių rungtynių Ispanijos čempionate „Villarreal“ į aikštę išleido 11 atsarginių žaidėjų.

Tokia galimybe pasigirto J.Kloppas negali.

Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad U.Emery rado priešnuodžius prieš „Juventus“ ir „Bayern“ puolimo mašinas bei pasiekė neįtikėtiną įvarčių ir smūgių į vartų plotą santykį. Per rungtynes su „Juventus“ ir „Bayern“ ispanai atliko 8 smūgius į plotą ir pelnė net 6 įvarčius, tad „Liverpool“ gynyba turės būti ypatingai atidi.

„Villarreal“ komandoje Čempionų lygos kampanijoje rezultatyviausiai žaidžia olandas A.Danjuma, kuris jau spėjo įmušti 6 įvarčius. Nigerijos rinktinės krašto puolėjas S.Chukwueze bei prancūzas E.Capoue yra pelnę po du įvarčius.

Taipogi verti dėmesio gali būti G.Moreno, G.LoCelso bei didžiųjų klubų akiratyje atsidūręs Pau Torres.

Nėra abejonių – šioje dvikovoje galima laukti siurprizų.