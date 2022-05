A lygos 12-ojo turo anonsas: lyderių akistata Panevėžyje ir M. Moreiros susidūrimas su buvusia komanda

Antradienį Panevėžyje kovos lyderiai – „Panevėžys“ ir Kauno rajono „Hegelmann“.

„Jonava“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 3 dieną 18 val. Jonava, Jonavos dirbtinės dangos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3

Jonaviečiams – dar viena proga įsirašyti pirmuosius taškus, kadangi atvyksta puolime pastaruoju metu nežibantis varžovas.

„Jonava“ po dviejų geresnių mačų sužaidė dvejas prastas rungtynes, per kurias praleido net 9 įvarčius. Tiek Martynas Matuzas, tiek Orestas Kostykas galėjo dar dažniau traukti kamuolius iš ginamų vartų tinklo, tačiau kai kuriuose epizoduose žaisdavo puikiai. Artimiausiame mače šeimininkai nežais pajėgiausios sudėties – apmaudžią raudoną kortelę užsidirbęs Sebastianas Vasquezas turės praleisti šią akistatą, kaip ir Lucasas Martorellis, kurio diskvalifikacija tęsis dar keturiems susitikimams. Kaune nerungtyniavo pagrindinis puolėjas Denysas Vasinas, kuris turėtų vaidinti svarbią rolę antradienį.

Vos 4 įvarčius įmušę šiauliečiai nepasižymi jau penkiose dvikovose iš eilės, be to, komandos gynyba vis dažniau pradeda braškėti. FA „Šiauliai“ šeštadienį metė labai rimtą pasipriešinimą Vilniaus „Žalgiriui“ ir buvo netoli lygiųjų, tačiau Danielis Romanovskis nerealizavo savo paties uždirbto baudinio. Mindaugo Čepo kariaunos sąjungininkais netaps praėjęs sudėtingas mačas ir tai, kad per trumpą laiką teks žaisti ant kitos dangos. Aukštų žaidėjų turintys šiauliečiai gali teikti akcentą standartinėms situacijoms, be to, kažkada įvarčiais turi atsižymėti Deividas Šešplaukis arba Deividas Dovydaitis.

„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Gegužės 3 dieną 18 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Antradienį į kovą taip pat stos du dabartiniai čempionato lyderiai.

Aukštaitijos sostinės komanda praėjusią savaitę patyrė pirmą pralaimėjimą šiemet ir leido keliems varžovams nukirpti po 3 taškus deficito turnyro lentelėje. „Panevėžys“ vėl puikiai pradėjo rungtynes, tačiau Linas Klimavičius pirmame kėlinyje buvo priverstinai pakeistas ir jo vietą užėmęs Wandersonas Melo su naujomis užduotimis nesusitvarkė taip sėkmingai, kaip žaisdamas aikštės viduryje. Pozityvu yra tai, jog įvarčius mušti pradėjo Nasko Milevas, pavojingas yra Elivelto, visgi, jei teks žaisti be L. Klimavičiaus, gynyboje reiks dar didesnės koncentracijos.

Savo kraityje 24 taškus turintys mėlynai balti 2 taškais atsilieka nuo „Panevėžio“, tad nugalėjus svečiuose Andriaus Skerlos treniruojama komanda sugrįžtų į turnyro lentelės viršūnę. Tiesa, panevėžiečiai yra vieninteliai šiemet savo sirgalių akivaizdoje nė sykio nesuklupę – per 5 mačus iškovotos 5 pergalės. „Hegelmann“ ekipai jau trejose rungtynėse nepadėjo esminis žaidėjas aikštės viduryje – Yukiyoshi Karashima, tačiau ir be jo komanda nugalėjo du kartus bei išsigelbėjo dvikovoje su „Žalgiriu“. Jei japonas bus gerai pasiruošęs, realu, kad tokiame svarbiame mače pamatysime jį aikštėje.

Telšių „Džiugas“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 4 dieną 18 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2

Nesėkmių ruožą pristabdęs „Kauno Žalgiris“ vyks į Žemaitiją grumtis dėl antrosios iš eilės pergalės.

Per pastarąsias trejas rungtynes džiugiečiams nepavyko pelnyti įvarčio, maža to, dar ankstesnis susitikimas su „Jonava“ taip pat vyko pagal netrokštamą scenarijų, bet tada iššovė Jorge Eduardo. Tikėtina, kad nuslopęs „Džiugo“ puolimas susijęs su tuo, jog tuose mačuose nežaidė Aivaras Emsis, kurio sąskaitoje yra 2 pelnyti įvarčiai. Žemaitijos klubo gynyba statistiniu atžvilgiu yra kiek geresnė negu pernai, tačiau Roko Krušnausko, J. Eduardo ir Ivo Brazo nerealizuojamos progos atakuojantiems veiksmams jau įnešė neužtikrintumo. Be diskvalifikuoto Luko Ankudinovo žaisiantis „Džiugas“ namuose šį sezoną dar nenugalėjo ir tą sieks padaryti trečiadienį.

Trijų pralaimėjimų seriją „Kauno Žalgiris“ nutraukė labai svarbiu būdu – buvo įveiktas lyderis ir 3 taškai pasiekti beveik valandą rungtynėse atsiliekant. Svarbu yra tai, kad mačą starto sudėtyje pradėjo du labai kūrybingi saugai – Mohamedas Bahlouli ir Gratas Sirgėdas, neblogai su užduotimis susitvarkė Shermarą Martiną pakeitęs vidurio gynėjas Jasonas Noslinas, o greičio savybėmis išsiskiriantis Moussa Sangare savo veiksmus aikštėje pavertė rezultatyviais. Žalgiriečiai turi gerą progą pirmą čempionato trečdalį baigti pakilesne nata ir priartėti prie varžovų, iš kurių dalis grumsis tarpusavyje.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 4 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Kaip ir šiauliečiai, taip ir Marijampolės klubas pirmą mačą namuose jau žais ant natūralios vejos.

Stojus prie „Sūduvos“ vairo Migueliui Moreirai, komanda per ketverias rungtynes nepraleido nė vieno įvarčio ir iškovojo 10 taškų. Norint kovoti dėl medalių, nugalėti apatinio penketo ekipas yra suprantamas dalykas, lygiosios svečiuose su „Žalgiriu“ – pozityvus rezultatas, tad artėjantys trys mačai geriau parodys, ko šiuo metu verta yra „Sūduva“. Faktas yra tas, jog Marijampolės klubo gynyba susistygavo, o sugrįžus į rikiuotę Xabi Auzmendi pagyvėjo ir komandos puolimas. Tiesa, įvarčiais kol kas išsiskiria tik Saidas Hamuličius ir Kule Mbombo – reikia ir kitų žaidėjų indėlio.

„Riteriai“ dar kartą atsitiesė ir tą bent jau rezultato atžvilgiu padarė efektingai – namuose buvo sutriuškintas Telšių „Džiugas“. Vis dėlto tokių dviejų grubių klaidų, kokios buvo pastarojo mačo pirmame kėlinyje, sostinės ekipa šiemet nedarė bei įprastai varžovai tokias progas paverstų įvarčiais. Dėmesį į tai atkreipė vyr. treneris Glennas Stahlis, kuris vėl nuo suolo į kovą metė įvarčiu pasižymėjusį Dmytro Bilonogą. Ukrainietis, Gytis keturis kartus taikliai smūgiavęs Paulauskas bei į rikiuotę grįžęs Dominykas Barauskas sieks nutraukti „Sūduvos“ pergalingą seriją, kurią kala buvęs „Riterių“ strategas – principų čia netrūks.

Vilniaus „Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 4 dieną 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0

12-ąjį turą trečiadienio vakare užbaigs Vilniaus ir Gargždų komandų akistata.

„Žalgiris“ antrojo rato starte turi kiek lengvesnį varžovų atžvilgiu tvarkaraštį, tačiau pastarasis mačas su šiauliečiais vėl buvo sunkus. Tiesa, reikia atsižvelgti į tai, jog Saulės mieste aikštės kokybė nebuvo itin gera ir patrauklaus akiai žaidimo čempionams pademonstravo nepavyko. Dangos keitimas gali turėti nežymios įtakos tokiame intensyviame tvarkaraštyje, vis dėlto, labai gausus atsarginių žaidėjų suolas leis užtikrintai rotuoti sudėtimi. „Žalgiris“ laimėjo pastarąsias septynerias rungtynes „Optibet A lygoje“ ir sieks dar labiau pratęsti dominavimą tarpusavio akistatose.

Nukraujavusi „Banga“ per pastaruosius septynis mačus tik vieneriose rungtynėse mušė įvarčius, tad kol kas Davido Afonso kariaunos sąskaitoje yra dvi pergalės. Gargždų ekipa verčiasi be Dariaus Zubausko, Igno Venckaus bei Mauricio Pinto, pastarajame mače registruotas nebuvo ir Mantas Petrikas, tiesa, po trijų dvikovų diskvalifikacijos komandai padės Ernestas Stočkūnas.

„Bangos“ gynyba šiemet retai būna talžoma, o įkąsti galiūnui galimybė yra išties nebloga, nes savaitgalį LFF taurės šešlioktfinalyje laukia kiek lengvesnis oponentas ir žaidėjus bus galima parotuoti.