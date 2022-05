Cristiano Ronaldo prasitarė apie savo likimą „Manchester United“

Šaltinio teigimu, nors Portugalijos rinktinės puolėjas ir kapitonas yra nusivylęs šio sezono Mančesterio komandos rezultatais, tačiau jis planuoja likti klube net ir žinodamas, kad jo ekipa nežais Čempionų lygoje.

„Jo planuose su ekipa sugrįžti į Čempionų lygą. Tai mažiausiai Cristiano žais iki kito sezono pabaigos“, – rašo dienraštis „The Sun“, cituodamas šaltinį Mančesterio klube.

Šio sezono Anglijos „Premier“ lygos čempionate C.Ronaldo sužaidė 30 rungtynių, per kurias sugebėjo pelnyti 18 įvarčių ir atlikti tris rezultatyvius perdavimus. Be to, C. Ronaldo šio sezono Čempionų lygoje pelnė septynis įvarčius.

„Manchester United“ su 58 taškais „Premier“ lygoje užima 6 vietą, kuri negarantuoja vietos kito sezono Čempionų lygoje.

Tai paaiškėjo po to, kai Anglijos lygos (EPL) 36-ajame ture sekmadienį Mančesteris išvykoje pralaimėjo „Brighton“ 0:4 ir likus vienam mačui iki čempionato finišo iškrito iš kovos dėl ketvirtos vietos, suteikiančios teisę žaisti Čempionų lygoje.

Dar anksčiau buvo pranešta, kad C.Ronaldo pirmą kartą karjeroje gali nežaisti Čempionų lygoje, jei liktų „Manchester United“.