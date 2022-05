J. Kloppas sureagavo į P. Guardiolos teiginį, kad visa šalis palaiko „Liverpool“

„Miestiečiai“ sekmadienį 5:0 sutriuškino „Newcastle United“ ir lenktynėse dėl „Premier“ lygos titulo savo persvarą prieš „Liverpool“ padidino iki 3 taškų.

P.Guardiola po rungtynių užsiminė, kad jis jaučia didelį šališkumą savo komandai ir palaikymą pagrindiniams varžovams, tačiau „Liverpool“ strategas iš tokių kalbų tik pasijuokė.

Kloppas taip pat atsisakė kritikos „Tottenham“, kurią jis apkaltino neigiama taktika per šeštadienį „Anfield“ rungtynėse 1:1 su „Liverpool“.

„Gyvenu Liverpulyje, todėl, taip, čia daug žmonių nori, kad laimėtume lygą – tai tiesa, bet net ir čia tikriausiai tik 50 procentų. Kaip treneris, aš neseniai patyriau tokią patirtį, kad po rungtynių mums akivaizdžiai didelę įtaką daro žaidimas, situacija.

Po „Spurs“ rungtynių pasakiau: „Jie žaidžia taip, kaip žaidžia ir vis dar yra penkti.“ Tą akimirką jaučiausi gerai, bet tai buvo neteisinga.

Tačiau tai buvo tik mano jausmas tą akimirką. Negalėjau labiau gerbti Antonio Conte ir to, ką jis daro ir kaip jis organizuoja komandas.

Nežinau, kokioje situacijoje Pepas atsidūrė po to, kai iškrito iš Čempionų lygos, o tai, aišku, jau pakankamai sunku, bet tada, žinoma, „Liverpool“ pateko į finalą ir tada atsiranda tokie dalykai kaip „Jie tik žaidė su „Villarreal“, mes žaidėme su Madrido „Real“ ir tada tu sakai, ką sakai.

Ir jis teisus, be to. Aš buvau teisus dėl „Tottenham“, o jis buvo teisus, kad laimėjome „Premier“ lygą tik vieną kartą. Nežinau, ar visa šalis mus palaiko, aš to nežinau. Galbūt jis apie tai žino daugiau nei aš“, – į P.Guardiola žinutę sureagavo strategas iš Vokietijos.