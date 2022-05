Neįprastą futbolo maratoną pasitinkantis V. Ivanauskas – apie žaidėjus, kokių rinktinėje niekada nebus, ir besitęsiančią šalies gėdą

„Kaip žinote, pirmą kartą istorijoje bus labai ilgas langas. Pirmą kartą istorijoje per 10 dienų žaisime ketverias rungtynes, ta yra iššūkis ir mums, ir kitiems. Teko kalbėti apie tai su kitomis komandomis, bet visiems tai iššūkis. Tiesa, stipresnėms komandoms tai gal lengviau, bet mums tai tikrai iššūkis, kurį priimsime, privalome jį priimti. Tikimės, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo 55-erių V.Ivanauskas.

Lietuvos rinktinė stovyklą pradės dar gegužės mėnesio pabaigoje ir kurį laiką sportuos bei baterijas kraus Druskininkuose, o vėliau persikels į Vilnių, kur pratęs pasirengimą rungtynėms.

Rinktinės treneris V.Ivanauskas į išplėstinį rinktinės sąrašą įtraukė daugiau nei 30 futbolininkų. Tarp jų – ir ne vienas U21 rinktinės narys. Vėliau kai kurie vaikinų rinktinės nariai liks sportuoti ir ruoštis vyrų rinktinės rungtynėms, o kiti prisijungs prie U21 komandos ir ruošis paskutinei Europos čempionato atrankos kovai su Šiaurės Airijos komanda.

„Yra didelis skaičius žaidėjų, priežastis paprasta – ketverios rungtynes. Krūvis didelis, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Pirmos dvi namų rungtynės, vėliau seka dvi išvykos. Logistikos ir temperatūros bei laiko atžvilgiu yra gana didelis skirtumas, tad bus iššūkis. Išplėstinis sąrašas yra, yra keturi nauji veidai, kuriems dar neteko būti su rinktine. Jauni žaidėjai, manau, kad nusipelnė būti šioje stovykloje. Visi žaidėjai yra jauni, su perspektyva. Atšviežinimas tęsiasi, jis bus tęsiamas visą laiką, turime alternatyvų. Kiekvienas žaidėjas turi šansą ir turi jį išnaudoti“, – pristatydamas sudėtį teigė V.Ivanauskas.

Prieš artėjantį iššūkį V.Ivanauskas pristatė pasiruošimo planus, Tautų lygos svarbą ir Lietuvos futbolo gėdą.

– Treneri, kaip vyks pasiruošimas artėjančioms kovoms?, – buvo paklaustas V.Ivanauskas.

– Dėkoju A lygos vadovams, kurie suprato reikšmę. Buvo nukeltas vienas turas, tai buvo mano prašymas, tai labai svarbu. Anksčiau buvo momentų, kai tokiu metu žaidėjai atvykdavo tragiškos formos. Treniruočių planas nustatytas, sąlygos yra idealios. Kai kurie žaidėjai yra jau atostogų režime, kai kurie dar tęsia sezoną. Viso štabo užduotis yra surasti viduriuką tarp treniruočių krūvio ir poilsio. Viskas suderinta su medicinos darbuotojais ir trenerių štabu, taip kad viskas pasiruošta. Tikėsimės, kad savaitgalį nieko blogo nenutiks ir galėsime pradėti treniruočių ciklą.

– Kas pasiruošimo metu bus svarbiausia?

– Reikalingas geras žaidėjų stovis. Nuspręsime stovykloje, kas žais, nors kiek teko bendrauti su žaidėjais, jų stovis yra labai skirtingas, skirtingos situacijos. Tai yra iššūkis mums, teks rotuoti, teks rotuoti grupėmis, kas turėjo mažesnį krūvį, tie dirbs intensyviau. Tai bus labai svarbu, pats treniruočių ciklas, nes reikia ruoštis keturioms varžyboms. Fizinis stovis yra pagrindinis dalykas, jei jis neatitinka reikiamo lygio, tai mes tikrai neturime šansų. Į tai kreipiu labai stiprų dėmesį, pamatysime, koks bus žaidėjų stovis. Jei kuris nors žaidėjas nesiruošė, teks su juo atsisveikinti.

– Ar visi žaidėjai prisijungs laiku?

– Tikrai ne. Arvydas Novikovas papuolė į atkrintamąsias, jei pateks į finalą, tai jam paskutinės rungtynės bus birželio 2-ąją. Turkija nepripažįsta „langų“, tad jei jis papuls į finalą, tuomet pirmose rungtynėse su Liuksemburgu jo, ko gero, nebus.

Lietuvoje daugelis žaidžia Taurės rungtynes. Jiems keletas dienų bus reikalingos pailsėti. Krūvis gana nemažas, tad teks labai rimtai pažiūrėti į tai.

– Ar skirtingas žaidėjų prisijungimas yra didelė problemą pasiruošimo etape?

– Nebūtinai. Džiaugiamės, kad žaidėjai gauna žaidybinės praktikos. Mums galvos skausmas yra tie žaidėjai, kurie yra atostogų režime.

– Minėjote, kad laukia intensyvus grafikas. Kiek tai yra parankiau stipresnėms komandoms ir kokia yra pirmosios dvikovos reikšmė?

– Teisingai pastebėjote, jei komanda turi 22–23 lygiaverčius žaidėjus, jiems lengviau. Mūsų galimybės yra ribotos, mums reikia nuspėti, kurie žaidėjai yra geresnės formos. Rugsėjo mėnesį buvo trys rungtynės, dabar bus keturios. Rotacija tikrai bus, nes fiziškai mes kitaip neištempsime. Pirmosios rungtynės visada yra svarbios. bet statistika mums nėra gailestinga, pagal reitingą esame pačioje žemiausioje pozicijoje. Visi galvoja, kad Liuksemburgą mes privalome įveikti, bet žinome informaciją, kad ten vienas žaidėjas kainuoja tiek, keik visa mūsų rinktinė. Jie žaidžia aukščiausiose Europos lygose.

– Kiek jums ir rinktinei yra svarbios Tautų lygos kovos, lyginant su atrankomis į čempionatus?

– Dvejopos mintys. Mums tai labai svarbu, žaisti su bet kokiu tarptautiniu varžovu. Kiek žinau, pagrindinės šalys į šį turnyrą žiūri negatyviai. Tačiau mums trūksta tokių kovų, tai parodė kova Airijoje.

Žaidėjai to nori, bet vien noro neužtenka, reikia viską išsikovoti. Federacija iškėlė tikslus, pamatysime, ar juos įgyvendinsime, reikia žiūrėti į ateitį, yra daug jaunų žaidėjų, kurie nori kovoti. Iškelta antra vieta grupėje. Bet mes žiūrime visai kita linkme – komanda turi būti atnaujinama, žaidimas intensyvėti. Tikslai privalo būti iškelti, mes tą priimame, komanda priima.

– Lietuva vis dar neturi nacionalinio stadiono. Statybos Kaune turėjo baigtis vasarą, tačiau jos vis dar tęsiasi. Kaip vertinate šią situaciją?

– Skaudi tema... Tikimės, bet tikėjimas jau tęsiasi 30 metų. Gėda, bet tikimės, kad Kaunas atvers duris. Be atmosferos, be serviso, be žiūrovų mums sunku konkuruoti. Manau, kad jei būtų geras stadionas, tuomet būtų ne 5 tūkst., o 15 tūkst. sirgalių, jie yra pasiilgę komforto, kai ant galvos niekas nevarva.

Košmaras, kur mes čia kelis metus randamės. Bet mūsų tokia situacija, apgailėtina. Tikėsimės, kad rudenį galėsime priimti normaliai, išgerti kavos, vandens.

– Kiek rinktinei bus svarbus Paulius Golubickas?

– Labai svarbus. Buvome patenkinti jo žaidimu San Marine. Jo talentas dar nėra atskleistas, traumos išmuša iš vėžių. Jam svarbu fizinis stovis, nes žaidėjas neturi ypatingų duomenų.

– Edgaro Dubicko nėra rinktinės sąraše. Ar bendravote su juo?

– Kontakto jokio nebuvo, jis nesiveržė į rinktinę, tad tokių žaidėjų nebus. Negali būti tokie veidmainiški veiksmai. Žaidėjas, kuris nenori žaisti už rinktinę, nenori žaisti už Lietuvą, tokių čia nebus.

Lietuvos rinktinės birželio mėnesio tvarkaraštis UEFA Tautų lygos varžybose:

Birželio 4 d. (šeštadienis), 19.00 val. Lietuva – Liuksemburgas. Vilniaus LFF stadionas.

Birželio 7 d. (antradienis), 21.45 val. Lietuva – Turkija. Vilniaus LFF stadionas.

Birželio 11 d. (šeštadienis), 19.00 val. Farerų Salos – Lietuva.

Birželio 14 d. (antradienis), 21.45 val. Turkija – Lietuva.