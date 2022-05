V. Čeburinas: „Patys sukūrėme progų varžovui“

„Žalgiris“ rungtynių pradžioje pirmavo prieš „Kauno Žalgirį“, tačiau varžovai netrukus rezultatą išlygino, o prasidėjus antram kėliniui – ir persvėrė. Dvikova baigėsi kauniečių pergale 2:1.

„Buvo aišku, jog laukia sunkios rungtynės. Tikėjomės sutankintos varžovų gynybos ir kontratakų. Įmušėme įvartį, bet greitai ir praleidome po mūsų klaidos. Turėjome pranašumą gynyboje ir praleidome įvartį. Varžovas pradėjo žaisti plačiau. Privertė mus daugiau keistis. Sukūrėme atakų, jas privedėme iki baudos aikštelės.

Tačiau neužbaigėme atakų tiksliais perdavimais ar smūgiais, – kalbėjo V. Čeburinqas – Antrajame kėlinyje pradėjome agresyviau, bet suklydome. Padarėme šiurkščią klaidą. Patys sukūrėme galimybę varžovui, praleidome įvartį. Vyko daug kovos, varžovas primetė tą kovą. Turėjome gerų progų. Praleidome ir greitų varžovų kontratakų. Neišnaudojome savo progų ir toks išėjo rezultatas.“

Paklaustas apie tai, jog žalgiriečiams nesiseka žaisti prieš sutankintą varžovų gynybą, treneris atsakė: „Prisivarome prie baudos aikštelės kur 8–9 žaidėjai. Toliau sunku ten perduoti kamuolį, kova, daug varžovų gynėjų. Su per silpnais perdavimais susitvarko vartininkas. Kelis kartus bandėme iš tolimų distancijų. Tačiau nespėjome prie antrų kamuolių. Praėjo perdavimai iš kraštų. Tačiau nebuvome pirmi prie jų. Tai kamuolio pajautimas, puolėjo pajautimas. būti tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Buvo progų kurias galėjome privesti prie užbaigimo. Nėra to pojūčio tinkamai sužaisti ten. Komandos atsidavimas geras, bet to neužtenka.“

Po šių rungtynių „Optibet A lygoje“ laukia beveik mėnesio pertrauka. Tačiau poilsiui žalgiriečiai daug laiko skirti nesiruošia.

„Per pertrauką toliau dirbsime, sužaisime kontrolines rungtynes. Dirbsime ties tuo, kuo mums reikia dirbti daugiau. Tiek gynyba nuo greitų kontratakų, tiek užbaigimu. Tai svarbiausia norint laimėti“, – teigė V. Čeburinas.

Kitas čempionato rungtynes „Žalgiris“ žais birželio 19 d. Panevėžyje, o namuose birželio 22 d. laukia dvikova su „Džiugu“.