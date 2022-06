Ukrainos futbolo rinktinei – vienas žingsnis iki pasaulio čempionato

Ukrainiečiai atrankos pusfinalyje palaužė škotus 3:1 (1:0) ir pateko į finalą, kuriame dėl vietos planetos pirmenybėse kovos su Velso komanda.

Pirmąjį mačo įvartį ukrainiečiams įmušė Andrejus Jarmolenka (33 min.). 49-ąją min. antrąjį svečių įvartį pelnė Romanas Jaremčiukas 2:0.

Tiesa, škotai nepasidavė ir 79-ąją min. po Callumo McGregoro įvarčio sušvelnino deficitą 1:2.

Nepaisant to, per likusį laiką įvarčio šeimininkams pelnyti nepavyko, o Ukraina sugebėjo per pridėtą laiką įmušti ir trečiąjį įvartį, kurį realizavo Artiomas Dovbykas.

2022 m. pasaulio futbolo čempionatas rudenį vyks Katare.