Buvęs Rusijos rinktinės kapitonas griežtai pasisakė prieš karą Ukrainoje: „Šie įvykiai yra katastrofa“

Igoris Denisovas apie karą kalbėjosi su „Gazprom's Match“ televizijos portalo žurnalistu Nobeliu Arustamjanu. Buvęs pirmaujančių Rusijos komandų futbolininkas savo nuomonę apie Rusijos invaziją į Ukrainą išsakė labai atvirai, nors ir su dideliu susirūpinimu.

„Vasario 25-ąją buvau, švelniai tariant, šokiruotas. Maniau, kad viskas baigsis, kaip mums visiems buvo pasakyta, įplaukus į Donbasą. Bet kai po dviejų dienų sužinojau, kad einame ten toliau, gilyn į šalį, man buvo ne tiek šokas, kiek teroras.

Esu jautrus, negaliu užmušti musės. Bet man šie įvykiai yra katastrofa. Visiškas siaubas. Nežinau, gal už šiuos žodžius būsiu įkalintas ar nužudytas, bet kalbu taip, kaip yra. Mano suvokimas apie viską kardinaliai pasikeitė. Aš nemiegojau. Keturias dienas miegojau turbūt tris valandas. Buvau tiesiog šokiruotas. Nesuprantu, kodėl tai vyksta 2022 metais ir niekas man negali to paaiškinti. Galbūt dėl to, kad nesu daug skaitantis, galbūt dėl to, kad gerai nežinau istorijos, bet nežinau. Aš esu prieš. Man nepatinka, kai miršta žmonės“, – drąsiai kalbėjo rusas.

Buvęs futbolininkas taip pat sakė galvojęs apie savo vaikus, kurie galėjo būti paimti į frontą.

„Pirmas klausimas, kurį uždaviau savo žmonai, buvo: o jeigu jiems būtų 18–20 metų ir jie būtų paimti? Aš tiesiog negaliu paaiškinti, kaip jaučiausi. Siaubas. Mes su Lena kalbėjomės, nes nežinojau, kaip toliau gyventi. Išvykti arba pasilikti. Bet aš myliu savo šalį, niekur nevažiuoju. Turėjau tokių minčių. Visą savaitę apie tai galvojome, bet vis tiek nusprendėme pasilikti. Nes aš tiesiog negaliu gyventi užsienyje. Aš esu rusas savo kieme“, – teigė buvęs futbolininkas.

I.Denisovas padarė ne tik šį prisipažinimą, bet ir kai ką daugiau – nusiuntė laišką Vladimirui Putinui.

„Išsiunčiau savo mini kreipimąsi į mūsų prezidentą. Norėjome jį paskelbti „YouTube“, bet visi atsisakė. Laišką išsiunčiau praėjus 3–5 dienoms po invazijos. Netgi pasakiau: „Aš pasiruošęs klauptis prieš tave“. Aš, išdidus vaikinas... Tai buvo trečia ar ketvirta diena. Buvau pasiruošęs klauptis prieš jį, kad visa tai sustabdyčiau Rusijoje yra numatytos bausmės už kalbėjimą apie karą Ukrainoje. Tiesa, I.Denisovas laišką V.Putinui išsiuntė anksčiau.

„Bijau ir dabar. Bet negaliu nepasakyti visko. Niekur nesislepiu, niekur neisiu – šito man nereikia. Bet kaip nepasakysi, kad taip jaučiuosi? Žinote, gal tam, kas galvoja kitaip, šneku nesąmones, bet sau – manau, turėčiau pasakyti, – sakė buvęs Rusijos rinktinės kapitonas.

I.Denisovas taip pat teigia, kad visi rusai turi prisiimti atsakomybę už tai, ką jie padarė Ukrainoje.

„Manau, kad taip būtų teisinga. Esame susiję su tuo, kas vyksta Ukrainoje. Mes renkame valdžią, bent jau noriu tuo tikėti. Turime sustabdyti tai, kas vyksta dabar. Mes visi esame kalti, nes negalime pasakyti savo vyriausybei, kad tai neteisinga“, – griežtai kalbėjo rusas.

Igoris Denisovas Rusijos rinktinėje sužaidė 54 rungtynes. 38-erių futbolininkas Čempionų lygoje sužaidė 24, Europos lygoje – 29, o Rusijoje – 384 rungtynes. Per savo karjerą jis laimėjo UEFA taurę, Europos supertaurę ir keturis kartus tapo Rusijos čempionu.