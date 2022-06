A lygos 15-ojo turo anonsas: lyderių dvikova įvyks Panevėžyje

Didžiausią intrigą žadina lyderių rungtynės, kurios įvyks sekmadienį Panevėžyje.

Gargždų „Banga“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Birželio 17 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Po pertraukos pirmieji į čempionato kovas sugrįš Gargždų ir Kauno rajono ekipų futbolininkai.

„Banga“ per ilgą rinktinių pauzę sužaidė vienerias kontrolines rungtynes su Vilniaus „Žalgiriu“, taip pat – dalis žaidėjų praėjusią savaitę rungtyniavo Pirmoje lygoje. Gargždų ekipos gretose pamatysime lauktus sugrįžimus – vidurio gynėją Mauricio Pinto bei saugą Igną Venckų. Nors „Banga“ yra iškovojusi tik dvi pergales, tačiau per 14 rungtynių praleido 20 įvarčių ir pasižymi gera gynyba, kurią pralaužti sunku kiekvienai komandai. Tikėtina, kad šeimininkai vėl žais atsargiai ir dvikova bus nerezultatyvi, visgi, gargždiškiams dėl diskvalifikacijos dar negalės padėti Robertas Vėževičius.

Mėlynai balti sykį viešėjo Latvijoje, kur iškovojo triuškinamą pergalę prieš kaimyninės šalies autsaiderius. Į rikiuotę sugrįžęs Matheusas Marcondele jau rungtyniauja, tiesa, vyr. treneris Andrius Skerla turės spręsti kitus klausimus. Lietuvos rinktinei padėjo keturi „Hegelmann“ komandos žaidėjai – vartų sargas Ignas Plūkas nežaidė, Ignas Kružikas rungtyniavo epizodiškai, savo ruožtu, Vilius Armanavičius bei Augustinas Klimavičius pasirodė ne viename mače ir jiems gali būti suteikta poilsio. Kitą savaitę Kauno rajono klubas žais su Marijampolės „Sūduva“ ir Vilniaus „Riteriais“, tad į tai irgi bus kreipiamas dėmesys.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 18 dieną 17 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1

Per rinktinių pertrauką pasikeitęs „Džiugas“ šiemet pirmąjį mačą žais pagrindiniame miesto stadione.

Telšių klubas atsisveikino su vyr. treneriu Mariumi Šluta ir naujuoju strategu paskyrė specialistą iš Portugalijos Joao Pratesą, kuriam teks treniruoti nemažai portugališkai kalbančių žaidėjų. „Džiugas“ taip pat išsiskyrė su lūkesčių nepateisinusiu puolėju Roku Krušnausku ir dės nemažas viltis į Aivarą Emsį, kuris jau žaidė pergalingose kontrolinėse rungtynėse su Jūrmalos „Spartaks“ komanda. Vos sykį nugalėję džiugiečiai yra pralaimėję keturis kartus iš eilės bei su 11 pelnytų įvarčių demonstruoja antrą blogiausią puolimą „Optibet A lygoje“. „Džiugas“ šiemet namuose dar nėra nugalėjęs ir sieks pagaliau atsidaryti pergalių sąskaitą.

„Sūduva“ rinktinių pauzės metu kontrolinių mačų nežaidė ir krovė baterijas svarbiai sezono atkarpai. Komandai dar gana ilgai negalės padėti Tomislavas Gomeltas bei Simonas Urbys, tad Marijampolės ekipa kiek pagilino savo rotaciją ir pasipildė dešiniojo krašto gynėju Tiago Almeida. Sūduviečiai tęsia ilgą nepralaimėtų rungtynių seriją – tai leido su 23 taškais priartėti prie pirmaujančio ketverto. Pergalės Telšiuose atveju, „Sūduva“ galėtų priartėti prie poros pirmaujančių komandų, kurios sekmadienį žais tarpusavyje.

Vilniaus „Riteriai“ – FA „Šiauliai“. Birželio 18 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1

Sostinės ekipa namuose priims šiauliečius ir sieks revanšo už pirmame rate patirtą nesėkmę.

„Riteriai“ šiuo metu rikiuojasi 4-oje vietoje ir, atmetus dvikovą su „Džiugu“, stringa puolime. Naujasis klubo vyr. treneris Pablo Villaras savo karjerą „Optibet A lygoje“ pradėjo sunkia pergale Jonavoje ir patikrino savo komandą lygiosiomis pasibaigusiose kontrolinėse rungtynėse su Daugpilio BFC „Daugavpils“ futbolininkais. „Riteriams“ šiame mače nepadės diskvalifikuotas Plamenas Dimovas, tiesa, į rikiuotę jau yra sugrižęs Olaide Badmusas. Vilniaus klubas taip pat atsisveikino su Justinu Marazu, o Dominykas Barauskas liepos 1 dieną oficialiai taps Lenkijos klubo nariu – pažiūrėsime, ar pastarasis žaidėjas dar rungtyniaus prieš išvykstant.

FA „Šiauliai“ neseniai atsisveikino su Ronaldu Misiūnu ir rinktinių pertrauką išnaudojo dviem mačais su pajėgiausiais Latvijos čempionato klubais – Rygos RFS bei Liepojos „Liepaja“. Buvo patirti du pralaimėjimai, tačiau akistatos su tokiomis ekipomis turėjo išeiti į naudą. Šiauliečių gynyba ir toliau išlieka antra geriausia visoje „Optibet A lygoje“, tačiau puolimas vis dar ne itin efektyvus – iš 8 pelnytų įvarčių net 6 krito į „Jonavos“ vartus. Mindaugo Čepo kariauna šiame mače nebus favoritė, tačiau sostinės ekipai pralaužti svečių gynybą bus nelengva – to nepavyko padaryti ir pirmame tarpusavio susidūrime.

„Kauno Žalgiris“ – „Jonava“. Birželio 19 dieną 15 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0

Savo žaidimą pagerinę jonaviečiai nuo vasaros sieks pakeisti situaciją turnyro lentelėje.

Traumų kamuotas „Kauno Žalgiris“ sunkioje situacijoje mobilizavosi ir per pastarąsias ketverias rungtynes iškovojo tris pergales, tarp jų – įveiktas buvo čempionas Vilniaus „Žalgiris“. Per rinktinių pertrauką Kauno ekipa kontrolinių mačų nežaidė bei išsiskyrė su Felixu Kekoh, kuris savo potencialo nepademonstravo. Gerokai aptrupėjusi „Kauno Žalgirio“ sudėtis turėjo beveik mėnesį laiko be oficialių susitikimų – tai turėjo padėti Edvinui Kloniūnui, Karoliui Šilkaičiui ir Jasonui Noslinui. Antrojo rato finiše „Kauno Žalgiriui“ teks kiek lengvesnis tvarkaraštis, tad tai – puiki proga visiškai pasivyti pirmąjį penketą.

„Jonavai“ turėtų būti itin apmaudu: žaidybiniu atžvilgiu Petro Kušlyko kariauna sužaidė geriausią sezono mačą, tačiau neišnaudojo puikių progų ir pralaimėjo „Riteriams“. Labai patyręs jonaviečių strategas per rinktinių pertrauką turėjo paruošti futbolininkus kur kas geriau fiziškai, tad anksčiau buvusių sutriuškinimų tikėtis yra sunku. Kontroliniame mače buvo nugalėtas Latvijos klubas – tai irgi pridės papildomo pasitikėjimo. „Jonavos“ gretose paskutinį mačą praleis diskvalifikuotas argentinietis Lucasas Martorellis.

„Panevėžys“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 19 dieną 17.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

15-ąjį turą papuoš intriguojanti čempionato lyderių dvikova, kurią kviečiame stebėti TV6 kanalu.

„Panevėžys“ per pastaruosius keturis mačus A lygoje surinko 4 taškus, tačiau, klumpant kitiems oponentams, pavyko išsilaikyti turnyro lentelės viršūnėje ir lenkti du artimiausius varžovus 1 tašku. Rinktinių pertraukos metu panevėžiečiai prieš Latvijos ekipas iškovojo pergalę bei patyrė pralaimėjimą. Tiesa, viena pozicija vyr. treneriui Valdui Urbonui turėtų kelti nemažai klausimų: vidurio gynėjas Linas Klimavičius rungtynių su Turkija nebaigė dėl traumos, o toje pozicijoje galintis žaisti Rokas Stanulevičius yra diskvalifikuotas. Realu, jog kartu su Joshua Akpudje žais Wandersonas Melo.

Žalgiriečiai rinktinių pertraukos metu įveikė „Bangą“ bei svečiuose nusileido „Valmiera“ futbolininkams. Didelių problemų dėl traumos sostinės ekipa pastaruoju metu neturi, be to, į rikiuotę jau grįžta Vilius Piliukaitis bei Matas Vareika. „Žalgiris“ praėjusiame ture patyrė pirmą pralaimėjimą bei turi tikrai nemažai problemų pralaužiant kompaktiškas varžovų gynybas. Kartą dvikovoje su „Panevėžiu“ to padaryti nepavyko ir, įvertinus dvikovos reikšmę bei varžovų gynybą, vėl galima tikėtis pakankamai klampaus susitikimo.