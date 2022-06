A lygos turo anonsas: „Sūduva“ sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją

„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Birželio 25 dieną 17 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0

Panevėžyje vieną prieš kitą stos labai nedaug įvarčių praleidžiančios komandos.

Buvę čempionato lyderiai po dviejų pralaimėjimų iš eilės primušė įvarčių Jonavoje ir nemaža dalis svarbiausių žaidėjų buvo parotuoti. Tiesa, „Panevėžio“ gretose dar kurį laiką nežais Linas Klimavičius, tad jo vietą užėmė Rokas Stanulevičius. Įdomu tai, kad būtent panevėžiečiai buvo vieninteliai, prieš kuriuos pirmenybių debiutantai neturėjo nė menkiausios galimybės bei praleido net 3 įvarčius. Šiemet namuose „Panevėžys“ pralaimėjo tik Vilniaus „Žalgiriui“, kita vertus, šiauliečiai yra atėmę taškus iš visų pirmenybių ekipų, išskyrus Valdo Urbono kariauną.

FA „Šiauliai“ komandos ketverių iš eilės nepralaimėtų rungtynių serija nutrūko trečiadienio susitikime prieš „Kauno Žalgirį“, bet tame susitikime Saulės miesto atstovai turėjo dvi puikias progas išlyginti rezultatą. Šiauliečiai yra pelnę vos 9 įvarčius, iš kurių net 6 prieš autsaiderę „Jonavą“. Vis dėlto drausminga gynyba ir geras vartininko Luko Paukštės žaidimas leido net 9 kartus išlaikyti vartus „sausus“. Po rinktinių pertraukos FA „Šiauliai“ gretose ant žaliosios vejos dar nepasirodė traumą besigydantis Ernestas Pilypas, pastarojo mačo nebaigė Emilis Gasiūnas. Realiausia čia yra išvysti atkaklų bei nerezultatyvų sustikimą.

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Birželio 25 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1

Šeštadienį taip pat įvyks neprognozuojama turnyro lentelės kaimynų dvikova.

„Riteriai“ po įtikinamos pergalės Gargžduose savo kraityje turi 28 taškus ir 2 taškais atsilieka nuo mėlynai baltų. Nepaisant keturių pelnytų įvarčių, sostinės ekipa turėjo apie ką pagalvoti – pirmasis kėlinys buvo ne itin geras, o antrojo pradžioje varžovai turėjo auksinę progą išsiveržti į priekį. Pablo Villaras visą likusį sezoną versis be Felipes Brisolos, tačiau pozityvu tapo tai, kad apie save priminė kiti legionieriai – Lucasas Diasas vėl išsiskyrė rezultatyviu perdavimu, o Tomašas Vestenicky bei Dmytro Bilonogas pasižymėjo įvarčiais. „Riteriai“ per penkerias tarpusavio rungtynes nėra iškovoję pergalės bei artimiausioje dvikovoje žais be diskvalifikuoto Tomo Dombrauskio.

Kauno rajono klubas per penkis pastaruosius mačus yra laimėjęs kartą ir turėtų labiausiai apgailestauti dėl dvikovos su Marijampolės „Sūduva“, kai du sykius pirmavo bei neišlaikė turėto pranašumo. Antrojo rato pabaigoje „Hegelmann“ futbolininkai abu kartus žais sostinėje ir mažų mažiausiai sieks pernelyg neleisti priartėti 4–6 vietas užimančias komandas. Po rinktinių pertraukos mėlynai baltiems nepadeda traumą besigydantis svarbus atakuojantis žaidėjas Lazaras Sajčičius, tiesa, pozityvu tapo Alexo Souzos bei Augustino Klimavičiaus blykstelėjimai. Pralaimėjimu atveju, „Hegelmann“ ekipa po ilgesnės pertraukos paliktų pirmąjį trejetą.

Telšių „Džiugas“ – „Jonava“. Birželio 26 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Sekmadienio rungtynės – viena iš retų progų jonaviečiams pakovoti dėl taškų.

Džiugiečiai per akistatas su čempionu bei vicečempionu atrodė labai solidžiai, nepaisant to, jog buvo nukraujavę. Telšių ekipoje nežaidė Aivaras Emsis, Edwardas Sarpongas ir Tomas Rapalavičius, be to, Leonardo Antonio bei Ivo Brazas akistatos su Vilniaus „Žalgiriu“ nebaigė dėl traumų. „Džiugas“ vienintelę savo šio sezono pergalę iškovojo svečiuose prieš „Jonavą“, tad savo sirgalių akivaizdoje dar nėra nugalėję. Šiuo metu abi apatines čempionato ekipas skiria 8 taškų praraja, tad reikalingą laimėjimą pasiekęs Telšių klubas galės galutinai koncentruotis į tai, kaip pavyti Gargždų „Bangą“ bei FA „Šiauliai“ futbolininkus. Vis dėlto lengva nebus.

„Jonava“ supranta šios dvikovos reikšmę ir sekmadienį greičiausiai pamatysime kitokį vaizdą negu per ankstesnius du mačus. Čempionato autsaideriai išsiskirdavo itin grubiomis klaidomis ir kurioziškai praleistais įvarčiais – Martynas Matuzas net 9 kartus turėjo traukti kamuolį iš ginamų vartų tinklo bei neretu atveju gelbėdavo savo komandą. „Jonavai“ dėl diskvalifikacijos negalės padėti Lukas Čepkauskas, kurio greičiausiai užims Nahuelis Machado. Jei jonaviečiai Telšiuose pralaimės, abi apatines ekipas skirs dviženklis taškų skirtumas, kurį likviduoti, jei antroje sezono pusėje situacija kardinaliai nepasikeis, bus praktiškai neįmanoma.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 26 dieną 17.55 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Miguelio Moreiros vadovaujama „Sūduva“ antrame rate yra vienintelė, kuri nepatyrė pralaimėjimo, tačiau nuo pastaruoju metu dažnai laiminčio „Žalgirio“ atsilieka dešimčia taškų. Po rinktinių pertraukos sūduviečiai du kartus sužaidė lygiosiomis, sukėlusiomis vyr. treneriui nemažai pamąstymų. Ilgą laiką solidžiai besigynusi „Sūduva“ tada praleido 4 įvarčius ir tai dar tikrai galėjo būti ne viskas. Kita vertus, atakuojant yra susikuriama nemažai progų, tad Saido Hamuličiaus ir Xabi Auzmendi duetas varžovams gali kelti daug rūpesčių. Antrąjį ratą sūduviečiai užbaigs susidūrimu su „Jonava“, tad potencialiai iškovoti 4 arba 6 taškai leistų šoktelėti laipteliu aukščiau.

Pirmame rate „Žalgiris“ dažnai žaidė lygiosiomis, bet per antrą pirmenybių ketvirtadalį pradėjo skinti pergales ir pakilo į turnyro lentelės viršūnę. Visgi joje išsilaikyti iki trečiojo rato pradžios bus nelengva – laukia du sudėtingi susitikimai. Kai reikėjo susitelkti, žalgiriečiai tą pademonstravo Panevėžyje, kai reikia „darbinės“ pergalės, jos įprastai taip pat pastaruoju metu būna iškovojamos. „Sūduva“ reiks gerokai paplušėti norint neutralizuoti įsibėgėjusį Renaną Oliveirą, be to, po rinktinių pertraukos naudingai rungtyniauja ir buvęs sūduvietis Josipas Tadičius. „Žalgiriui“ bus nelengva, tačiau jis laikytinas dvikovos Marijampolėje favoritu.

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Birželio 26 dieną 20 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3

Apsukas padidinęs „Kauno Žalgiris“ sieks revanšo už apmaudžiai patirtą pralaimėjimą pirmame rate.

Laikinosios sostinės komanda antrame rate gali pasiekti, ką sugeba padaryti retas – nebarstyti taškų prieš 7–10 pozicijas užimančias ekipas. Tam „Kauno Žalgiriui“ reikia įveikti „Bangą“ ir tai gali netgi leisti po ilgokos pertraukos sugrįžti į pirmą turnyro lentelės pusę. Po rinktinių pertraukos kauniečiai nėra praleidę įvarčio, o puolime, kaip įprasta, turi daug opcijų, galinčių kelti varžovams daug rūpesčių. Vis dėlto vienas iš lyderių žaisti negalės – puolėjas Michaelas Thuique yra diskvalifikuotas. Prisiminus labai apmaudžiai susiklosčiusį, pirmąjį šių metų tarpusavio susitikimą, žalgiriečiams ieškoti papildomos motyvacijos tikrai nereikės.

Pastarasis „Bangos“ mačas paliko dvejopą įspūdį. Davido Afonso kariauna šiemet dar nė karto taip nesubyrėjo – grubios vartininko ir gynėjų klaidos lėmė net keturis per antrą kėlinį praleistus įvarčius bei gautą skaudų antausį. Iš kitos pusės – žaidimas beveik valandą buvo išties neblogas ir tik sėkmės dėka „Banga“ pirma tada neišsiveržė į priekį. Realu, kad panašaus pobūdžio kapituliacijų iš šio sezono gynybinės Gargždų komandos mes nepamatysime. Gargždiškių gretose nerungtyniauja Darius Zubauskas, gana miglota yra ir pastarojo mačo dėl traumos nebaigusio vidurio gynėjo Goncalo Vieiros situacija.