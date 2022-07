Prancūzas, virtęs Madrido „Real“ brangakmeniu: K. Benzema sėkmės istorija

Nors K.Benzema finale ir neįmušė įvarčio, jis be konkurencijos buvo pripažintas geriausiu šio sezono Čempionų lygos futbolininku.

„Jis yra kaip vynas – vis geresnis kiekvieną dieną. Jis kasdien rodo lyderystę, jaučiasi vis svarbesnis šiai komandai ir žaidėjams.

Tuo jis išsiskiria, bet turi ir daugiau gerų savybių“, – sakė „Real“ treneris, raudonojo vyno mėgėjas Carlo Ancelotti.

34-erių K.Benzema tiesiog spindėjo per atkrintamąsias kovas.

Paryžiuje vykusiame finale „Real“ 1:0 įveikė „Liverpool“ ekipą, o auksinį įvartį pelnė brazilas Vinicius.

Tapo tikru plėšrūnu

„Baltųjų“ komanda, kaip dažnai vadinama „Real“, tarsi plėšrūnas per atkrintamąsias varžybas tris kartus puolė savo varžovus.

Akistatose su „Paris Saint-Germain“, Londono „Chelsea“ ir „Manchester City“ komandomis „karališkasis“ klubas iš pradžių buvo prastesnis, bet paskui parodė savo čempionišką charakterį.

„Nebuvo girdėti žingsnių, artėjančių miške“, – taip vaizdingai vienas britų dienraštis apibūdino netikėtą pergalingą „baltųjų“ sugrįžimą per rungtynes su „Manchester City“.

Šių sugrįžtuvių karalius buvo K.Benzema. Per šį Čempionų lygos sezoną jis įmušė 15 įvarčių per 12 rungtynių. Jis du kartus pelnė po tris įvarčius per vienas rungtynes.

Per šio sezono turnyrą atsiskleidė savitas vidurio puolėjo žaidimo stilius, kurio nenorėjo pripažinti jo buvęs „Real“ komandos treneris Jose Mourinho.

„Jei neturi medžioklei tinkamo šuns, turi eiti medžioti su kate“, – taip kalbėjo neįžvalgusis treneris, kai nepavykdavo pasižymėti kitam puolėjui argentiniečiui Gonzalo Higuainui.

Tada šie žodžiai nuskambėjo kaip K.Benzema pažeminimas.

Portugalo nurašytas futbolininkas šį sezoną Čempionų lygoje baudė ir geriausius varžovų vartininkus – Gianluigi Donnarummą iš „Paris Saint-Germain“ ir Edouard’ą Mendy iš Londono „Chelsea“ nugvelbdamas iš jų arba gynėjų kamuolį.

„Šauniausias Europos futbolo žmogus!“ – šaukė vienas televizijos komentatorių.

K.Benzema iš viso šį sezoną pelnė 41 įvartį per 41 rungtynes.

Britų dienraštis „The Times“ rašė, kad K.Benzema tapo „širdies ir sielos“ simboliu, bet nepatikslino, kieno – „Real“ ar tiesiog futbolo?

Išjuokė, o po to garbino

„Nesun dorma“ („Niekas nemiega“) – arija iš Giacomo Puccini operos „Turandot“ kaskart skambėjo iš garsiakalbių, kai 2009-ųjų vasarą Madrido stadione „Santiago Bernabeu“ buvo pristatomos naujos „Real“ komandos žvaigždės.

Kiekvienas naujas žaidėjas žygiavo atskirai veja tarsi žaliuoju podiumu.

55 tūkst. žmonių atėjo pasveikinti brazilo Kaka, kuris „Real“ klubui kainavo 67 mln. eurų.

75 tūkst. aistruolių pamatė portugalą Cristiano Ronaldo, už kurį buvo paklota 94 mln. eurų.

Tada dar menkai žinomo puolėjo K.Benzema, kuris buvo įsigytas iš Liono „Olympique“ ir kainavo tik 35 mln. eurų, pristatymą norėjo matyti tik 20 tūkst. žmonių.

Jis buvo mažiausiai žinomas iš naujųjų žaidėjų, kuriuos „Real“ prezidentas Florentino Perezas įsigijo savo antrosios kadencijos pradžioje. Tai buvo tarsi didelis trūkumas ir K.Benzema to ilgą laiką neatsikratė.

Puolėjas atsidūrė šešėlyje ir ten tūnojo iki 2018-ųjų, kai Madride nebeliko pasipūtėlio C.Ronaldo.

Ispanijos sporto dienraštis „Marca“ pavadino K.Benzema naujuoju Nicolas Anelka – prisiminė prancūzų puolėją, kuris Madride išbuvo tik vieną sezoną.

K.Benzema vis dar ten yra jau 13 metų ir tapo vertingesnis negu bet kada.

Buvęs „Real“ strategas Fabio Capello jau lygina K.Benzema su legendiniu argentiniečiu, vienu žymiausių klubo žaidėjų Alfredo di Stefano.

„Mes priklausome nuo K.Benzema. Ir tai yra tiesa“, – pripažino dabartinis „Real“ treneris C.Ancelotti.

Augo atšiaurioje aplinkoje

Karimas augo atšiaurioje Brono vietovėje, Liono priemiestyje, alžyriečių imigrantų šeimoje kartu su penkiomis seserimis ir trimis broliais.

„Mes gimėme smurtu paženklintoje aplinkoje“, – pasakojo vienas K.Benzema draugų.

Būdamas aštuonerių jis atėjo į vietos jaunimo futbolo klubą „Bron Terraillon“, o 17-os įsiliejo į Liono „Olympigue“.

Kai K.Benzema savo debiuto proga turėjo pasakyti trumpą kalbą, iš jo kiti žaidėjai juokėsi.

Tačiau atėjęs kovoti dėl savo vietos komandoje savimi pasitikintis K.Benzema atkirto: „Galite juoktis tiek, kiek norite.“

Tai buvo 2005-ųjų pradžioje.

2006–2007 m. sezoną jis jau buvo nuolatinis pagrindinės komandos žaidėjas, o netrukus tapo daug įvarčių mušančiu puolėju, buvo kviečiamas į Prancūzijos rinktinę, kol 2009-aisiais papildė Madrido „Real“ klubo gretas.

Kai 2014 metais dešimtą kartą klubo istorijoje „Real“ laimėjo Čempionų lygą, atsiskleidė gerosios K.Benzema savybės.

Pusfinalio pirmosiose rungtynėse su Miuncheno „Bayern“ (1:0) K.Benzema savo baudos aikštelėje atkovojo kamuolį ir pradėjo ataką, kurią užbaigė įvarčiu.

„Laikas ir kantrybė atskleidė jo talentą“, – teigė belgų žurnalistas Rocco Minelli.

Jis stebėdamas dabartinį puolėjo žaidimą įžvelgia ir vieną kitą didingumo bruožą.

K.Benzema, išpažįstančio musulmonų tikėjimą, barzda ir viduramžių laikų trumpa šukuosena atrodo kaip jo mistikos aksesuarai.

Žaidėjas laikosi ramadano – šventojo mėnesio, kai nuo aušros iki sutemų pasninkaujama, – tradicijų.

Atstovaudamas „Real“ jis jau keturis kartus tapo Ispanijos lygos čempionu ir keturis kartus laimėjo Čempionų lygą.

Ar gaus Aukso kamuolį?

Dabar puolėjas turės galimybę laimėti titulą su Prancūzijos rinktine per 2022 metų pabaigoje Katare vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą.

Bet ir Madrido „Real“ iškovoto Čempionų lygos trofėjaus turėtų pakakti, kad K.Benzema pirmą kartą laimėtų prestižinį „Ballon d’Or“ (Aukso kamuolį) – geriausio pasaulio žaidėjo apdovanojimą. Jį pagrindiniu favoritu įvardija ir futbolo ekspertai.

„Nėra jokių abejonių, kad K.Benzema gali laimėti „Ballon d’Or“. Jis sužaidė puikų sezoną, kurį vainikavo Čempionų lygos nugalėtojo vardas.

Jis buvo pagrindinis žaidėjas per atkrintamąsias „Real“ rungtynes. Manau, kad šiais metais dėl „Ballon d’Or“ nugalėtojo neturėtų kilti diskusijų“, – sakė argentinietis Lionelis Messi, pernai jau septintą kartą laimėjęs šį apdovanojimą.

„Jis bus prisimenamas kaip vienas geriausių puolėjų istorijoje“, – mano jo kraštietis, buvęs Prancūzijos futbolo rinktinės puolėjas Thierry Henry.

Tą laiką, kol nežaidė nacionalinėje komandoje, K.Benzema dar daugiau treniravosi, pakeitė mitybą ir dabar atrodo geresnės fizinės formos nei bet kada.

K.Benzema ne tik pelno įvarčius, bet ir savo komandos draugų žaidimą daro geresnį.

Jis nenori kaip puolėjas tik stovėti priešais varžovų vartus.

„Aš esu devintukas (pozicija aikštėje. – Red.), turintis dešimtuko sielą“, – taip apie save yra pasakęs K.Benzema.

Prancūzo pasitikėjimas savimi aikštėje nėra arogantiškas, bet jo žaidimas sunkiai nuspėjamas.

K.Benzema spurtai ir gudrybės nėra įkyrūs kaip jo kraštiečio, „Paris Saint-Germain“ lyderio Kyliano Mbappe.

„Žaidžiu tiems, kurie supranta futbolą“, – apie žaidimo stilių kalbėjo „Real“ puolėjas.

Dabar jau ir ekspertai sutinka: K.Benzema kalbos neatsilieka nuo jo, kaip žaidėjo, pažangos ir ilgai tramdytų ambicijų.

Parengė Ona Kacėnaitė

K.Benzema karjera

Gimė 1987 m. gruodžio 19 d. Lione. Ūgis – 185 cm. Pozicija aikštėje – puolėjas.

Pradėjo žaisti futbolą nuo 8 metų Liono priemiestyje Brone.

Jo senelis atvyko į Prancūziją iš Alžyro. Abu tėvai yra alžyriečių kilmės. K.Benzema yra praktikuojantis musulmonas.

Klubai. 2004–2006 m. Liono „Olympique B“ (20 rungtynių, 15 įvarčių), 2004–2009 m. Liono „Olympique“ (112/43), nuo 2009 m. Madrido „Real“ (415/219).

Nuo 2007 m. Prancūzijos rinktinėje sužaidė 97 rungtynes, pelnė 37 įvarčius. 2021 m. UEFA Tautų lygos laimėtojas.

Nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme

Tik su Prancūzijos nacionaline komanda K.Benzema nepatyrė triumfo akimirkų, jei neskaičiuosime pernai laimėto UEFA Tautų lygos turnyro.

Šalies kraštutinių dešiniųjų partija „National Rally“ („Nacionalinis sambūris“) iš pradžių reikalavo jį pašalinti už tai, kad negiedojo valstybinio himno.

Paskui puolėją sustabdė sekso įrašo skandalas. Viskas prasidėjo 2015-aisiais, kai du seni K.Benzema mokyklos draugai pavogė rinktinės žaidėjo Mathieu Valbuenos ir jo žmonos sekso įrašą. Jie pradėjo šantažuoti futbolininką, kad šis sumokėtų 150 tūkst. eurų išpirką.

Vyrai nieko nepešė, todėl nusprendė kreiptis į vaikystės laikų draugą K.Benzema. Šis, kaip teigiama, patarė M.Valbuenai susitarti su šantažuotojais, kad išvengtų galimų nemalonumų ateityje. Bet rinktinės kolega nusprendė apie tai pranešti policijos pareigūnams.

Istorijai iškilus į dienos šviesą K.Benzema sulaukė didžiulės lavinos kritikos. Savo kaltę jis visada neigė, bet po šio skandalo tiek jam, tiek M.Valbuenai nacionalinės futbolo komandos durys buvo užtrenktos.

Tik prieš Europos futbolo čempionatą 2021-aisiais treneris Didier Deschamps’as sugrąžino K.Benzema į rinktinę – po penkerių su puse metų puolėjas vėl apsivilko nacionalinės komandos marškinėlius.

Praėjusių metų lapkritį K.Benzema buvo pripažintas kaltu dėl tarpininkavimo šantažuojant M.Valbueną ir nuteistas lygtine vienų metų laisvės atėmimo bausme ir 75 tūkst. eurų pinigine bauda. Iš pradžių K.Benzema pateikė skundą, bet dabar jį atsiėmė.

„Karimas atsiėmė skundą, nes teismo procesas jį per daug išvargino. Jis ir toliau neigia savo kaltę. Teismo priimtas sprendimas turi mažai ką bendra su tikrove“, – sakė žaidėjo advokatas.

Skundo atsiėmimas turėtų užbaigti šią nemalonią istoriją.