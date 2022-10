Po A. Lukašenkos sapaliojimų apie galimą Lietuvos karinį smūgį, UEFA svarsto išspirti Baltarusiją iš Europos čempionato atrankos

Tačiau agresorės Rusijos talkininkės – Baltarusijos šis sprendimas nepalietė. Tad kol kas Baltarusija gali varžytis oficialiose UEFA varžybose išvykose, tačiau prieš savaitę įvykusių baltarusių diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos pasisakymų gali atsitikti ir taip, kad ir baltarusiai bus išmesti iš tarptautinės arenos.

Spalio 4-ąją save Baltarusijos prezidentu įvardijęs A.Lukašenka Karinio saugumo tarybojos posėdyje paskelbė, kad jo valdoma valstybė dalyvauja Rusijos kare prieš Ukrainą. Jis patikino, kad tai daro todėl, kad nenori, jog Lietuvos kariuomenė su kitų šalių atstovais smogtų baltarusiams.

„Kalbant apie mūsų dalyvavimą „specialioje karinėje operacijoje“ Ukrainoje, mes ten dalyvaujame. Mes to neslepiame. Bet mes nieko nežudome.

Mes niekur nesiunčiame savo kariškių. Mes nepažeidžiame savo įsipareigojimų, – sakė A.Lukašenka. – Antra, mes turime užkirsti kelią smūgiui į Baltarusiją, kuris gali įvykti prisidengiant savo „specialia operacija“ iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos pusės. Kaip jau sakiau, niekas iš Baltarusijos teritorijos nešaudys rusams į nugarą. Štai ir mūsų dalyvavimas“.

Be to, diktatorius prisipažino, kad jo šalies gydytojai gydo rusų užpuolikus ir juos maitina. Tačiau, tvirtina A. Lukašenka, Baltarusija maitina ir pabėgėlius: „Vargšus žmones, kurių pas mus iš Ukrainos atvyksta po 400–500 per dieną“.

Po tokių pasisakymų pasigirdo nuostatos, kad UEFA gali nušalinti Baltarusijos futbolo rinktinę nuo 2024-ųjų Europos futbolo čempionato atrankos turnyro kovų.

Tai teigiama Europos futbolo sąjungos (UEFA) spaudos tarnybos pranešime. Organizacija neatmetė sankcijų įvedimo A. Lukašenkos terorizuojamai šaliai.

„Kovo mėnesį UEFA vykdomasis komitetas nusprendė uždrausti visas tarptautines futbolo rungtynes ​​Baltarusijoje iki kito pranešimo. Nuo tada UEFA nuolat stebi situaciją ir prireikus gali būti priimti tolesnius sprendimus“, – rašoma pranešime.

Spalio 9 dieną Vokietijoje vyko 2024-ųjų Europos čempionato atrankos varžybų burtų traukimo ceremonija. Joms pasibaigus baltarusiai pateko į kvalifikacijos I grupę, kurioje turėtų žaisti su Šveicarija, Izraeliu, Rumunija, Kosovu ir Andora.

Tačiau nežinia, ar žais, ar kitos šalys sutiks varžytis su agresoriaus talkininku.

Rusija buvo išbraukta iš šių šių burtų sąrašo, taip pat ji nedalyvaus šių metų pasaulio futbolo čempionate Katare.