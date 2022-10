A lygos turo anonsas: „Žalgirio“ šansas užsitikrinti titulą

Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Spalio 21 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 4:0, 1:0

Vilniaus ekipa šiemet tarpusavio akistatose nėra praleidusi nė vieno įvarčio.

„Riteriai“ po pralaimėjimo Marijampolės „Sūduvai“ su 48 taškais žengia 6-oje vietoje ir jų situacija kovoje dėl pirmo ketverto yra sudėtinga. Tiesa, iš tų likusių penkių susitikimų reikės žaisti su „Banga“ bei po to su „Jonava“ – laimėjus juos, lauktų trys lemiami susidūrimai su konkurentais. Jei „Riteriai“ suklups rungtynėse su apatines vietas turnyro lentelėje užimančiomis komandomis, šansai sugrįžti į tarptautinį frontą bus minimalūs. Sostinės klubą be brazilo Choco taip pat paliko Lucasas Diasas, tačiau šiuo metu Pablo Villaro kariauna turi gilią rotaciją – lemiamas kovas galima pasitikti pozityviai.

„Banga“ susitikime su „Panevėžiu“ pasiekė itin svarbias lygiąsias ir lenktynėse dėl 8-osios pozicijos turi taško pranašumą prieš Telšių „Džiugą“. Likusiame tvarkaraštyje „Riteriai“ yra vienas iš sudėtingiausių varžovų, tačiau dar vienas netikėtas rezultatas įstumtų tiesioginį oponentą į dar sudėtingesnę situaciją. Davido Afonso treniruojama komanda šiame sezone prieš „Riterius“ nepelnė nė taško, taip pat neįmušė nė vieno įvarčio. Penktadienį LFF stadione žaisti negalės diskvalifikuoti žaidėjai – Mauricio Pinto bei Ignas Venckus, tačiau net ir panašiomis aplinkybėmis gargždiškiai sugeba sukurpti puikų gynybinį planą.

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Spalio 23 dieną 13 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:1, 2:3

„Džiugas“ ketvirtuoju bandymu sieks pirmą kartą šiame sezone patiesti „Panevėžį“.

Žemaitijos klubas per pastarąsias ketverias rungtynes iškovojo tris pergales ir tą galima sieti su pagerėjusia gynyba ir užtikrintu vartininko Vincento Šarkausko žaidimu. Trimis vidurio gynėjais rungtyniaujantis „Džiugas“ išsprendė problemas dvikovų pabaigose bei nepraleidžia įvarčio dviejuose mačuose iš eilės. Tiesa, pratęsti seriją bus itin sudėtinga, kadangi atvyks didelį potencialą puolime turintis varžovas bei teks žaisti be Luko Ankudinovo ir Tomo Rapalavičiaus – abu gynėjai yra diskvalifikuoti. Nepaisant to, „Džiugas“ savo sirgalių akivaizdoje visada yra pavojingas bei nuožmiai kovojantis oponentas.

„Panevėžys“ dvikovos su Vilniaus „Žalgiriu“ antrame kėlinyje rungtyniavo labai solidžiai, tačiau pasinaudoti dėkingomis progomis ir baudiniu nesugebėjo. Be to, turint ryškų žaidybinį pranašumą akistatoje su „Banga“ nepavyko išlaikyti pergalingo rezultato. Gino Lettieri kariaunos situacija kovoje dėl vietų pirmame ketverte nėra prasta, bet prarasti taškai Žemaitijoje gali pastumti Aukštaitijos sostinės atstovus dar laipteliu žemiau. Šiemet „Panevėžys“ tarpusavio dvikovose po atkaklių kovų laimėjo visus tris kartus – ketvirtoji pergalė būtų šiemet pati svarbiausia.

Marijampolės „Sūduva“ – „Jonava“. Spalio 23 dieną 15 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 4:0, 2:0

Sūduviečiai likusią penkių mačų atkarpą pasitinka be vyr. trenerio Miguelio Moreiros.

Specialistas iš Portugalijos bei klubas pasuko skirtingais keliais po pralaimėjimo „Kauno Žalgiriui“ – šiuo metu „Sūduva“ su 51 tašku žengia trečia, tačiau pagal prarastus taškus nusileido į 5-ąją poziciją. Marijampolės klubo rūpesčiai ties tuo nesibaigia, kadangi šią savaitę dėl traumų žaisti negalėjo Marko Pavlovskis ir Levanas Mačarašvilis. Kita vertus, per likusius penkis mačus tris kartus reikės žaisti su apatinio penketo atstovais, tad tvarkaraštis yra gana palankus siekiant išlaikyti vietą pirmame ketverte. Šis mačas – dėkinga proga įvarčio skonį pajausti į ritmą grįžtančiam Karoliui Laukžemiui.

„Jonavos“ sudėtis likusiems keturiems mačams bus dar labiau aptrupėjusi. Pastaruoju metu komandą paliko kiti trys argentiniečiai – Augusto Vantomme, Richardas Rodriguezas bei Davidas Angeloffas, tad šiuo metu sudėtyje yra apie 20 futbolininkų, iš kurių dalis gydosi traumas. Vis dėlto likusi sudėtis gana solidžiai rungtyniavo praėjusiame mače Šiauliuose, kur šeimininkams lengvo pasivaikščiojimo nebuvo. Pozityvu tapo beveik mėnesį nežaidusio bei svarbią rolę puolime vaidinančio Juozo Lubo sugrįžimas į rikiuotę, link to artėja ir kitas jaunas žaidėjas – Nojus Stankevičius.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Spalio 23 dieną 15 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0, 3:0

Po ketverių metų pertraukos „Optibet A lygos“ kovos grįžta į atnaujintą Dariaus ir Girėno stadioną.

„Kauno Žalgiris“ likusią šešerių rungtynių seriją pasitinka puikios nuotaikos. Pozityviu emociniu impulsu tapo ne tik šią savaitę iškovota pergalė prieš „Sūduvą“, bet ir pirmoji akistata atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione. Roko Garasto kariauna pakilo į 5-ąją vietą bei pusę likusių mačų žais su apatinio penketo atstovais. Kaip ir susitikime Marijampolėje, taip ir šį kartą „Kauno Žalgiris“ turės du diskvalifikuotus žaidėjus – Edviną Girdvainį bei Egidijų Vaitkūną. Šiemet žalgiriečiai prieš Saulės miesto ekipą nepraleido nė vieno įvarčio, tiesa, šių futbolininkų netektis yra išties reikšminga.

FA „Šiauliai“ praėjusią savaitę atkeltose rungtynėse sugrįžo į pergalingas vėžes, nors pernelyg kokybiško žaidimo nepademonstravo. Į komandos vartų stačiakampį po beveik dviejų mėnesių pertraukos sugrįžo Lukas Paukštė, be to, šį sykį svečiai neturės nė vieno diskvalifikuoto futbolininko. Labai realu, jog šiauliečiai po šio turo debiutiniame sezone užsitikrins mažiausiai 7-ąją vietą, tačiau vis dar išlieka teorinės viltys pavyti „Riterius“ – likus penkioms dvikovoms, komandas skiria 7 taškai. Šių ekipų akistatos turi pakankamai principinę potekstę, maža to, FA „Šiauliai“ sieks reabilituotis už ankstesnį prastą tarpusavio pasirodymą.

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 23 dieną 17.55 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 2:1, 4:1

„Žalgiriui“ iki 10-ojo „Optibet A lygos“ titulo trūksta vos taško, su sąlyga jeigu „Panevėžys“ nugalės Telšiuose.

Vladimiro Čeburino kariauna, kartais ir per sukąstus dantis, bet žengia pergalingu ritmu ir po dramatiškos pergalės Panevėžyje jau šį sekmadienį gali džiaugtis Lietuvos čempionato trofėjumi. Aukštaitijos sostinėje labai savalaikiai prabilo Donatas Kazlauskas, tad akistatoje su „Hegelmann“ ekipa vėl greičiausiai matysime į starto sudėtį sugrįšiančius žaidėjus – Fabieną Ouregą, Mathiasą Oyewusi arba Petarą Mamičių. Šiame sezone žalgiriečiai sėkmingiau tvarkosi su mėlynai baltų pasipriešinimu, tačiau kovos galima laukti atkaklios – šį susitikimą transliuos TV6 kanalas.

Andriaus Skerlos treniruojami futbolininkai prarado vieną galimybę užsitikrinti vietą kito sezono UEFA Konferencijų lygoje, tad dabar esminis tikslas – išlikti pirmame ketverte. „Hegelmann“ komandos laukia keturi sudėtingi susitikimai su „Žalgiriu“ bei tiesioginiais konkurentais, tiesa, taškų atžvilgiu situacija yra gana palanki. Kauno rajono klubas turi 57 taškus bei lenkia artimiausius keturis konkurentus, kuriems dar reikia iškovoti laimėjimus, o pergalė Vilniuje sekmadienį leistų būti netoli užsitikrintos vietos ketverte. Vis dėlto LFF stadione nežais itin svarbus saugas Yukiyoshi Karashima – japonas yra diskvalifikuotas, tiesa, į rikiuotę grįžo Thompsonas Gavi bei Salifas Cisse.