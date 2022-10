Nuo LFF reputacijos – iki laiko neturėjimo: paaiškėjo, kodėl į istorinį įvykį Kaune nevyko aukščiausi šalies vadovai

Kol prieštaringai vertinamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sakė kalbą, tribūnose buvę sporto gerbėjai pasidalino į dvi stovyklas – vieni švilpė, kiti plojo, o pirmuosius žodžius ištarus Lietuvos futbolo federacijos (LFF) generaliniam sekretoriui Edgarui Stankevičiui – pasigirdo garsus vieningas nepritarimas.

Savo požiūrį į tai, kas įvyko Kaune savotiškai išreiškė ir aukščiausi šalies vadovai. Istoriniu pakrikštytu momentu nesusidomėjo nei sporto renginius pamėgęs prezidentas Gitanas Nausėda, nei premjerė Ingrida Šimonytė ar Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Nors ir buvo kviesta, į Kauną atvykti nepanoro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Portalas lrytas.lt pasidomėjo, kodėl aukšti šalies vadovai nusprendė nevykti į Dariaus ir Girėno stadiono atidarymą.

Kol vieni neatvykimo priežastis grindė užimtais tvarkaraščiais ir asmeninėmis priežastimis, kiti užsiminė ir apie pagrindinių renginio organizatorių reputaciją.

O pastaroji tikrai negali pasigirti ryškiu baltumu – prie V.Matijošaičio skandalų prisideda ir politikų kova su LFF, kuriai niekaip nepavyksta nusiplauti sąsajų su kriminaliniu pasauliu dėmės.

„Dėl itin intensyvios darbotvarkės Ministrė Pirmininkė neturi galimybių dalyvauti visuose viešuose renginiuose, į kuriuos yra kviečiama, todėl dalies jų tenka atsisakyti. Priimant sprendimus dėl dalyvavimo viename ar kitame renginyje, be abejonės, visuomet yra atsižvelgiama ir į organizatorių reputacijos aspektus“, – tokį vis dar atstovės spaudai neturinčios I.Šimonytės atsakymą portalui lrytas.lt pateikė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Vyriausybės atstovai taip pat patvirtino, kad Ministrės Pirmininkės sprendimas buvo asmeninis ir nederintas su kitais šventėje nepasirodžiusiais aukščiausias pareigas užimančiais politikais.

Panašų atsakymą pateikė ir asmeninį kvietimą gavusios Mokslo, švietimo ir sporto ministrės J.Šiugždinienės atstovas.

„Ministrė sulaukia daug kvietimų dalyvauti įvairiuose renginiuose, ne visuose turi galimybę dalyvauti dėl įtemptos darbotvarkės. Sprendžiant dėl dalyvavimo renginiuose visada įvertinama ir organizatorių ar kviečiančių asmenų reputacija. Ministrė buvo gavusi kvietimą iš Lietuvos futbolo federacijos stebėti futbolo varžybas“, – portalui lrytas.lt teigė ministrės patarėjas komunikacijos klausimais.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos patarėjas pateikė tiek informacijos: „Savaitgalį Prezidentas turėjo kitų įsipareigojimų.“

Apie neatvykimą į renginį nedaugžodžiavo ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Sprendimą taip pat aiškino užimtos darbotvarkės bei asmeninėmis priežastimis:

„Tai buvo vienintelis laisvas pusdienis tą savaitę, todėl pasirinkau jį praleisti su šeima“, – Seimo pirmininkės atsakymą portalui lrytas.lt perdavė jos atstovė spaudai.

Portalo lrytas.lt paklaustas, ar nenustebino faktas, kad Dariaus ir Girėno stadiono atidarymo šventėje nepasirodė nė vienas aukščiausių šalies politikų, LFF generalinis sekretorius E.Stankevičius patikino, kad į renginį buvo pakviesti visi minėti asmenys, tačiau jų neatvykimo priežasčių komentuoti nesiėmė.

„Kviestinius svečius kvietė Kauno miesto meras, nes ten buvo mero priimamasis ir tie žmonės tikrai buvo pakviestųjų sąraše, o kodėl jų nebuvo – ne man komentuoti“, – sakė jis.

Renginio vertinimas ir atsakas į kritiką

Vertindamas sėkmes bei iššūkius, su kuriais teko susidurti vykdant stadiono atidarymo šventę, LFF generalinis sekretorius teigė, kad tai buvo įspūdingiausias renginys Lietuvos futbolo istorijoje ir dar kartą išreiškė padėką Kauno savivaldybei už bendradarbiavimą jį organizuojant.

„Renginį vertiname tikrai gerai. Lietuvos futbolo istorijoje tokio renginio dar nebuvome turėję nei per infrastruktūrinę prizmę, nei per pačią programą. Dar kartą pasikartosiu, jog tikrai esame dėkingi Kauno miesto savivaldybei, kad pavyko su jais surasti būdą į LFF taurės finalo rungtynes įkomponuoti visą atidarymo renginį. Iš tikrųjų renginiu esame patenkinti, o taisytinų dalykų – taip, yra, kaip ir visose srityse, tai normalu“, – portalui lrytas.lt sakė E.Stankevičius.

Vilniaus „Žalgiris“ atrenovuotame stadione vykusioje finalinėje dvikovoje po pratęsimo 2:1 (0:0, 1:1) palaužė Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus ir iškovjo LFF taurės turnyro čempionų titulą net 14-ąjį kartą. Tačiau pergalę šventę vilniečių sirgaliai netruko pažerti kritikos LFF, dėl, jų teigimu, prasto renginio organizavimo.

Fanai skundėsi dėl milžiniškų eilių patenkant į rungtynes, stringančių bilietų skenavimo aparatų, per trumpos apdovanojimų ceremonijos, tualete neveikiančios šviesos ir kitų techninių nesklandumų. Atsikirsdamas į kritiką, LFF generalinis sekretorius tvirtino, jog su rungtynėmis ir apdovanojimais susijusias problemas iš dalies nulėmė laiko stoka, atsiradusi dėl pastangų suderinti finalo rungtynes su atidarymo šou, apie ką abi ekipos, anot jo, buvo informuotos iš anksto.

„Kalbant apie Vilniaus „Žalgirio“ fanų išreikštą nepasitenkinimą dėl per trumpo apdovanojimų ceremonijos laiko – abu klubai buvo informuoti Fedaracijos administracijos, kad yra toks dalykas, ir kad turime laikytis griežto plano ir griežto scenarijaus.

Tai yra normalu, nes tai yra bendras renginys su stadiono atidarymo ceremonijos dalimi, rungtynėmis bei apdovanojimais. Turime suprasti, kad tai nėra paprastos A lygos rungtynės ir tai nevyksta Federacijos stadione, kur laikas yra neskaičiuojamas ir kur turime daugiau tam pašvęsto laiko. Klubai tą dalyką žinojo“, – kalbėjo jis.

Nepaisant to, E.Stankevičius pripažino, kad pirmasis reniginys renovuotame stadione išryškino technines problemas, kurias būtina spręsti nedelsiant.

„Taip, iš infrastruktūrinės pusės yra taisytinų dalykų, bet šiai dienai tas objektas (Dariaus ir Girėno stadionas) yra be to tikrojo savininko, nėra operatoriaus. Mes darome renginį statinyje, kuris šiuo metu dar nėra pritaikytas tokiems renginiams. Ir būtent atidarymui, kad jis įvyktų, visi dėjome visas pastangas, kad būtų barai, kad būtų prekyba ir visi kiti niuansai.

Tad normalu, kad stadionas dar nėra pilnai funkcionuojantis. Būtent per tokius testinius renginius ir pasižiūrėsime, kokie yra pliusai ir minusai. Kitą savaitę turime organizacinės darbo grupės susitikimą su savivaldybe, nes matėme ir iš Federacijos pusės, kas yra taisytina iki rinktinės rungtynių lapkričio 16 d. Futbolo federacija negali būti kalta dėl to, kad tualete nėra elektros viename ar kitame sektoriuje“, – pridūrė jis.

Be kita ko, Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliai išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad buvo priversti sedėti vienoje tribūnoje su eiliniais, ramiai renginį stebėti atėjusiais žiūrovais. Tačiau E.Stankevičius tikino, jog dėl to futbolo aistruoliai gali kaltinti tik patys save, nes laiku nesuspėjo nusipirkti klubui rezervuotų bilietų.

„Ta tribūna buvo pažymėta ir paskirta „Žalgirio“ fanams, bet patys „Žalgirio“ fanai delsė iki paskutinės minutės, todėl tie bilietai buvo paleisti į prekybą. Dėl to atsitiko taip, kad paprastas žmogus, norėjęs ateiti į renginį atsidūrė tame fanų sektoriuje. Tad reikėtų truputį iš anksčiau pradėti visus tuos dalykus planuotis, nes jie tiesiog neišnaudojo viso turimo bilietų kiekio, kuris buvo rezervuotas Vilniaus „Žalgirio“ klubui“, – sakė jis.

Paklaustas, kaip reaguoja į tai, jog, sakydamas kalbą Dariaus ir Girėno stadiono atidarymo renginyje, buvo nušvilptas sirgalių, E.Stankevičius situacijos nedramatizavo, tačiau teigė, kad tokie veiksmai šventei grožio nepridėjo.

„Reaguoju labai paprastai. Gyvename tokioje valstybėje, kur kiekvienas gali reikšti savo nuomonę ir jeigu fanams tuo metu atrodė, kad tas švilpimas yra geriausias būdas išreikšti jausmus apie Futbolo federaciją, tai yra jų valia – kiekvienas turi tokią teisę ir savo pasirinkimus.

Teko kalbėtis ir su futbolo bendruomene, ir skaityti kitų žmonių, dalyvavusių renginyje, atsiliepimus, ir aš nemanau, kad tokie dalykai puošia visą tą šventę ir visas pastangas, ką daro Lietuvo futbolo federacija, organizuodama tokio lygio renginį, tokiame stadione, su tokia šou programa.

Bet jeigu Vilniaus „Žalgirio“ ar kitiems fanams atrodo, kad reikia nušvilpti Futbolo federaciją ar jos atstovus, tai jie į tą dalyką turi teisę ir kiekvienas išsireiškiame vienaip arba kitaip, turime savo nuomones ir jas grindžiame. Tad vertinu tai labai paprastai“, – komentavo LFF generalinis sekretorius.