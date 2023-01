LFF prezidentas T. Danilevičius futbolo rinktinei surado seną „naują“ trenerį: „Su E. Jankausku liko tik sudėti taškus“

„Turime aiškias ir produktyvias derybas – lieka tik paversti mūsų pokalbį į faktą. Suderiname galutinius taškus ir galime kalbėti apie Edgarą kaip apie rinktinės trenerį“, – lrytas.lt kalbėjo antradienį Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius.

Trečiadienį LFF vadovai dar kartą susitiks su jau kartą nacionalinei ekipai vadovavusiu vieninteliu UEFA Čempionų lygą laimėjusiu Lietuvos žaidėju, kad būtų suderinti paskutiniai akcentai dėl sutarties aspektų.

Dar sausio 18-ąją Lietuvos futbolo federacija savo Vykdomojo komiteto posėdyje paliko laikinuoju nacionalinės ekipos strategu LFF techninį direktorių vokietį Reinholdą Breu.

Gerą pusmetį po kito stratego Valdo Ivanausko atstatydinimo komandai dirigavęs 52-ejų vokietis tęsti darbą priverstas buvo dėl neva kandidatų į šį postą trūkumo.

LFF siūlė rinktinės trenerio kėdę Valdui Dambrauskui, Andriui Skerlai ir Rokui Garastui, tačiau nė vienas iš jų nesutiko užimti itin karštą ekipos vedlio vietą.

„Taip, mes kalbėjomės su treneriais, tačiau jie savo dėmesį labiau norėjo skirti klubams, klubinei veiklai.

Tie pokalbiai vyko praėjusių metų rudenį, pozicija nepasikeitė, todėl žvalgėmės galimų kandidatų plačiau“, – pasakojo T.Danilevičius.

Galutinį sprendimas dėl Lietuvos rinktinės vedlio posto LFF turėtų tarti sausio 30-ąją per Vykdomojo komiteto posėdį, tačiau jau dabar aišku, kad strategas nacionalinei ekipai rastas: prieš penkerius metus iš šio posto pasitraukęs E.Jankauskas.

Praeityje garsus futbolininkas šią darbo vietą paliko 2018 metais, komandai dirigavęs nuo 2016-ųjų.

Tiesa, tąkar garsiam šalies Lietuvos puolėjui kalnų nuversti nepavyko: per 24 rungtynes jo vedama ekipa pasiekė vos tris pergales ir patyrė net 18 pralaimėjimų.

Todėl su E.Jankausku ir visu štabu LFF nutarė nutraukti santykius likus metams iki kontrakto pabaigos.

Per visą Lietuvos rinktinės istoriją, skaičiuojant nuo 1990 metų, už E. Jankauską nacionalinei komandai ilgiau vadovavo tik Algimantas Liubinskas.

Pasitraukęs iš rinktinės E.Jankauskas pastaruoju metu darbavosi tandeme su Švedijos specialistu Glennu Stahliu.

Iš pradžių jie dirbo A lygos Vilniaus „Riterių“ klube, o po to G.Stahlis, gavęs darbą Saudo Arabijoje, E.Jankauską pasikvietė praėjusių metų spalį į „Al-Bukiryah“ klubą.

Lietuvis po trenerių štabo nesutarimų su klubo valdžia šiemet jau sugrįžo namo.

Perėmęs iš LFF techninio direktoriaus R.Breu rinktinę, E.Jankauskas burs komandą 2024-ųjų Europos čempionato atrankai, kur mūsų šalies ekipa žais su pasaulio čempionate dalyvavusia Serbija, tikrai stipriomis Juodkalnijos, Bulgarijos ir Vengrijos komandomis.

Be to, lietuviai, kurie dabar užima 144-ąją vietą pasaulio reitinge, šiemet sužais du kontrolinius mačus su Graikija ir Kipru, o kitų metų pradžioje grumsis dėl išlikimo UEFA Tautų lygos C divizione.

Praėjusiais metais Lietuva sužaidė dešimt dvikovų ir įveikė tik San Mariną, du kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė septynis pralaimėjimus.

– Galima jau teigti, kad E.Jankauskas sugrįžo į rinktinės vedlio postą? – lrytas.lt paklausė LFF prezidento T.Danilevičiaus.

– Šis sprendimas pakeliui. Kaip sakiau, įvyko tikrai produktyvios derybos. Beliko sudėti paskutinius taškus – mes su Edgaru susitinkame dar trečiadienį.

– Su E.Jankausku LFF atsisveikino 2018 metais po jo nesėkmingo darbo rinktinėje – pagal kontrakto sąlygas strategui buvo likę dar metai veiklos. Nejaučia jis kartėlio?

– Tai reikia klausti pačio Edgaro, ar jis tada turėjo kažką užantyje... Tačiau jei mes kalbamės, jei vyksta dialogas, vadinasi pykčių tada nebuvo.

Lietuvos futbolo federacija ir tuomet tikrai dalykiškai elgėsi ir nė viena pusė neišsiskyrė pykčio apimta.

Tada prie bendro stalo buvo apžvelgtas rinktinės darbas ir visi kartu sprendėme, kaip elgtis toliau. Juk trenerio ar žaidėjo darbas yra visada susijęs su atleidimais ir kvietimu dirbti. Tikrai nieko neįtikėtino nevyko.

– Lietuvos rinktinei vadovaus E.Jankauskas. Jis rinks savo štabą ar tai bus LFF veiklos baras?

– Tai bus bendras LFF ir E.Jankausko darbas. Ieškosime geriausio varianto su treneriu, nes kaip žinia, štabe taip pat būna žmonių, kurie be to turi ir kitų veiklų klubuose.

Vieną žinau – jokių nusistatymų prieš trenerio siūlymus tikrai nebus, nebus ir LFF „veto“ teisės jokiam specialistui. Kursime rinktinės trenerių štabą kartu.

– Kokie tikslai bus keliami E.Jankauskui su rinktine šiais metais?

– Jūs matėte, kokias burtų keliu nacionalines ekipas gavome atrankoje į Europos čempionatą. Esame blaiviai mąstantys žmonės – suprantame, prieš ką kovosime ir kas žais prieš mus.

Sakysime taip: mums yra svarbi ne tik ši atranka, tačiau ir galutinė situacija UEFA Tautų lygoje. Mes užėmėme paskutinę ketvirtą vietą grupėje ir kovosime dėl šanso išlikti C divizione. Vienas iš tikslų bus neleisti rinktinei atsidurti Tautų lygos D divizione.