Vilniaus „Žalgirio“ pasaka baigta, prasideda naujas etapas: pristatė du klubo biudžetus – pesimistinį ir optimistinį

Klubo vadovė Vilma Venslovaitienė kartu su komandos treneriu kazachstaniečiu Vladimiru Čeburinu ir klubo žaidėjais Vilniuje esančiame prekybos centre „Ozas“ sukvietė ekipos sirgalius, žiniasklaidos atstovus ir atsakė į labiausiai rūpimus klausimus.

„Tarpsezonis buvo ir labai liūdnas, ir labai linksmas. Kai baigėsi praėjęs sezonas, sakėme, kad norime, jog jis tęstųsi, nes buvo nuostabu. Vis dėlto jis baigėsi. Pasaka baigėsi, pradedame naują puslapį. Turime susidėlioti, ko mes norime. Su treneriu turėjome gerą darbymetį. Džiugu, kad išlaikėme branduolį, papildėme komandą jaunais žaidėjais“, – situaciją komentavo 49-erių V.Venslovaitienė.

Komanda sezonui ruošėsi Turkijoje, kur sužaidė keletą draugiškų rungtynių ir šlifavo naujai suburtą komandą.

„Jaučiame, kad turime sudėtį, kuri bus pajėgi kovoti dėl aukščiausių tikslų. Sieksime čempionų titulo, sieksime Supertaurės, ko mums nepavyksta laimėti kelis metus paeiliui. Ir, žinoma, sieksime Europos taurės, kuri praėjusį sezoną mus visus taip džiugino. Norime padėkoti savo sirgaliams, kurie mums suteikė sparnus“, – pasakojo klubo vadovė.

2022 metų sezonui klubas planavo turėti 2,65 mln. biudžetą. Tiesa, dėl gerų pasiekimų futbolo aikštėje, gavus UEFA premijas, jis pakilo net iki 6 mln. eurų.

Šiemet planuojamas pesimistinis 3,5 mln. eurų biudžetas, optimistinis – 7,1 mln. eurų. Vilniaus miesto savivaldybė prie klubo prisidėjo 1,05 mln. euru.

„Biudžetas tiesiogiai priklausys nuo pasiekimų ir pasiektų tikslų. Orientuojamės ties optimistiniu variantu“, – šypsojosi V.Venslovaitienė, pridurdama, kad pesimistinis variantas išsipildys tuomet, jei klubas neįveiks pirmojo UEFA turnyrų etapo.

Lrytas.lt primena, kad praėjusį sezoną „Žalgiris“ iškovojo A lygos trofėjų, be to, pirmą kartą Lietuvos klubų istorijoje iškovojo vietą UEFA Konferencijų lygos grupių etape. Į LFF stadioną rinkosi būrys sirgalių, tad pergalės padėjo uždirbti papildomai apie 4 mln. eurų. To komanda tikisi ir šį sezoną.

Sezoną „Žalgiris“ pradės vasario 26 dieną Supertaurės dvikova su „Kauno Žalgiriu“ Vilniuje, o kovo 5 dieną namuose laukia ir pirmosios čempionato rungtynės prieš „Džiugą“.