A lygoje kovosianti Gargždų „Banga“: stipresnė negu anksčiau

Praėjusiais metais lenktynėse dėl apatinių pozicijų intrigos buvo mažiau negu 2021-aisiais – tuo pasirūpino Gargždų „Banga“. Laipteliu žemiau – į 8-ąją poziciją – nusileidę gargždiškiai iškovojo 6 pergales ir, nors pusė jų buvo pasiekta prieš tuometinę autsaiderę „Jonavą“, didžioji dalis susitikimų būdavo atkaklūs ir favoritai turėdavo daug vargo.

Prie „Bangos“ vairo trečią sezoną iš eilės stovės jaunas, tačiau patirties bagažą greitai kaupiantis vyr. treneris Davidas Afonso.

Šiame tarpsezonyje jam ir klubo vadovybei pavyko šauniai padirbėti – buvo išlaikytas beveik visas esminis branduolys, o per paskutines porą savaičių prieš naują „Optibet A lygos“ sezoną pasistiprinta puikiai žinomais žaidėjais.

Oficialiai Gargždų komanda atsisveikino su šešiais futbolininkais. Dažniausiai „Bangos B“ gretose žaidęs vartininkas Pijus Petkevičius persikėlė į Vilniaus „Riterius“, ten pat sugrįžo ir praėjusiais metais „Bangai“ paskolintas Valdas Paulauskas.

Du jauni vietiniai futbolininkai – Darius Zubauskas bei Vaidas Magdušauskas – pristabdė karjeras, o Mauricio Pinto ir Ernestas Stočkūnas atitinkamai persikėlė į Vietnamą bei Latviją.

Gargždų ekipos pagrindinis vartininkų duetas nepasikeitė, taip pat be jaunų vietinių futbolininkų karjerą tęs emocinis lyderis Robertas Vėževičius, užsirekomendavę legionieriai – Renanas Paulino, Goncalo Vieira bei Carlosas Eduardo ir tokie žaidėjai kaip Dovydas Norvilas, Ričardas Šveikauskas ar 2022-aisiais atsiskleidęs Karolis Žebrauskas. Du futbolininkai – Vilius Piliukaitis ir Deividas Dovydaitis – buvo pasiskolinti iš Vilniaus „Žalgirio“ bei FA „Šiauliai“, be to, į gimtąjį miestą sugrįžo Sigitas Urbys.

Gana lėtai naujokus pristatinėjusi „Banga“ pastaruoju metu ne kartą privertė pakelti antakius į viršų. Tarp kelių peržiūroje buvusių legionierių buvo pasiliktas tik Wilsonas, o prie jo prisijungė net trys puikiai žinomi lietuviai, du iš jų praėjusiais metais žaidę Marijampolės „Sūduvoje“, tai – Justinas Januševskis bei Karolis Laukžemis. Pastarasis sieks reabilituotis po ne itin sėkmingo sugrįžimo į Lietuvos čempionatą ir, tikėtina, sudarys puolėjų duetą su R. Vėževičiumi.

Rimčiausiai „Banga“ driokstelėjo kovo pirmąją dieną – oficialiai paskelbė apie šalies rinktinės vidurio gynėjo Beno Šatkaus atvykimą. Tiesa, gargždiškis yra pasiskolintas iš Osnabriuko „Osnabruck“ klubo ir nuomos pagrindais Gargždų komandoje žais iki liepos mėnesio. Bet kuriuo atveju – tai yra puikus papildymas, kuris suteiks vyr. treneriui D. Afonso malonų galvos skausmą, kuriuos gynėjus išrikiuoti būsimiems mačams.

Kontroliniuose susitikimuose gargždiškiai kur kas dažniau klupdavo negu skindavo pergales, neretai patirdami ir triuškinamus pralaimėjimus. Vis dėlto tada buvo žaidžiama be nemažos dalies naujokų, tiesa, norint nušlifuoti tarpusavio ryšius aikštėje gali prireikti laiko pirmenybių pradžioje.

2023-iaisiais „Banga“ atrodo gerokai sustiprėjusi, kur kas labiau patyrusi ir ne ką mažiau kovingesnė. Lietuvos rinktinės futbolininkai Gargždų komandai gali suteikti dar nematytą kokybinį impulsą „Optibet A lygoje“ nuo 2020 metų, tačiau įsitraukti į vietų dalybas turnyro lentelės viduryje bus nelengva.