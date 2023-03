A lygos turo anonsas: sostinės derbis ir intriguojantis mūšis Panevėžyje

Kauno rajono „Hegelmann“ – Telšių „Džiugas“. Kovo 18 dieną 15 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

4-ąjį turą pradės komandos, kurios kol kas yra iškovojusios po 3 taškus.

Mėlynai balti per pastaruosius du turus patyrė pralaimėjimus bei praleido 5 įvarčius – sezono įžanga kol kas nesiklosto sėkmingai tiek vartininkui, tiek vidurio gynėjams. Vis dėlto pozityviau „Hegelmann“ ekipą nuteikia sugrįžimas į namų stadioną, kuriame šeimininkai retai kada klumpa. Vyr. treneris Andrius Skerla vis dar neranda optimalaus vienuoliktuko, tačiau Kauno rajono klubo puolimo potencialas yra labai didelis ir tą sieks įrodyti tiek įvarčių sąskaitą atidaręs Filipas Dangubičius, tiek kol kas šešėlyje esantis Michaelas Thuique.

Po sensacingos pergalės čempionato starte prieš Vilniaus „Žalgirį“ džiugiečiai suklupo du sykius akistatose su tiesioginiais konkurentais. Žemaitijos ekipa nepelnė nė vieno įvarčio ir nesusikūrė daug progų tą padaryti, visgi, Gargžduose žaidimo kokybė buvo gana nebloga. Prie to prisidėjo aktyvumu išsiskyręs Viniciusas Ribeiro, be to, strategas Joao Pratesas pagilino rotaciją, tad nuspėti, kokia sudėtimi žais „Džiugas“, bus sudėtinga. Telšių komandai negali padėti du gynėjai – Tomas Rapalavičius ir Draganas Nedeljkovičius, kurie turėtų grįžti po rinktinių pertraukos.

Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Kovo 18 dieną 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Alytaus ir Gargždų komandos kovos dėl antrosios pergalės šiame sezone.

Dainaviečiai geros gynybos dėka savo kraitį papildė 4 taškais, tiesa, įvarčio „iš žaidimo“ pelnyti dar nepavyko – Telšiuose buvo realizuotas baudinys. Praėjusiame mače su Vilniaus „Riteriais“ vyr. treneris Sergejus Kuznecovas taip pat parotavo futbolininkus – šanso starto sudėtyje sulaukė „Optibet Pirmoje lygoje“ žibėjęs Kazeemas Aderounmu bei Peteris Ademo. Dzūkams gali būti palanku žaisti atsargesne taktika, kadangi greičio savybėmis pasižymintis Aaronas Olugbogi puikiai bėga į kontratakas ir dažnai būna arti to, kad atidarytų savo taiklių smūgių sąskaitą Lietuvos čempionate.

Gargždiškiai šauniai reabilitavosi po 1-ojo turo ir ten, kur reikėjo – mače su tiesioginiu konkurentu – pasiekė pozityvų rezultatą. Šią savaitę „Bangos“ laukia dar vienas svarbus susitikimas ir prieš jį pozityvo netrūksta. Gargždų ekipa pirmą kartą nepraleido įvarčio, žaidimas gynyboje buvo sėkmingesnis, be to, labiau išsiskyrė Karolis Žebrauskas ir Vilius Piliukaitis. Starto sudėtyje mačą pradėjęs Robertas Vėževičius atsidarė savo įvarčių sąskaitą, tad jo bei Karolio Laukžemio duetas dar sykį gali tapti kertiniais faktoriais.

„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“. Kovo 19 dieną 13 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Pirmenybių lyderiai šį sekmadienį žais pirmąsias rungtynes savo sirgalių akivaizdoje.

„Panevėžys“ kol kas yra vienintelis klubas, nepraleidęs nė vieno įvarčio bei nepraradęs nė taško. Nors šios dvi komandos jau ne pirmą sezoną kovoja dėl aukščiausių pozicijų, panevėžiečiai namuose žaidžia sėkmingai – pastarieji keturi tarpusavio susitikimai baigėsi pergalingai. Aukštaitijos sostinės ekipa išsiskiria patikima gynyba, standartinių padėčių metu žiba Linas Klimavičius, o dinamiškas atakuojantis trejetas išsiskiria rezultatyviais veiksmais kiekvienose rungtynėse. Kita vertus, tai bus rimčiausias iššūkis lyderiams šiame sezone.

„Kauno Žalgiris“ šią savaitę grūmėsi su „Žalgiriu“ ir antrame kėlinyje pademonstravo labai solidų žaidimą, nepaisant to, kad komandai negali padėti keli svarbūs žaidėjai. Įdomi bus dviejų Lietuvos rinktinės vidurio gynėjų akistata – L. Klimavičius prieš taip pat praėjusiame ture įvartį pelniusį Edviną Girdvainį. Šiemet „Optibet A lygoje“ dar nedebiutavo Nerijus Valskis, praėjusį susitikimą praleido Antonas Fase, tačiau žalgiriečiai turi pakankamai ginklų atakoje. Vis tik greičiausiai galime tikėtis pakankamai atsargaus mačo, kurio likimą gali nulemti vienas įvartis.

FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Kovo 19 dieną 15 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Puikiai sezoną pradėję šiauliečiai antrąsias rungtynes iš eilės žais namuose.

FA „Šiauliai“ labai gražiu stiliumi nugalėjo „Hegelmann“ futbolininkus ir su 7 taškais rikiuojasi antri. Pastarosiose rungtynėse šiauliečiai prapliupo įvarčiais bei atkarpomis buvo dominuojanti jėga. Panašu, kad kvietimai į Lietuvos rinktinę tik dar labiau motyvavo FA „Šiauliai“ atstovus. Saulės miesto komanda, kai situacija reikalauja, sugeba kantriai gintis, o progai pasitaikius nevengia žaisti „pirmu numeriu“. Jei Mindaugo Čepo kariauna iškovos pergalę ir „Panevėžys“ pralaimės, šiauliečiai rinktinių pertrauką pasitiks būdami čempionato lyderiais.

Sūduviečiai metė rimtą iššūkį „Panevėžiui“, tačiau kartais paskutinėje atakos fazėje pritrūkdavo sėkmės, ypač kontratakų metu. Po trijų susitikimų „Sūduva“ turi 3 taškus, tiesa, jau rungtyniavo prieš tris praėjusio sezono pirmojo ketverto atstovus. Dovydo Lastausko kariauna turi kiek trumpesnį atsarginių žaidėjų suolą ir starto vienuoliktukas, išskyrus vartininko poziciją, iš esmės nesikeitė. Realu, kad svečiai pasirinks skirti daugiau dėmesio gynybai ir tykoti šansų kontratakose, kur išsiskiria Jevhenas Protasovas bei Oleksijus Zbunis.

Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Kovo 19 dieną 17.55 val. Vilnius, „Sportima“.

Pirmasis šio sezono sostinės derbis nuo 17.30 val. bus transliuojamas TV6 kanalu.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet titulą ginantys čempionai pakankamai lėtai įsibėgėja ir tas atsispindi turnyro lentelėje. Po trejų rungtynių „Žalgiris“ turi 4 taškus bei žengia ketvirtas. Praėję metai buvo pirmieji, kai žalgiriečiai derbiuose vien tik skynė pergales. Nepaisant to, kad Vladimiro Čeburino kariauna praleidžia nemažai įvarčių standartinių padėčių metu ir nesusikuria tiek progų, kiek norėtų, būtent žaliai balti yra akivaizdūs susitikimo favoritai. Komandai vis dar nepadeda Oliveris Buffas, Edvinas Gertmonas bei Mathiasas Oyewusi – greičiausiai juos matysime aikštėje po rinktinių pertraukos.

Kiek netikėtai šiuo metu paskutinėje turnyro lentelės vietoje esantys „Riteriai“ vis dar nepelnę nė vieno įvarčio, o pozityvu tapo bent jau tai, kad trečiadienį patiems pavyko išlaikyti vartus „sausus“. Pablo Villaro kariauna po truputį pildosi naujokais – atvyko Ianas Soleris, taip pat šią savaitę į rikiuotę grįžo ne vienas svarbus žaidėjas. Tiesa, esminis sugrįžimas turėtų įvykti iš karto po rinktinių pertraukos – tada aikštėje pasirodys lyderis Felipe Brisola. Sostinės ekipai pauzė čempionate yra itin reikalinga, tačiau motyvacijos nustebinti „Riteriams“ nestigs ir derbis, kaip įprasta, turėtų būti atkaklus.