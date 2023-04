A lygos turo anonsas: „Žalgiris“ sieks sustabdyti lyderį

„Panevėžys“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 8 dieną, 15 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Dar nė karto nesuklupęs „Panevėžys“ priims klumpantį čempioną.

Savaitės viduryje Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą nugalėję panevėžiečiai savo kraityje turi 18 taškų iš tiek pat galimų, o jų puolimas ir toliau veikia be jokių priekaištų. Per 6 turus lyderiai įmušė net 19 įvarčių, tačiau reiktų pagirti ir gynybą – praleisti vos 4 įvarčiai, iš kurių pusė krito praėjusiame ture. Ariagneris Smithas ir toliau spindi, o tai jam leidžia atsidurti rezultatyviausių futbolininkų sąrašo viršūnėje. Vis tik šiam mačui šeimininkai nebus pasiruošę optimaliai – komandai vis dar nepadeda Markas Beneta, Marko Tomičius bei Wandersonas Melo, maža to, pastarųjų rungtynių dėl traumos nebaigė produktyvumu išsiskiriantis Artemas Ščedras.

Titulą ginantis čempionas nuo pirmoje vietoje esančių panevėžiečių atsilieka jau 8 taškais, o pralaimėjimo atveju komandas skirtų net 11 taškų praraja. Kai jau atrodė, kad vilniečiai įsibėgėja, suklupta ir vėl – šįkart rezultatu 0:1 nusilesta Saulės miesto komandai. „Žalgiriui“ padėti negalės vienas iš lyderių Mathiasas Oyewusi – dvikovoje su šiauliečiais pastarasis sugėrė smūgį alkūne į veidą ir taip iškrito iš rikiuotės. Be jo klubui taip pat vis dar negali padėti svarbus praėjusio sezono saugas Oliveris Buffas. Neabejotina, jog sostinės ekipa padarė tinkamas išvadas, tačiau turės būti kaip niekad dėmesinga varžovų tranzicijų metu.

Alytaus DFK „Dainava“ – FA „Šiauliai“. Balandžio 8 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Sėkminga atkarpa išsiskyrę alytiškiai susitiks su 2-ąją vietą užimančiais „Šiauliais“.

Alytiškių ketverių nepralaimėtų rungtynių serija nutrūko prieš Marijampolės „Sūduvą“, kuriai nusileista rezultatu 0:2. Vyriausiasis komandos treneris Sergejus Kuznecovas po pralaimėtų rungtynių buvo nepatenkintas komandos nusiteikimu žengiant į aikštę, o tai, pasak jo, lėmė būtent tokį rezultatą. „Dainavos“ puolimas ir toliau kelia klaustukų – per 6 turus įmušti vos 3 įvarčiai. Dainaviečiai artimiausiuose turuose sužais su visais trimis lygos lyderiais, todėl pagerinti puolimą lengva nebus. Prieš prasidedant 7-ajam turui „Dainava“ su 8 taškais užima 6-ąją poziciją, o pateikta staigmena leistų įsitvirtinti turnyro lentelės viduryje.

Praėjusiame ture solidžiai žaidę bei Vilniaus „Žalgirį“ nukovę šiauliečiai bene pirmą sykį susidurs su varžovu, kuris labai daug skiria dėmesio gynybai. Puikią formą demonstruojantys šiauliečiai šiais metais pralaimėjo vos sykį, kuomet rezultatu 1:3 nusileido taškų nebarstančiam „Panevėžiui“. Marijampolėje savo šansų tykos geriausias kovo mėnesio žaidėjas – Eligijus Jankauskas išrinktas geriausiu kovo mėnesio futbolininku. Saulės miesto komandoje taip pat puikiai rungtyniauja ir Danielis Romanovskis, kuris šiais metais pasižymėjo trimis taikliais smūgiais bei atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų. Komandai šį kartą padėti negalės 4 geltonas korteles surinkęs Sigitas Olberkis, pastaruoju metu dėl traumų nežaidė Egidijus Vaitkūnas bei Jevhenas Jefremovas.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 9 dieną, 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

Šventinis Velykų sekmadienis startuos rungtynėmis Kaune.

Pastarajame mače „Panevėžiui“ pralaimėję kauniečiai reabilituotis sieks prieš blankiai atrodančius Vilniaus „Riterius“. Gerai žaidę bei 2 kartus pirmavę kauniečiai krito prieš lygos lyderius, o rungtynių pabaigoje antrą geltoną kortelę prieš save išvydo Vilius Armalas, kuris komandai kovoje su vilniečiais padėti negalės. Mėlynai balti šiame sezone muša daug įvarčių, o tai puikiai iliustruoja rezultatyviausių žaidėjų sąrašas, kurio viršūnėje – Filipas Dangubičius, kuris įmušė jau 4 įvarčius, o už jo su 3 taikliais smūgiais rikiuojasi Cesinha bei Hugo Figueredo. Andriaus Skerlos kariauna šiuo metu užima 4-ąją poziciją bei yra surinkusi 9 taškus.

Pergalių ir įvarčių badas sostinės komandoje vis dar tęsiasi, o praėjusių rungtynių rezultatas būtent tai ir atspindi – rungtynės su Gargždų „Banga“ pasibaigė rezultatu 0:0. Prasčiausiu startu klubo istorijoje pasižymėję vilniečiai ir toliau turi tenkintis vos vienu įvarčiu, kuris krito į Telšių „Džiugo“ vartus. Vilniečių ekipos pasirodymą komentavęs vienas iš trenerių Matthew Silva teigė, jog norint nugalėti būsimus varžovus pirmą kelinį reikia sužaisti taip, kaip tai padarė rungtynėse su „Džiugu“, o antrasis turėtų būti identiškas kaip ir rungtynėse su „Banga“. „Riteriai“ ir toliau lieka paskutinėje vietoje, savo sąskaitoje turėdami viso labo 3 taškus, be to, tarpusavio mačuose tris sykius buvo pralaimėta bei penkis kartus sužaista lygiosiomis.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 9 dieną, 15 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

Žemaitijoje pirmą kartą tarpusavyje susigrums šie turnyro lentelės kaimynai.

„Džiugas“ savaitę pradėjo pralaimėjimu „Kauno Žalgiriui“, tačiau beveik valandą itin solidžiai gynėsi ir buvo neutralizavęs oponentų puolimą. Pastarajame mače dėl traumų vis dar nežaidė Tomas Rapalavičius bei Draganas Nedeljkovičius, po susidūrimo su Edvinu Girdvainiu dvikovos tęsti negalėjo Juozas Lubas, taip pat dėl diskvalifikacijos nežais Braima Cande. Ratą džiugiečiai užbaigs akistatomis su dviem čempionato lyderiais, tad sekmadienį – dėkinga proga 4 taškus turintiems žemaičiams priartėti prie turnyro lentelės vidurio ir padovanoti laimėjimą namų aistruoliams.

Ši dvikova gali būti pakankamai principinga, kadangi „Sūduvos“ garbę šiuo metu gina net trys praėjusiame sezone „Džiuge“ žaidę futbolininkai – Aivaras Emsis, Oleksijus Zbunis bei Maksymas Pyrohovas. Tiesa, pastarasis ukrainietis patyrė traumą ir greičiausiai artėjančią dvikovą praleis. Šiemet kovingumu išsiskiriantis Marijampolės klubas į Telšius atvyks puikios nuotaikos – šią savaitę buvo nugalėta Alytaus DFK „Dainava“. Jei sūduviečiai nugalės antrą kartą iš eilės, su 9 taškais būtų įsitvirtinta turnyro lentelės viduryje.

Gargždų „Banga“ – „Kauno Žalgiris“. Balandžio 9 dieną, 17.55 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Gargždų klubas šiemet jau antrą kartą pademonstravo, jog po itin prastų rungtynių sugeba atsitiesti. Nors pelnyti įvarčio nepavyko, tačiau išvyka į sostinę baigėsi lygiosiomis su „Riteriais“ – 0:0. Padėjo ir rokiruotė vartininko pozicijoje – šiemet debiutavęs Mantas Bertašius išlaikė vartus „sausus“. Nepaisant to, kad vienintelė pergalė buvo iškovota namuose, „Banga“ savo sirgalių akivaizdoje patyrė du triuškinamus pralaimėjimus 0:4 ir 0:5. Neabetjotina, kad motyvacijos reabilituotis netrūks, maža to, bent sykį per sezoną gargždiškiai žalgiriečiams sugeba įkąsti ir atimti taškus.

„Kauno Žalgiris“ šią savaitę nutraukė ketverių nelaimėtų rungtynių seriją, tiesa, daugiau negu kėlinį puolime atrodė gana blankus. Gargžduose teks verstis be vieno iš atakuojančių žaidėjų – po susistumdymo buvo diskvalifikuotas Srdžanas Spiridonovičius. Laikinosios sostinės komandai vis dar nepadeda daug žaidėjų – Marko Pejičius, Michaelas Anaba, Artūras Dolžnikovas, Antonas Fase, Karolis Šilkaitis ir Nerijus Valskis. Į rikiuotę diskvalifikacijos grįš Brahimas Konate, tačiau norint vėl tikėtis pergalės bei stringant pozicinėse atakose, reiks vėl tikėtis individualių žaidėjų blykstėjimų.