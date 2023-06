„Didysis Vilniaus šeimų futbolo turnyras“ – varžybos be pralaimėjusių

Antrus metus iš eilės organizuotas „Didysis Vilniaus šeimų futbolo turnyras“ sukvietė 40 komandų, futbolo aikštelėse rungėsi apie 190 žaidėjų nuo 4 iki 70 metų amžiaus, o iš viso įvyko net 80 rungtynių. FK „Ataka“ sporto direktoriaus Aivaro Meškinio teigimu, turnyras visų pirma buvo skirtas šeimoms, o ne rezultatams ar pergalėms.

„Šį kartą specialiai akcentavome moteris ir mergaites, tad kiekvienoje komandoje visa laiką žaidė bent viena moteriškos lyties žaidėja, o taip pat ir vaikas iki 10 metų amžiaus. Tai savaime suteikė papildomo žavesio futbolo varžyboms, be to, mes įvedėme ir kelias papildomas taisykes. Pernai labai pasiteisino sprendimas neleisti tėčiams smūgiuoti į vartus, o šį kartą tėčiai galėjo žaisti tik savo aikštės pusėje, be to, nei vienas žaidėjas negalėjo stovėti vartuose, o pažeidus šią taisyklę buvo skiriami baudiniai, kuriuos iš kelių metrų į tuščius vartus mušdavo jauniausi komandų žaidėjai. Mes kiekvieno turnyro metu stengiamės, kad dalyviai patirtų kuo daugiau smagių ir šiltų prisiminimų, siekiame, kad stiprėtų bendradarbiavimas ir supratimas, šeimos ryšys, o šį kartą prisidėjo dar ir pačių mažiausių turnyro dalyvių džiaugsmingos emocijos pelnius įvartį. Pastebėjome, kad mūsų vaikai nelabai žino, ką reikia daryti įmušus, nemoka išreikšti savo emocijų, tad pasistengėme sudaryti atitinkamas sąlygas, kad futbolas teiktų džiaugsmą ir malonumą“, – pastebėjo A. Meškinis.

Fondo „Padėk gatvės vaikams“ vadovo Gedimino Tvarijono teigimu, „Didysis Vilniaus šeimų futbolo turnyras“ išskirtinis tuo, kad jame laimi visi. Anot jo, kiekvienas dalyvis gavo po medalį, visos komandos buvo apdovanotos taurėmis, šeimos – dar ir stalo žaidimais, tad iš viso buvo išdalinta bent keli šimtai įvairiausių prizų. „Mūsų tikslas, kad futbolą žaistų ne tik tėčiai ir treniruotes lankantys vaikai, bet ir rečiau prie futbolo kamuolio prisiliečiančios mamos, sesės ar broliai. Visiškai nesvarbu, kokie tavo futbolo sugebėjimai, nes visų dalyvių pastangos buvo įvertintos medaliais ir taurėmis, o gausybė įvairiausių prizų dar buvo išdalinta ir atskiruose žaidimuose bei rungtyse. Tai taip pat prisideda prie futbolo populiarinimo, o tuo pačiu ir slopina tokiuose turnyruose visiškai nebūtiną rezultatų siekimą, nereikalingą konkurenciją. Kai nesvarbu laimėsi ar pralaimėsi, susidaro palanki terpė mėgautis procesu, buvimu drauge ir kokybišku laisvalaikiui“, – akcentus dėliojo G. Tvarijonas.

Jam pritarė ir turnyre su sūnumi bei draugais dalyvavęs verslininkas Rolandas Žygelis. „Mums tai buvo pirmas tik šeimoms skirtas turnyras ir galiu drąsiai pasakyti, kad įspūdžiai liko tik patys geriausi. Rezultatų neskaičiavome, žaidėme savo malonumui, be įtampos ir pykčių, tai labai jautėsi ir aikštėje, ir už jos ribų. Didelį įtaką turėjo bendruomeniškumo ir šeimų faktorius, tai, kad vienu metu aikštėje futbolo kamuolį spardė ne tik tėčiai ir vaikai, bet ir mamos, suteikė turnyrui išskirtinę aurą. Organizatoriai pasistengė, kad visi dalyviai iš turnyro grįžtų su medaliais, prizais ir puikia nuotaika, o tai ir yra geriausia dovana“, – samprotavo R. Žygelis.

Anot A. Meškinio, šis turnyras – dar vienas žingsnis į futbolo populiarinimą šeimose ir bendruomenėse. „Kaip namą statome nuo pamatų, taip ir futbolo kultūrą puoselėjame nuo pačių mažiausių, smulkiausių detalių. Labai džiugu, kad pastebimai auga susidomėjimas turnyru, šį kartą į jį atvyko ne tik vilniečiai, bet ir svečiai iš kitų šalies miestų bei regionų. Taip pat turnyre dalyvavo ir Lietuvoje gyvenančių Ukrainos vaikų komanda. Man labai patiko geranoriška turnyro atmosfera, gal tik kelis kartus teko pamatyti pernelyg smarkiai į žaidimą įsijautusius tėčius, tuo metu absoliuti dauguma leido žaisti vaikams ir mamoms, skatino ir palaikė mažesnius ir jaunesnius. Tikiu, kad tokia patirtis paskatins vaikus atsigręžti į futbolą, domėtis ir mėgautis šiuo puikiu žaidimu“, – samprotavo FK „Ataka“ sporto direktorius A. Meškinis.

„Didžiojo Vilniaus šeimų futbolo turnyro“ organizatoriai dėkoja už pagalbą FK „Ataka“ bendruomenės nariams, savanoriams, o taip pat puikią šventę šeimoms sukurti padėjusiems partneriams bei rėmėjams: „Lithome“, „Pizzamax.lt“, „Eika. Erdvės gyventi“, Vilniaus miesto savivaldybė , „Veritas ana“, Romualdas Žadeika, „MK Technika UAB“ , „Jaunimas Gali / Youth Can“.