Minimalų pralaimėjimą Izraelyje „Panevėžio“ treneris įvertino pozityviai

Aukštaitijos sostinės komandos strategas Gino Lettieri po mačo teigė, jog bene pirmą kartą savo karjeroje po pralaimėjimo buvo patenkintas tuo, kaip žaidė jo treniruojami futbolininkai.

„Panevėžio“ vairininkas fk-panevezys.lt svetainei apibendrino daug jėgų pareikalavusias rungtynes Negevo dykumoje įsikūrusioje Beer Ševoje.

„Manau, kad sužaidėme geras rungtynes, gynyboje buvome tikrai saugūs ir bandėme sukurti daugiau kontratakų. Pirmame kėlinyje turėjome du šansus, bet pritrūko sėkmės. Po standartinės padėties varžovai atliko pirmą pavojingą smūgį ir rezultatas tapo 1:0.

Prieš praleidžiant įvartį sužaidėme prastesnę atkarpą, nes perimdami kamuolius juos per greitai prarasdavome, dėl to per tą laiką turėjome problemų. Laimėdavome dvikovas, tačiau prarasdavome kamuolius – jie sužaidė gerą 10 minučių atkarpą, kurios metu pelnė įvartį. Komandai rodėme jų standartines situacijas. Smūgio metu Kasparas Dubra palietė kamuolį, jei to nebūtų – galbūt išvengtume įvarčio. Tada mums pritrūko sėkmės.

Antro kėlinio viduryje pradėti žaisti keturiais gynėjais buvo geras momentas. Anksčiau to daryti nereikėjo, nes rungtynių pabaigoje 3–4 žaidėjai buvo labai pavargę. Nepamirškime, kad pirmadienį žaidėme prieš FA „Šiauliai“, o varžovai ruošėsi beveik savaitę. Manau, gerai, jog pradėjome penkių gynėjų išsidėstymu ir vėliau perėjome prie keturių. Tada buvo kiek daugiau erdvės ir vietos varžovams kontratakuoti.

Pastebėjau, kad per likusias 10 minučių „Hapoel“ komanda buvo kiek pavargusi ir pasakiau žaidėjams pakilti aukščiau, paspausti. Tai mums leido susikurti neblogų galimybių, iš to buvo galima pelnyti vieną įvartį“, – teigė G.Lettieri.

Kalbėdamas apie atsakomąją akistatą, kuri kitą ketvirtadienį bus žaidžiama Marijampolėje, „Panevėžio“ strategas pernelyg įvykiams už akių neužbėgo: „Nėra lengva dar atsakyti į klausimą, kokį žaidimo modelį pasirinksime kitą savaitę. Sekmadienį laukia sunkios rungtynės su Vilniaus „Žalgiriu“ ir po jų matysime, kiek turime energijos bei pagal tai prisitaikysime. Beer Ševoje praradome daug energijos, buvo labai karšta, daug kovojome – turėsime atsigauti grįžtant į Lietuvą“.

Svarbus panevėžiečiams susitikimas vietiniame fronte su Vilniaus „Žalgiriu“ įvyks liepos 30 dieną, sekmadienį. „Optibet A lygos“ 24-ojo turo mačo pradžia LFF stadione – 21 val.